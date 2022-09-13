Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва заявляет о готовности к переговорам, Киев их возможность отвергает

С понедельника, 12 сентября, действие упрощенного визового режима между Евросоюзом и Россией прекращается. Мера была введена в рамках санкций против спецоперации на Украине по инициативе стран Прибалтики. Теперь российским гражданам при получении шенгена нужно будет пройти более сложную и долгую процедуру, чем раньше. 

На прошлой неделе Украина продолжила контранступление на северо-востоке страны. Российские войска на этом фоне перегруппировали войска из Бакалеи и Изюма для усиления по донецкому направлению. 

Шестой блок Запорожской АЭС был отключен. В МАГАТЭ заявили о начале консультаций по созданию вокруг станции "охранной зоны", а Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным призвал завершить спецоперацию и приступить к переговорам.

07:14 В Новой Каховке Херсонской области по заданию Службы безопасности Украины готовился теракт в одном из местных кафе, сообщает пресс-служба администрации Каховского района.

13 сентября

19:38 Украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной администрации Владимир Рогов.

17:34 Один человек погиб, 4 пострадали после обстрела Логачёвки в Белгородской области, сообщил губернатор региона Гладков.

17:20 Союзные силы полностью контролируют обстановку на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР. По его словам, за последние сутки противник потерял в районе много людей и техники. При этом союзные силы в районе Донецка и Волновахи успешно продвигаются.

16:41 У союзных сил России и Донецкой Народной Республики есть определенные успехи на артемовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

15:58 ВСУ обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно высокая, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин.

14:20 Народная Милиция ДНР сообщает о полном контроле над Красным Лиманом.

14:04 Украинские войска выпустили 3 ракеты HIMARS по железнодорожному мосту под Херсоном, сработала ПВО, пострадавших нет.

13:52 В Белгородской области обстрелян погранпункт Логачевка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:21 В Кремле не видят "переговорной перспективы" для встречи Путина и Зеленского.

12:39 ВКС России наносят удары по украинским войскам в Харьковской области, в районах Купянска и Изюма потери противника составили до 250 военных, сообщили в Минобороны. 

12:32 Посол Украины в Казахстане находится в отпуске, требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали, сообщили в МИД Казахстана.

11:34 Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона, сработала ПВО, но есть попадания, сам мост выстоял.

11:00 Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ России, чиновник жив, сообщили СМИ. 

10:45 Воздушную тревогу объявили в Новой Каховке из-за угрозы обстрелов города, сообщила пресс-служба администрации города.

10:43 Правительство направит более 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

10:07 Элитные подразделения из Чеченской Республики во главе с Адамом Делимхановым после предоставленного отдыха вернулись в зону специальной военной операции на Украине, сообщил Кадыров.

9:41 Запорожская АЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции – Рогов.

9:26 Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с Владимиром Зеленским.

8:55 Губернатор Курской области сообщил об очередном украинском обстреле поселка Теткино.

8:48 ФСБ в ходе оперативной игры предотвратила попытку украинской спецслужбы провести теракты против должностных лиц Херсонской области и членов правительства Республики Крым.

8:41 Электроснабжение и водоснабжения Харькова и области возобновлены на 80%, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

8:29 Украина обвинила Россию в атаке на энергосистему страны в отместку за контранступление.

8:25 Глава ЛНР заявил о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию республики.

12 сентября

Все новости спецоперации предыдущей недели с 5 по 11 сентября – по ссылке.

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