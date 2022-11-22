Уничтожение военной инфраструктуры Незалежной не прекращается

Без малого девять месяцев продолжается специальная военная операция по демилитаризации украинского государства. Главным событием последнего времени стало вынужденное решение Армии России покинуть областной центр Херсонской области, ставшей в сентябре субъектом Российской Федерации. Ситуация на этом направлении достаточно сложная, однако в других точках фронта наши бойцы продолжают успешно выполнять задачи СВО. Наступление ВС России началось в ДНР.



В начале прошлой недели территория Незалежной подверглась массированному ракетному удару. Уничтожение важнейших объектов инфраструктуры было зафиксировано во многих регионах Украины. Значительная территория страны оказалась обесточена.

Широкий резонанс вызвала ужасающая своей жестокостью расправа над пленными российскими военными. Социальные сети облетел видеоролик, на котором безжалостные вояки ВСУ расстреливают безоружных людей. Подлинность этой записи подтвердили в США. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий спецоперации.

07:46 Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.

22 ноября

20:29 ООН не располагает возможностью определить ответственных за атаки в районе ЗАЭС, призывает все стороны прекратить огонь, сообщили в офисе генсека.

19:30 Два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, находящийся с визитом в Киеве.

17:46 Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС.

17:08 "Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом"

16:26 Запорожская АЭС снова под огнем ВСУ. Нам сообщают о четырёх тяжелых прилётах у подстанции "Луч". Предварительно, обстрел ведётся со стороны города Марганец.

16:05 Сообщения о казни российских военнослужащих "должны быть незамедлительно расследованы, а виновные привлечены к ответственности" – заявление Управления ООН по правам человека в Женеве..

15:32 Регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний, заявил офицер Народной милиции ЛНР Марочко.

14:40 ВС РФ в Харьковской области поразили две установки РСЗО "Ураган" ВСУ.

14:32 Власти Белгородской области продлили срок действия высокого уровня террористической опасности до 6 декабря.



14:18 Страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов – Столтенберг.

13:42 Лукашенко заявил, что инцидент с ракетой, пущенной украинскими военными и упавшей в Польше, был создан для провокации Минска и Москвы.



13:33 Более 105 тыс. абонентов в шести районах Донецка остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ.

12:57 В Киеве и Одессе экстренные отключения света.

12:19 Польша намерена разместить предложенные ФРГ Patriot на границе с Украиной.

11:40 Экстренные отключения электроэнергии вводят в Одесской области.

11:03 ВСУ препятствуют выезду населения из города Запорожье, чтобы использовать людей в качестве живого щита

10:44 Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.

10:11 Подразделения ВСУ в районах городов Артемовск и Соледар в ДНР отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону.

09:27 Цистерны с топливом загорелись на железнодорожных путях в Макеевке из-за обстрела ВСУ.

08:52 Плановые отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины.

08:18 Глава МАГАТЭ планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.

21 ноября