Россиянин установил мировой рекорд на престижном чемпионате в Лимасоле

Россиянин установил мировой рекорд на престижном чемпионате в Лимасоле
Фото: кадр из трансляции AIDA
В столице Кипра проходит Глубинный чемпионат мира по фридайвингу по правилам AIDA 2025 (The 35th AIDA Freediving World Championship). Участвующий там россиянин установил мировой рекорд!

В международном статусе на этом престижном первенстве представлено восемь спортсменов из России. Но лучшим оказался 38-летний Алексей Молчанов. Утром 26 сентября ему предстояло соревнование в раздельных ластах. Наш соотечественник выступал в 9:30 с заявкой на рекорд. И он его установил – нырнул на 126 метров! Соперники из Хорватии и США остались далеко позади, нырнув лишь на 70 метров.

Кстати, это уже 40-й его рекорд. Среди других личных достижений -  статическая задержка дыхания на 8 минут 33 секунды и динамическое апноэ в моноласте в длину на 300 метров.

Алексей Молчанов – сын легендарной Натальи Молчановой,  чемпионки мира по фридайвингу, экс-президента Российской федерации фридайвинга, обладательницы более 40 мировых рекордов. Она разработала уникальную авторскую программу обучения фридайвингу, включающую в себя техники, которые превратили Наталью в величайшего соревновательного фридайвера планеты.

Cтоит заметить, что каждый день соревнований в Лимасоле посвящен новой дисциплине. Например, в день открытия женщины соревновались в "Постоянном веса без ласт", погружаясь и поднимаясь без помощи ласт и троса. Официальное место погружения расположено в трех милях от берега, температура поверхности составляет около 27°C, а термоклин (слой воды, в котором градиент температуры резко отличается от градиентов выше– и нижележащих слоев)  находится на глубине 40 метров. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

Американские генералы в панике: глава Пентагона созывает экстренное собрание

Подобного в американской истории еще не было

Европа передала послание России: чиновники провели тайную встречу в Москве

В ЕС уверены, что российское командование намеренно отдало приказ устроить воздушные провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей