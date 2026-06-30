Кейт Миддлтон покорила три вершины ради онкобольных

Принцесса показала невероятную силу духа

Перенесенная онкология не сломила Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская доказала это делом, преодолев сложнейший горный маршрут, чтобы поддержать людей, которые сегодня продолжают бороться с тяжелым недугом.

Для участия в благотворительной акции знаменитость покорила три самые высокие вершины Великобритании – Бен-Невис, Скофелл-Пайк и Сноудон. Маршрут National Three Peaks Challenge считается серьезным испытанием даже для опытных туристов: за короткое время необходимо пройти десятки километров и преодолеть более трех тысяч метров подъема.

Сообщается, что дистанцию принцесса прошла менее чем за сутки. Собранные во время акции средства направят фонду, который помогает людям с онкологическими заболеваниями. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

В своем комментарии представительница королевского семейства обратила внимание, что после окончания лечения жизнь не сразу возвращается в привычное русло. Многие пациенты еще долго нуждаются в физической и психологической реабилитации, поэтому подобные программы поддержки остаются крайне востребованными.

А недавно Трамп трижды унизил короля Британии во время визита.