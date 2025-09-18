Шариф Мирханов и Анна Долгополова: "Стараемся делиться своим мастерством и энергией со зрителем"

25 октября 2025 года на главном паркете страны в Кремлевском Дворце в Москве состоится 8-ой "Кубок Кремля — Гордость России!". Организатор - президент Российского Танцевального Союза, президент Евро-Азиатского Танцевального Совете (EADC), заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Турнир проводится под эгидой EADC.

В турнире по латиноамериканским танцам среди любителей выступит дуэт Шарифа Мирханова и Анны Долгополовой. Эти совсем молодые танцоры всего два года назад перешли во взрослую категорию и сразу же буквально ворвались в танцевальную элиту. В ней Шариф и Анна уже успели добиться отличных результатов на самых престижных турнирах мира. В том числе трижды становились обладателями Кубка Кремля. Полтора года назад Шариф и Анна сказали: "Только сейчас начинаются наши танцы, все еще только впереди!" Сейчас они говорят: "Ничего не поменялось. Все еще впереди!" И хотя не очень любят говорить о своих достижениях, секретах успеха и планах, а предпочитают рассказывать о себе и доказывать что-то исключительно на паркете, нам удалось побеседовать с ними о том, что танцоры считают самым важным в своей работе, в чем находят вдохновение и о многом другом.

О прошедшем сезоне

Анна:

Самыми яркими, запоминающимися за прошедший год для нас стали чемпионат Европы в Блэкпуле и основной Blackpool Dance Festival. На чемпионате Европы мы стали бронзовыми призерами. Конечно, это был очень хороший результат. Мы и наши тренеры считаем, что достаточно хороший танец показали. Мы очень старались, очень тщательно готовились. И в мае в Блэкпуле на фестивале попали в финал и стали пятыми.

Еще были очень интересные сборы Starlight Dance Camp – это было масштабное и грандиозное событие. Очень много людей. Я считаю, что все было на высшем уровне. И сборы, и турнир. Но, наверное, самое грандиозное – это гала-вечер. Мы там выступили с шоу-номером "Время". В подготовке нам помогал наш главный тренер Руслан Айдаев. И немного помогал постановщик всего гала-вечера Эльдар Сайфутдинов. Но в основном мы весь номер: и шаги, и идеи, и задумки – все планировали с Русланом. Идею костюма мы тоже обсуждали вместе с Русланом. Потом уже моя швея это все реализовала. Как и все друге мои платья, оно создано в ателье dress.code под руководством Екатерины Денисовой.

О важных задачах

Шариф:

Мы пытаемся развивать танец! Никаких определенных ожиданий от турниров у нас нет. Мы просто выходим и стараемся делиться своим мастерством и энергией со зрителем. А дальше уже судьи оценивают нашу работу.

Анна:

Мы стремимся от раза к разу улучшать танец и показывать что-то новое, именно это важно для нас.

Всему свое время

Анна:

Нам 21 год, еще рановато думать о переходе в профессионалы (смеется). Всему свое время. Никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать, говорить наперед лично я не очень люблю. Пока в данный момент живем и не смотрим так далеко.

О поклонниках

Шариф:

Определённо, есть ребята, которые к нам подходят, благодарят за танец, и мы очень рады этому.

Анна:

Говорят, что вдохновляются нашим танцем.

Шариф:

Это безумно приятно. Это вдохновляет и нас самих. Но пока не могу сказать, что чувствую, что для кого-то мы пример. Надо еще много работать, чтобы стать эталоном для следующих поколений танцоров.

Если что-то не получилось

Шариф:

Конечно, мы анализируем, смотрим видео. Я лично, когда чувствую, что не очень получается, оно так и есть на самом деле – не очень. Когда я чувствую, что получилось хорошо, то это действительно хорошо. Поэтому я в этом плане своим ощущениям в большинстве случаев могу доверять. И плюс у нас есть педагоги. Вместе с нашим тренером Русланом Айдаевым мы смотрим и анализируем записи выступлений. Проделывается постоянная кропотливая работа для того, чтобы от турнира к турниру танец развился в деталях. Потому что суть танца в деталях! То есть, как ты внутри своей вариации, хореографии можешь показать суть, идею, которую хочешь донести до зрителя.

О вдохновении

Шариф:

Вдохновение для своего творчества мы находим, прежде всего, в музыке. Мне больше всего нравится слушать музыку. Если какой-то фильм хороший попадется, тоже вдохновляет. Но в основном музыка!

О Кубке Кремля

Шариф:

В любом случае турнир – это что-то праздничное. Тем более, если речь идет о Кремле. Когда я был помладше, и не было возможности участвовать в Кубке Кремля, у меня всегда была мечта там станцевать. Мечта сбылась!

Мои мама и папа приезжали на фестиваль РТС и на Midnight Ball. Родители работают в другом городе, поэтому им, к сожалению, не так просто приезжать на наши выступления.

Анна:

Мы ждем, что будет группа поддержки в Кремле. Будем танцевать для всех зрителей, для судей, для себя. А публика, уверена, нас поддержит, как и всегда.

Шариф:

Я желаю участникам Кубка Кремля, организаторам и зрителям получить удовольствие от вечера, от хороших танцев. Танцорам – легкого паркета и удачи!