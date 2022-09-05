Попытки незалежных прорваться были успешно отражены

Уже больше полугода на территории украинского государства проводится специальная военная операция по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Союзные войска РФ и ЛДНР успешно реализуют поставленные перед ними задачи. Однако и украинские боевики, подгоняемые кураторами с Запада, не сидят на месте.



Так, незалежные вояки осуществили неудачные попытки прорваться в сторону Херсона. В результате они потеряли на поле боя огромное количество военной техники и живой силы. Однако, судя по всему, киевский режим готов на любые жертвы ради того, чтобы создать видимость бурной деятельности.

Также не прекращаются попытки Вооруженных сил Украины атаковать Запорожскую АЭС. При этом незалежных явно не смущает, что такие действия могут привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Последние события с украинского фронта – в трансляции "Утра". Предыдущую сводку можно посмотреть здесь.

08:00 Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября – Рогов.

5 сентября