Россияне назвали главные минусы отдыха во Вьетнаме

Страна может привлечь непритязательных туристов, но оттолкнуть поборников чистоты и порядка

Вьетнам является популярным туристическим направлением для многих россиян. Страна привлекает своими природными пейзажами, интересной гастрономией и относительно невысокими ценами. Но также у нее есть несколько существенных минусов, способных омрачить отдых.

1. Крысы. В Нячанге их довольно много – особенно на улице. Нередко они проникают в гостиницы и даже номера отдыхающих. Вредители чувствуют себя очень комфортно и не боятся собак или кошек, что может оттолкнуть туриста, непривыкшего к подобной экзотике, передает портал "Ридлайф.ру".

2. Мусор и антисанитария. Довольно часто пляжи Вьетнама завалены бутылками, окурками, остатками еды, поскольку культура обращения с отходами в стране плохая. Также россияне жалуются, что в уличных кафе не соблюдают санитарные нормы, а мясо и рыба лежат на прилавках часами, привлекая мух.

3. Плохой сервис. Туристы отмечают, что местные могут отвечать грубо, игнорировать просьбы и в целом проявлять полное равнодушие. Также нередко между отдыхающими и вьетнамцами возникает большой языковой барьер.

4. Движение на дорогах. Во Вьетнаме отмечается такая же проблема с транспортным хаосом, как и по всей Азии. Правила дорожного движения людьми практически не соблюдаются, поэтому пешеходам приходится быть очень осторожными.