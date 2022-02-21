"Швейцарцы контролируют мяч": главные мемы Олимпиады-2022 в Пекине

"Швейцарцы контролируют мяч": главные мемы Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Li He / XinHua / www.globallookpress.com
Без шуток и крепкого словца такое эпохальное событие не могло пройти мимо

Олимпийские игры в Пекине завершены. Шестнадцать дней, подаривших море эмоций и воспоминаний, которые останутся навсегда и у спортсменов, и у болельщиков. Были поводы и для радости, и для печали. Не обошлось на этот раз и без шуток с мемами, которые мы предлагаем вспомнить читателям.

"Швейцарцы контролируют мяч"

Тут говорился комменатор Владимир Стогниенко, выдыв нелепую фразу во время встречи российских хоккеистов со Швейцарией – в третьем периоде. Стогниенко, в основном, комментирует футбол, поэтому "шайбу" спутал с "мячом", что вполне простительно для профессионала своего дела.

Кураж-бамбей

 

 

Юля Ступак исполнила зажигательный танец после победы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, покрутив бедрами. Журналистам заявила, что у нее будет "кураж-бамбей". А еще, кстати, запела "Девочка, танцуй, все пройдет так скоро". И пообещала затем станцевать уже на пьедестале – потанцевала после церемонии награждения. 

"Бери мячь и..."

Довольно емко описал секрет российских лыжников тренер команды Юрий Бородавко, который использовал непечатное слово в интервью для одного из спортивных каналов. Тренер не стал стесняться в выражениях и заявил, что хорошая методика всегда должна быть футбольной.

"Бери мячь и ...фигачь", – сообщил Бородавко (однако в оригинале было совершенно другое слово).

Ставший мемом трамплин "Биг-Эйр Шоген"

Конструкция превратилсь в объект шуток из-за необычного фона – совсем рядом находился местный металлургический завод, закрытый 14 лет назад. Зрители по телевизору видели рядом со спортсменами огромные трубы промышленного предприятия. Выглядело немного мрачновато, хотя сталкеры бы точно одобрили.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей