Курс рубля
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Предыдущую неделю обстрелы Запорожской АЭС не прекращались – обе стороны обвиняют друг друга в происходящем. Киев утверждает, что ВС РФ намерены отключить Украину от энергоснабжения, а Москва полагает, что ВСУ намерены спровоцировать возникновение гуманитарной катастрофы. На этом фоне Макрон договорился с Путиным о визите специалистов МАГАТЭ на ядерный объект.
Перед началом нового учебного года российский президент поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям школьников от 6 до 18 лет в Донбассе и других освобожденных регионах – все средства будут зачислены не позднее 15 сентября.
Все новости спецоперации с 29 августа по 4 сентября – в трансляции "Утра".
9:10 В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов.
8:39 Страны Балтии предложили ЕК внести в 8-й пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по SWIFT, сообщили в МИД Эстонии.
8:28 Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе.
29 августа
После Украины Запад хочет начать эксперименты на севере