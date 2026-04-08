Канье Уэсту запретили въезд в Британию

Канье Уэст. Фото: соцсети
Власти приняли жесткое решение

Один из самых ожидаемых музыкальных фестивалей в Лондоне Wireless был отменен. Все из-за решения британских властей закрыть въезд для американского исполнителя Канье Уэста, который должен был стать главным лицом мероприятия. Однако его участие вызвало бурную реакцию в обществе и в политических кругах.

Как сообщают британские СМИ, сначала артисту все же выдали электронное разрешение на въезд, но позже его пересмотрели и отменили после дополнительной проверки. Власти пришли к выводу, что появление звезды в стране не соответствует "общественным интересам".

На решение, как отмечается, повлияли многочисленные скандалы вокруг музыканта, связанные с его резкими высказываниями и провокационными проектами последних лет. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Проблемы вокруг фестиваля начали нарастать задолго до официального запрета. Крупные бренды один за другим отказывались от сотрудничества с площадкой, не желая связывать свои имена с фигурой рэпера. Ситуацию усугубило и давление со стороны политиков: в частности, глава британского правительства открыто выразил обеспокоенность тем, что скандальный артист был приглашен в его родную страну.

Напомним, прошлым летом Уэст лечился в элитном рехабе за 170 тысяч долларов в неделю.

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
