Праздничное шоу Валерии может принести певице свыше 16,5 млн рублей

Знаменитость пополнит свои счета солидной суммой

Праздничное шоу Валерии, которое пройдет в столице РФ в честь ее 58-летия, обещает принести звезде внушительную сумму. Если преданные поклонники выкупят все места, общая выручка от продажи билетов может превысить 16,5 миллиона рублей.

Праздничное выступление намечено на 17 апреля и состоится на площадке "Барвиха Luxury Village". Зал рассчитан примерно на 500 гостей, а интерес к этому вечеру, судя по продажам, оказался очень высоким.

Стоимость заветного пропуска на шоу зависит от расположения мест. Самые доступные варианты предлагаются от 10 тысяч рублей – речь идет о столиках в дальней части зала. Места ближе к сцене стоят заметно дороже. За них зрителям придется заплатить от 15 до 35 тысяч рублей, а билеты в VIP-ложи по стоимости достигают 60 тысяч рублей.

Самыми дорогими оказались места в первых рядах. Там цены составляют 60-70 тысяч рублей за билет, и эти позиции традиционно вызывают особый интерес у поклонников, которые хотят видеть артистку максимально близко.

По имеющимся данным, еще за месяц до выступления было продано более 90 процентов билетов. Это говорит о том, что поклонники с нетерпением ждут шоу любимой звезды.