Бизнесмен четко обозначил свою позицию

Журналисты поинтересовались мнением бизнесмена Евгения Пригожина о том, как следует реагировать на инцидент с расстрелом российских военнопленных. Чтобы лучше донести свою точку зрения, бизнесмен напомнил о принципиальной разнице между врагом и предателем.



"Еще раз повторюсь: есть друзья, есть враги, есть предатели. Украина – сегодняшний событийный враг, а те, кто потворствуют врагу, препятствуют усилению и развитию России, они – предатели. Предатель может быть только свой", – считает Пригожин.

Он отметил, что враги не будут подвергаться высшей мере наказания. Украинские военнопленные в целости и сохранности вернутся домой.

"Поэтому к врагам, безусловно, мы не будем применять никаких карательных мер и украинские пленные непременно будут возвращаться живыми и невредимыми на свою Родину, даже при условии, если нас будут провоцировать на иное", – утверждает бизнесмен.

Предприниматель также выразил сомнение, что бесчинства, совершенные на видео, являются делом рук украинцев. По его мнению, ответственность за смерть российских солдат лежит на другой нации.

"Отдельно хочу заметить, сами украинцы вряд ли бы стали убивать славян таким образом, тем более, что каждый пленный нужен для обмена, а вот янки на это 100% способны", – приводит его слова пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин назвал случившееся очередной провокацией Запада, целью которой является эскалация конфликта между Москвой и Киевом.

"Но мы на это не поведемся, а вот если вы почувствуете запах предателя, тогда "кувалда идет к вам". А между Россией и Украиной должна быть честная драка. Но это чисто теоретически, наверняка, вы хорошо знаете, что кувалда – не мои методы", – резюмировал предприниматель.

Министерство обороны РФ 18 ноября сообщило, что украинские военнослужащие совершили намеренное убийство более 10 пленных российских бойцов. По факту массового расстрела было возбуждено уголовное дело.