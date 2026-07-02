Серена Уильямс не смогла триумфально вернуться на Уимблдон

Молодая соперница разрушила мечту Серены Уильямс о триумфальном возвращении
Фото: www.legion-media.com
Звезда отказалась лично комментировать произошедшее

Долгожданное возвращение Серены Уильямс на главный теннисный турнир мира закончилось настоящим разочарованием для миллионов поклонников. Легендарная теннисистка, не выступавшая в одиночном разряде почти четыре года, не смогла пройти дальше первого круга, уступив спортсменке, которая когда-то сама восхищалась ее игрой.

На старте американка встретилась с 20-летней австралийкой Майей Джойнт. Молодая теннисистка выиграла матч со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, записав на свой счет весьма громкую победу в карьере. Во втором сете легенда сумела переломить ход встречи и отыграла матчбол, подарив болельщикам надежду на камбэк. Однако в решающей партии молодая спортсменка быстро вернула себе преимущество и уверенно довела матч до победы.

Для звезды тенниса этот поединок стал первым в одиночном разряде после выступления на US Open в 2022 году. После матча через свою пресс-службу спортсменка заявила, что счастлива снова оказаться на легендарном Центральном корте и благодарна болельщикам за поддержку. При этом турнир для американской чемпионки еще не завершен – впереди выступление в парном разряде вместе с сестрой Винус. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Источник: WTA ✓ Надежный источник
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