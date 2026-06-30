Кейт Миддлтон покорила три вершины ради онкобольных

Кейт Миддлтон совершила подвиг ради онкобольных
Кейт Миддлтон. Фото: Lauren Hurley / wikimedia.org
Принцесса показала невероятную силу духа

Перенесенная онкология не сломила Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская доказала это делом, преодолев сложнейший горный маршрут, чтобы поддержать людей, которые сегодня продолжают бороться с тяжелым недугом.

Для участия в благотворительной акции знаменитость покорила три самые высокие вершины Великобритании – Бен-Невис, Скофелл-Пайк и Сноудон. Маршрут National Three Peaks Challenge считается серьезным испытанием даже для опытных туристов: за короткое время необходимо пройти десятки километров и преодолеть более трех тысяч метров подъема.

Сообщается, что дистанцию принцесса прошла менее чем за сутки. Собранные во время акции средства направят фонду, который помогает людям с онкологическими заболеваниями. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру". 

В своем комментарии представительница королевского семейства обратила внимание, что после окончания лечения жизнь не сразу возвращается в привычное русло. Многие пациенты еще долго нуждаются в физической и психологической реабилитации, поэтому подобные программы поддержки остаются крайне востребованными.

А недавно Трамп трижды унизил короля Британии во время визита.

Источник: ITV ✓ Надежный источник
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