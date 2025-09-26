Россиянин установил мировой рекорд на престижном чемпионате в Лимасоле

В столице Кипра проходит Глубинный чемпионат мира по фридайвингу по правилам AIDA 2025 (The 35th AIDA Freediving World Championship). Участвующий там россиянин установил мировой рекорд!

В международном статусе на этом престижном первенстве представлено восемь спортсменов из России. Но лучшим оказался 38-летний Алексей Молчанов. Утром 26 сентября ему предстояло соревнование в раздельных ластах. Наш соотечественник выступал в 9:30 с заявкой на рекорд. И он его установил – нырнул на 126 метров! Соперники из Хорватии и США остались далеко позади, нырнув лишь на 70 метров.

Кстати, это уже 40-й его рекорд. Среди других личных достижений - статическая задержка дыхания на 8 минут 33 секунды и динамическое апноэ в моноласте в длину на 300 метров.

Алексей Молчанов – сын легендарной Натальи Молчановой, чемпионки мира по фридайвингу, экс-президента Российской федерации фридайвинга, обладательницы более 40 мировых рекордов. Она разработала уникальную авторскую программу обучения фридайвингу, включающую в себя техники, которые превратили Наталью в величайшего соревновательного фридайвера планеты.

Cтоит заметить, что каждый день соревнований в Лимасоле посвящен новой дисциплине. Например, в день открытия женщины соревновались в "Постоянном веса без ласт", погружаясь и поднимаясь без помощи ласт и троса. Официальное место погружения расположено в трех милях от берега, температура поверхности составляет около 27°C, а термоклин (слой воды, в котором градиент температуры резко отличается от градиентов выше– и нижележащих слоев) находится на глубине 40 метров.