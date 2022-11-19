Все громче звучат заявления о возможных переговорах

11 ноября стало известно о завершении реализации непростого решения по Херсонскому направлению. Наши войска были передислоцированы на левый берег Днепра, где займут твердую оборону. Военные специалисты подчеркивают, что такой шаг пришлось предпринять для того, чтобы сохранить жизни бойцов и избежать лишних потерь. Отдельно отмечается, что при перемещении войск ни одна единица техники и вооружения, а также ни одна жизнь военного не были потеряны.



Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины начали стягивать натовскую бронетехнику на Херсонский фронт. Эта точка на поле специальной военной операции остается одной из самых горячих зон.

Тем временем, среди западных кураторов киевского режима все громче звучат заявления о необходимости начать мирные переговоры. Впрочем, власти Украины не раз подчеркивали, что готовы пойти на такой шаг, только если Москва полностью "восстановит территориальную целостность" Незалежной, возместит "все ущербы", а также накажет "военных преступников". Такие требования неприемлемы для России. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий с полей СВО.

12:24 Российский СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений украинских военных и воюющих на их стороне боевиков.

11:56В ЛНР призвали правозащитников расследовать расстрел российских пленных.

11:15 Подразделения Народной милиции ДНР продвигаются по всей линии фронта – Пушилин.

10:07 Расчеты самоходных артустановок "Акация" уничтожили украинские "Грады" в Запорожской области.

19 ноября

20:33 Помощи Украине будет больше – Белый дом.

20:12 В Белом доме заявили, что США не толкают Зеленского к переговорам, решение о готовности к ним примет Киев.

19:54 В Белом доме заявили, что США не толкают Зеленского к переговорам, решение о готовности к ним примет Киев.

19:45 Ряд районов Украины может остаться без мобильной связи, сообщает издание "Страна" со ссылкой на главу украинского оператора сотовой связи "Киевстар" Александра Комарова.

19:00 СК России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела националистами пленных российских военнослужащих.

17:49 В Брянской области после обстрела поселок Белая Березка остался без электричества, сообщил губернатор Александр Богомаз.

17:46 Управление верховного комиссара ООН по правам человека изучает видеозаписи с убитыми российскими военнопленными – РИА Новости.

17:38 Минобороны РФ сообщило, что в ВСУ казнили более 10 российских военнопленных. Речь идет о "намеренном и методичном" убийстве "прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих", говорится в сообщении Минобороны РФ.

17:03 Украинский премьер заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов.

17:01 Глава Совета по правам человека РФ сообщил, что направит в международные организации видео с якобы казнью российских военнопленных в Макеевке, будет требовать расследования.

15:50 Информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" под Новороссийском не соответствует действительности. Никаких повреждений этому нет, заявил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

15:15 Власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии, заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник.

14:07 Участники АТЭС приняли совместное заявление, в нем говорится, что большинство осудили действия РФ на Украине, но были и другие мнения.

13:38 Макрон заявил, что надеется на возвращение Киева за стол переговоров с Россией.

13:10 Песков про призывы к России покинуть Запорожскую АЭС: продолжим наше общение с МАГАТЭ.

12:46 Почти 4,8 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса.

12:17 Совету управляющих МАГАТЭ необходимо обратить внимание, откуда идут обстрелы Запорожской АЭС – Рябков.

11:58 Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины с февраля месяца, можно оценить в 100 миллиардов долларов.

11:23 Конгресс США рано или поздно приостановит "безоглядную поддержку" Киева, "Америка всегда бросала своих друзей" – Медведев.

10:50 МИД РФ: РФ не о чем говорить с США по Украине.

10:24 Киев трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО, сейчас все наблюдают начало конца Североатлантического альянса – Володин.

09:52 Украинские формирования ночью обстреляли школу №13 в центре Донецка.

09:27 США провели "интенсивные контакты" с Европой и окружением Зеленского, призвав с осторожностью комментировать ракетный инцидент в Польше.

08:49 Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 27 ноября.

08:02 Мэр Ивано-Франковска призвал жителей многоэтажных домов переехать в села на зиму из-за сложной ситуации с электроснабжением.

18 ноября

21:30 Памятник русскому поэту Александру Пушкину был демонтирован в городе Черновцы на западе Украины, сообщила спикер горсовета Анастасия Кокоячук.

20:31 Украинские власти планируют начать мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне, сообщили в экстренных службах.

19:51 ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

18:59 Польский президент заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше, но не участвовать в нем.

17:51 Польский президент заявил, что следов второй упавшей ракеты не найдено. Изначально местные издания писали, что на территории страны упали две ракеты.

17:40 ЕС считает, что разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической точке – Еврокомиссия.

17:32 США призвали Киев выбирать выражения из-за обвинений в адрес РФ после ЧП в Польше, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне.

16:56 Украинские силовики в ходе карательных акций расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, 74 человека вывезены в неизвестном направлении, рассказали в экстренных службах.

16:35 РФ изучит решение Голландского суда по делу катастрофы рейса MH17 – МИД РФ.

16:16 МИД РФ предупредил россиян в ЕС об опасности прослушки их мобильных устройств третьими сторонами.

15:41 Зеленский заявил, что украинские специалисты примут участие в расследовании инцидента с ракетой в Польше.

15:27 Ракетными ударами ВКС России уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде, а также цеха научно-производственного комплекса "Искра" в Запорожье, сообщило Минобороны России.

14:52 Киев однозначно не хочет никаких переговоров, цели СВО должны быть достигнуты – Песков.

14:51 Песков о продлении "продуктовой сделки": РФ получила заверения ООН, что работа по экспорту ее товаров, в том числе удобрений, будет финализирована.

14:47 Служба безопасности Украины планировала привлечь к покушениям на глав районов Луганской Народной Республики местных жителей, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

14:31 Около 40% потребителей на Украине без света – ДТЭК.

13:35 "Нафтогаз Украины" заявил о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры, несколько объектов разрушены.

12:39 РФ не собирается "рубить" зерновую сделку – замглавы МИД РФ Панкин.

12:15 Зеленский, ранее заявлявший, что упавшие ракеты в Польше были российскими, уже не уверен на 100%, так как "не может говорить" наверняка.

10:22 Министр инфраструктуры Украины заявляет, что зерновая сделка (истекает 19 ноября) будет продлена на 120 дней.

10:14 Удары российскими ракетами наносятся по объектам энергетики – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

10:02 Украинские СМИ сообщают о мощном взрыве в Киеве. Подробности не приводятся.

09:15 Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Житомирской областях.

09:02 Договориться о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС надо как можно скорее, Москва в контакте с МАГАТЭ по этому вопросу – МИД РФ.

08:31 В Кремле прокомментировали заявление США о том, что вне зависимости от результатов расследования вина за падение ракеты в Польше лежит на России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что "первопричиной" всего является НАТО и США.

07:40 Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, предложил публичный форма

17 ноября

20:47 США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования – Белый дом.

19:16 В Хмельницкой области Украины – аварийное отключение электричества, без света остались порядка 420 тыс. человек, сообщили местные власти.

18:56 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал к проведению мирных переговоров по Украине после того, как Киев прекратил поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".

17:06 Украина не согласна с выводами западных стран об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты и просит допустить ее представителей к месту происшествия – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

17:05 Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены еще на 90 дней – до 19 февраля.

16:12 Полное восстановление энергообъектов во Львовской области займет до года – власти.

16:11 МВД по Херсонской области официально не подтверждает и не опровергает РИА Новости задержание Губаревой.

15:48 Замглавы Херсонской области Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, сообщает RT со ссылкой на источник.

15:30 Генсек НАТО заявил, что снабжение Украины системами ПВО является для альянса приоритетом.

14:44 Песков опроверг сообщение Минобороны ФРГ, что Шольц находится в контакте с Путиным по инциденту в Польше – лидеры не общались.

14:32 Россия ввела санкции против 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии – МИД.

14:26 Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных.

14:07 Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины – президент Дуда.

13:47 КГБ Беларуси заявило об угрозе интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины.

13:44 Жители Белгорода пишут о нескольких взрывах в небе над городом. По предварительным данным, работает ПВО.

13:43 Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают возможность введения бесполетной зоны на Украине, сообщает немецкое правительство.

13:22 Пропала замглавы Херсонской области Екатерина Губарева, не выходила на связь с 16.30 вчерашнего дня, заявил ее супруг.

13:15 Макрон заявил, что в настоящий момент невозможно установить ответственных за удары ракет по территории Польши.

13:02 РФ на саммите G20 высказалась за продолжение зерновой сделки с условием контроля поставок в нуждающиеся страны – глава Минфина РФ Силуанов.

12:59 Посол Польши при ЕС заявил, что все страны союза якобы возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию.

12:26 Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, – источник Reuters в Североатлантическом альянсе.

12:18 Минобороны России сообщило, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

12:05 Никто из россиян, получивших гражданство РФ по рождению, не может быть его лишен – министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

11:33 Польский МИД сообщил, что ночная встреча с российским послом шла 4 минуты, без рукопожатий и других вежливостей – министр передал послу ноту, которая описывает ситуацию и позицию Польши по ней, посол принял к сведению и ушел.

11:16 Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора – глава МИД Венгрии.

10:58 СМИ пишут о взрыве в Одессе.

10:51 По всей Украине объявили воздушную тревогу.

10:50 Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил о возможности закрытия воздушного пространства Украины после ЧП в Польше, этот вопрос будет рассматриваться как один из вариантов реакции на инцидент.

10:45 В Харькове звучит воздушная тревога, сообщают местные паблики.

10:32 Глава МИД Украины заявил, что в разговоре с Блинкеном призвал к жесткому ответу на падение ракеты в Польше.

10:23 МИД Китая призвал стороны сохранять самообладание на фоне сообщений об инциденте в Польше.

10:17 "Укрэнерго" заявило, что вчерашняя серия ракетных ударов стала крупнейшей для энергетики, пострадали все регионы Украины, наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.

9:46 В тексте итоговой декларации G20 говорится, что позиции по поводу ситуации на Украине различаются.

9:40 Более 30 объектов инфраструктуры Украины было повреждено 15 ноября из-за ударов – министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

9:08 В декларации по итогам саммита G20 говорится, что большинство членов решительно осудили конфликт на Украине, но были другие и взгляды.

8:48 Эрдоган сообщил, что верит позиции России по поводу инцидента с ракетой на территории Польши.

8:40 Предположительно, беспилотный летательный аппарат утром в среду осуществил налет на нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

8:31 Три объекта критической инфраструктуры повреждены во Львовской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

8:17 В США заявили, что одна из ракет, упавшая в Польше, была выпущена украинцами, чтобы сбить российский снаряд.

16 ноября

21:47 Система ПВО сбила ракету "Точки-У" над Валуйками в Белгородской области, есть один погибший и одна пострадавшая.

21:22 Менее половины населенных пунктов Ивано-Франковской области на западе Украины остаются без электроснабжения,

20:47 Замглавы офиса Зеленского: в разных регионах Украины во вторник повреждения получили 15 объектов энергетической инфраструктуры.

20:29 СБ ООН завтра проведет очередное заседание по Украине.

20:03 Воздушная тревога отменена в Киеве и большинстве других регионов Украины.

19:28 Два человека погибли, еще трое пострадали из-за обстрела города Шебекино в Белгородской области.

19:07 Зеленский заявил, что по территории Украины во вторник нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики, ожидаются еще 20.

18:53 Взрывы прозвучали в Одессе.

18:34 Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Кропивницком районе Кировоградской области Незалежной.

18:02 В Ивано-Франковске сообщают о взрывах. В Сумской области аварийные отключения электроэнергии.

17:31 Житомир полностью обесточен, в Ровно свет пропал частично.

17:22 В Киеве введены экстренные отключения света.

16:52 Украинские издания пишут о взрывах во Львове.

16:48 Власти Харькова сообщают об ударах по городу.

16:22 Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ.

16:10 В Крыму предотвращен теракт, местный житель планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов.

15:47 Взрывы раздаются в подконтрольном Украине городе Запорожье.

15:34 Воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины.

15:29 Воздушная тревога объявлена в Киеве.

15:00 Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город.

14:15 Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию – врио губернатора региона Владимир Сальдо.

14:04 Путин заявил о попытках раскачать суверенитет РФ.

14:02 Патрушев: 23 теракта совершено в Центральном федеральном округе в нынешнем году, предотвращено 9 диверсий.

13:42 Соединенные Штаты поставили целью "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге" Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

13:14 Минобороны России: в боях за Павловку российскими войсками уничтожены до 1,4 тыс украинских солдат, 2 самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронемашин, 6 артиллерийских орудий, в том числе 2 системы М777 производства США, 28 беспилотников, российские войска продолжают наступательные действия.

12:59 Канцлер ФРГ Шольц заявил, что продолжит переговоры с президентом России Путиным.

12:53 Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине.

12:45 Лавров на G20 обвинил Украину в затягивании конфликта. Аналогичные претензии он высказал во время коротких бесед с Шольцем и Макроном.

12:39 РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, – Лавров.

12:19 В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой ранены 3 человека – штаб теробороны ДНР.

12:03 В Белгороде готовятся опубликовать интерактивную карту бомбоубежищ и разместить по городу вывески с адресами ближайших укрытий. Это делается в рамках создания в облцентре "комплексной системы укрытий" – первый вице-мэр Валентин Демидов.

11:24 Лавров проводит встречу с генсеком ООН на полях саммита G20, сообщила Захарова.

11:08 СБУ завела уголовное дело после сообщений о том, что в Киево-Печерской лавре спели "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка Русь".

10:40 Силы реагирования Евросоюза должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году – глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

10:32 Заявление Владимира Зеленского на саммите G20 о том, никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил РИА Новости Дмитрий Песков.

10:19 Пресс-служба администрации Херсонской области назвала фейком информацию о заходе украинских войск в город Алешки, расположенный на противоположном от Херсона берегу Днепра.

10:06 Военнослужащие срочной службы начали отправляться со сборных пунктов в войска в рамках осенней призывной кампании, сообщает МО РФ.

9:39 Зеленский на G20 заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех".

9:32 Китай выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок. Об этом заявил глава МИД КНР на встрече с Лавровым.

8:48 Зеленский заявил, что никаких новых минских соглашений между Россией и Украиной не будет.

8:31 Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении.

8:23 Во время открытия саммита G20 президент Индонезии Джоко Видодо в первом выступлении призвал "прекратить войну".

15 ноября

19:02 В Белгородской области работает ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18:52 У властей Херсонской области уже есть данные о репрессиях со стороны киевского режима в отношении мирных жителей региона – пресс-служба врио губернатора Сальдо.

18:12 Для войск ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы, заявил РИА Новости Рогозин.

17:20 Директор ЦРУ не будет обсуждать в Анкаре с коллегой из РФ урегулирование на Украине – Reuters со ссылкой на представителя Белого дом.

16:58 Байден и Си Цзиньпин в совместном тексте по итогам встречи заявили, что "ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине".

16:35 Покрытие сотовой связи в Херсоне временно восстанавливают с помощью терминалов Starlink – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

15:40 Второй за день обстрел Белгородской области - под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет.

14:38 Российские войска в ходе упорных боев полностью освободили населенный пункт Павловка в ДНР.

14:06 Внимание к вопросам поддержки участников СВО должно быть первостепенным, их работа нелегкая и в высшей степени рискованная – Путин.

13:34 ВС РФ уничтожили склад вооружения и военной техники в Херсонской области и хранилище топлива ВСУ в Харьковской области.

13:31 Российские подразделения отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении.

13:17 Владимир Зеленский заявил во время поездки в Херсон, что украинская сторона готова к миру.

12:47 Владимир Зеленский прибыл в город Херсон.

12:32 Бюст советского писателя Максима Горького снесли в Одессе,

12:11 Около 40-50 тысяч человек, по последним данным, решили остаться на правом берегу Днепра.

11:43 Украина намерена обратиться к G20 с просьбой об исключении России, проект обращения внесен в Верховную раду.

11:24 ВС Украины ежедневно пытаются прорвать линию соприкосновения в ЛНР, все атаки отражаются.

11:03 СМИ опубликовали фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам – как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями

10:27 Макрон призвал усилить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.

09:56 Школа, ж/д станция и жилые дома в Луганске, по предварительным данным, повреждены после удара украинских военных из РСЗО HIMARS.

09:23 Обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС "растет с каждым днем" на фоне продолжающихся обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии – МАГАТЭ.

08:47 СМИ: Киев отозвал разрешения на работу как минимум у шестерых журналистов из-за репортажей из Херсона.

08:24 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях.

08:11 Один из ключевых объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго" получил серьезные повреждения.

14 ноября