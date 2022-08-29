Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты прогнозируют длительность конфликта, как минимум, до конца зимы

Предыдущую неделю обстрелы Запорожской АЭС не прекращались – обе стороны обвиняют друг друга в происходящем. Киев утверждает, что ВС РФ намерены отключить Украину от энергоснабжения, а Москва полагает, что ВСУ намерены спровоцировать возникновение гуманитарной катастрофы. На этом фоне Макрон договорился с Путиным о визите специалистов МАГАТЭ на ядерный объект. 

Перед началом нового учебного года российский президент поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям школьников от 6 до 18 лет в Донбассе и других освобожденных регионах – все средства будут зачислены не позднее 15 сентября. 

Все новости спецоперации с 29 августа по 4 сентября – в трансляции "Утра". 

9:10 В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов.

8:39 Страны Балтии предложили ЕК внести в 8-й пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по SWIFT, сообщили в МИД Эстонии.

8:28 Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе. 

29 августа

новости партнеров

НАТО сжимает Россию в "арктическую дугу"

После Украины Запад хочет начать эксперименты на севере

"Сентябрь все покажет": спецоперация на Украине дошла до решающей стадии

Противника уже не жалеют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей