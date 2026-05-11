Экс-муж Бородиной обратился к Сердюкову, сбежавшему с реалити: "Мозги не делай"

Курбан Омаров, который когда-то был женат на телеведущей Ксении Бородиной, записал видеосообщение для Николая Сердюкова – того, кто сейчас состоит с ней в браке. На днях Николай поспешно улетел из Марокко, где должны были проходить съемки шоу "Мастер игры", узнав, что в числе участников значится и Курбан.
Омаров призвал оппонента не поддаваться панике и не убегать.
"Давай мозги не делай, вместе зайдем в шоу. Все ждут, что у нас будет конфронтация, а мы с тобой вдвоем будем играть в свою игру, – заверил бизнесмен.
Омаров уверен, что они с Николаем способны поладить и даже помочь друг другу.
Между тем в проекте, по слухам, появится и другой экс-супруг Бородиной – Михаил Терехин. Он уже заявил, что был бы рад составить компанию Сердюкову.
Сам Николай, прилетев в Марракеш и выяснив детали, оперативно сложил вещи и отправился в аэропорт. Комментариев от него пока не поступало.
Ранее сообщалось, что блогер уже оказывался в центре скандала: после свадьбы с Ксенией он накатал штрафов почти на 300 тысяч рублей, гоняя по столице на машине, оформленной на жену.
