Серена Уильямс не смогла триумфально вернуться на Уимблдон

Звезда отказалась лично комментировать произошедшее

Долгожданное возвращение Серены Уильямс на главный теннисный турнир мира закончилось настоящим разочарованием для миллионов поклонников. Легендарная теннисистка, не выступавшая в одиночном разряде почти четыре года, не смогла пройти дальше первого круга, уступив спортсменке, которая когда-то сама восхищалась ее игрой.

На старте американка встретилась с 20-летней австралийкой Майей Джойнт. Молодая теннисистка выиграла матч со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, записав на свой счет весьма громкую победу в карьере. Во втором сете легенда сумела переломить ход встречи и отыграла матчбол, подарив болельщикам надежду на камбэк. Однако в решающей партии молодая спортсменка быстро вернула себе преимущество и уверенно довела матч до победы.

Для звезды тенниса этот поединок стал первым в одиночном разряде после выступления на US Open в 2022 году. После матча через свою пресс-службу спортсменка заявила, что счастлива снова оказаться на легендарном Центральном корте и благодарна болельщикам за поддержку. При этом турнир для американской чемпионки еще не завершен – впереди выступление в парном разряде вместе с сестрой Винус. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".