Россияне назвали главные минусы отдыха во Вьетнаме

Россияне назвали главные минусы отдыха во Вьетнаме
Фото: freepik.com
Страна может привлечь непритязательных туристов, но оттолкнуть поборников чистоты и порядка

Вьетнам является популярным туристическим направлением для многих россиян. Страна привлекает своими природными пейзажами, интересной гастрономией и относительно невысокими ценами. Но также у нее есть несколько существенных минусов, способных омрачить отдых.

1. Крысы. В Нячанге их довольно много – особенно на улице. Нередко они проникают в гостиницы и даже номера отдыхающих. Вредители чувствуют себя очень комфортно и не боятся собак или кошек, что может оттолкнуть туриста, непривыкшего к подобной экзотике, передает портал "Ридлайф.ру".

2. Мусор и антисанитария. Довольно часто пляжи Вьетнама завалены бутылками, окурками, остатками еды, поскольку культура обращения с отходами в стране плохая. Также россияне жалуются, что в уличных кафе не соблюдают санитарные нормы, а мясо и рыба лежат на прилавках часами, привлекая мух.

3. Плохой сервис. Туристы отмечают, что местные могут отвечать грубо, игнорировать просьбы и в целом проявлять полное равнодушие. Также нередко между отдыхающими и вьетнамцами возникает большой языковой барьер. 

4. Движение на дорогах. Во Вьетнаме отмечается такая же проблема с транспортным хаосом, как и по всей Азии. Правила дорожного движения людьми практически не соблюдаются, поэтому пешеходам приходится быть очень осторожными.

Источник: Дзен

Личная встреча Путина и Зеленского сорвалась: что известно

Москва и Киев были на пороге мирного соглашения, пока не вмешался Запад

Финляндия обрушилась на Россию с новыми обвинениями

Приграничное государство уверенно движется к тотальной русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей