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Олимпийские игры в Пекине завершены. Шестнадцать дней, подаривших море эмоций и воспоминаний, которые останутся навсегда и у спортсменов, и у болельщиков. Были поводы и для радости, и для печали. Не обошлось на этот раз и без шуток с мемами, которые мы предлагаем вспомнить читателям.
"Швейцарцы контролируют мяч"
Тут говорился комменатор Владимир Стогниенко, выдыв нелепую фразу во время встречи российских хоккеистов со Швейцарией – в третьем периоде. Стогниенко, в основном, комментирует футбол, поэтому "шайбу" спутал с "мячом", что вполне простительно для профессионала своего дела.
Кураж-бамбей
Юля Ступак исполнила зажигательный танец после победы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, покрутив бедрами. Журналистам заявила, что у нее будет "кураж-бамбей". А еще, кстати, запела "Девочка, танцуй, все пройдет так скоро". И пообещала затем станцевать уже на пьедестале – потанцевала после церемонии награждения.
"Бери мячь и..."
Довольно емко описал секрет российских лыжников тренер команды Юрий Бородавко, который использовал непечатное слово в интервью для одного из спортивных каналов. Тренер не стал стесняться в выражениях и заявил, что хорошая методика всегда должна быть футбольной.
"Бери мячь и ...фигачь", – сообщил Бородавко (однако в оригинале было совершенно другое слово).
Ставший мемом трамплин "Биг-Эйр Шоген"
I keep seeing this pic of the Olympic ski jump in China. Is this for real? Radio Active? Who will win the Gold, Silver or Plutonium medal? pic.twitter.com/ZyFpUIOGaG— Steve Mudflap McGrew’s REMASCULATE Podcast! (@REMASCULATE) February 8, 2022
Конструкция превратилсь в объект шуток из-за необычного фона – совсем рядом находился местный металлургический завод, закрытый 14 лет назад. Зрители по телевизору видели рядом со спортсменами огромные трубы промышленного предприятия. Выглядело немного мрачновато, хотя сталкеры бы точно одобрили.
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