Последние новости СВО на Украине с 19 по 25 декабря. Онлайн

Последние новости СВО на Украине с 19 по 25 декабря. Онлайн
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Многие украинские регионы остались без электричества

На прошлой неделе Евросоюз ввел против России девятый пакет санкций из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Он включал в себя персональные рестрикция, ограничения против российских банков и ряд торговых мер. В Брюсселе заявили, что на этот шаг пошли, чтобы "ослабить способность российского правительства финансировать агрессию против Украины". 

Российские власти, в свою очередь, указывают, что завершение СВО будет возможно только после достижения всех целей, поставленных в Москве, а не из-за давления Запада. 

Все новости спецоперации на Украине за неделю с 19 по 25 декабря – в трансляции "Утра".

10:40 Восемь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ, задержаны в течение последнего месяца в Херсонской области.

10:03 Экстренные отключения электричества продолжаются 24 декабря в украинской столице.

24 декабря

21:20 В Киеве из-за дефицита энергии решили заменить весь наземный электротранспорт автобусами. 

20:47Столтенберг обвинил Россию в "стремлении заморозить конфликт" на Украине.

20:22  Центр Донецка остался без электричества.

19:40Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую.

18:11 МАГАТЭ готово разместить постоянные миссии на всех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС.

17:07 ВКС РФ нанесли поражение опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска в ДНР.

16:59 ВС РФ уничтожили более 30 украинских военных на купянском направлении.

16:28 Воздушная тревога вновь объявлена в ряде восточных, южных и центральных регионов Украины.

16:11 Автомобиль в Мелитополе взорвался из-за срабатывания взрывного устройства.

16:02 Болгария начала операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.

15:34 Кадыров сообщил о существенных потерях ВСУ и планомерной зачистке Соледара бойцами спецназа "Ахмат".

15:07 В Калужской области принят запрет на использование беспилотников, квадрокоптеров, аэростатов и малолитражных судов.

14:35 Власти Калужской области запретили использовать беспилотники на территории региона.

13:31 Власти Запорожской области не видят готовности украинских войск к наступлению, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора Евгений Балицкий.

13:26 Два человека ранены в результате взрыва  автомобиля в центре Мелитополя.

12:01 Глава приграничного района Белгородской области покинул пост, его проверяют силовики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

11:09 В Пермском крае, ЕАО и Ростовской области задержаны россияне, сотрудничавшие с СБУ, возбуждены дела о госизмене и шпионаже – ФСБ.

10:30 ВСУ за минувшие сутки потеряли до 35 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР.

10:20  ВСУ за 20 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

09:13 Киеве по-прежнему действуют экстренные отключения света, графики не работают, – ДТЭК.

09:10 Командование украинских войск перебрасывает на Краснолиманское направление инженерные подразделения, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

08:10 Стоимость электроэнергии на Украине в 2023 году вырастет втрое. Об этом заявили в "Укрэнерго".

08:00 Спецслужбы обнаружили на территории ЛНР два схрона для украинских диверсантов, планировавших, по данным российских служб, теракты на территории республики в период новогодних праздников, сообщил источник РИА Новости. Боеприпасы уничтожили на месте.

23 декабря.

21:00 Саперам может потребоваться около пяти-семи лет, чтобы полностью разминировать территорию ЛНР, пострадавшую в ходе боевых действий. Об этом заявил в эфире "Первого канала" помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

20:25 Путин подписал указ об ответных мерах на ограничение цены на российское энергетическое топливо.

20:21 Прогресса в исполнении меморандума РФ и ООН по продовольствию нет, дальше слов со стороны Вашингтона, Брюсселя и Лондона дело не идет – МИД РФ.

20:01 Путин: Украина называет Россию агрессором, но продолжает брать деньги у РФ за транзит газа, "деньги не пахнут".

19:40 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске.

18:43 Путин заявил, что Россия прошла этот год достаточно уверенно, а ситуация на сегодняшний день не помешает планам на будущее страны.

18:26 США расширили санкции в отношении РФ, внесли в список 10 юрлиц, сообщили в Минфине.

18:12 Сейм Литвы запретил гражданам России и Белоруссии, постоянно проживающим в стране, владеть оружием. Это следует из поправок, принятых к закону о контроле над оружием и боеприпасами.

18:05 Энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов, заявил глава минэнерго.

17:53 Глава поселка в Херсонской области погиб при взрыве автомобиля.

17:42 Зеленский сообщил, что встретился с польским коллегой Дудой, "подвели итоги года, обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году".

17:04 Страны G7 собрали на бюджетную помощь Украине на 2023 год уже 32 млрд долларов и продолжат работу в этом направлении.

16:46 РФ оценивает размер помощи, которую получила Украина от западных стран, в 100 миллиардов долларов, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

16:12 Начальник Генштаба РФ: обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия войск сосредоточены на завершении операции в ДНР.

16:06 Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского.

15:41 Антироссийские санкции достигли своего потолка и новых идей ждать не следует. заявил делегированный от Литвы еврокомиссар (по окружающей среде) Синкявичюс.

15:01 Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

14:39 Переговоры Зеленского и Байдена в Вашингтоне показали, что Украина и США не стремятся к миру, а настроены на продолжение боевых действий – Захарова.

14:03 Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил РФ.

13:34 ВС РФ продолжают наступление на донецком направлении, за сутки уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ.

12:55 Песков: чиновники посещают и будут посещать ДНР и ЛНР, несмотря на риски, они обязаны туда ездить.

12:07 Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке.

11:38 Совместные тренировки белорусских и российских военных стали более масштабными в силу ситуации и возникших угроз – Лукашенко.

11:11 Удар по гостинице, где были Рогозин и премьер ДНР Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar.

10:39 Глава Росатома и глава МАГАТЭ Р прибыли в здание госкорпорации на Ордынке. Там они обсудят вопросы безопасности Запорожской АЭС. 

09:48 Двое погибли при обстреле гостиницы в Донецке, где был ранен Рогозин, сообщил Пушилин.

09:23 Экстренные отключения света продолжаются в Киеве. 

08:43 Разведка ЛНР зафиксировала переброску спецподразделений Сил специальных операций Украины в район города Артемовск.

08:07 Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко отказался от госпитализации после обстрела гостиницы в Донецке. 

22 декабря

21:43 В ООН хотели бы видеть установление мира на Украине в соответствии с Уставом организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать выделение нового пакета военной помощи США Киеву.

21:30 Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона, передает агентство Associated Press.

20:01 США выделяют Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, она включает системы ЗРК Patriot – Блинкен.

19:50 Джо Байден распорядился о выделении военной помощи Украине на сумму $1 млрд – Белый дом.

19:33 Сообщения об обстреле Белгорода пришли с задержкой из-за высокой нагрузки на операторов связи. Об этом URA.RU сообщили  в МЧС по Белгородской области.

16:45 Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников – власти.

16:25 Путин про Украину: у наших соседей скоро ничего не будет, кроме подачек.

16:02 Мы не будем заниматься милитаризацией страны и экономики – Путин.

15:45 Шойгу: при комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

15:30 Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в армии – они должны быть повсеместно.

14:15 Взрывы прозвучали в городах Очаков и Кривой Рог Николаевской и Днепропетровской областей Украины – СМИ.

14:10 ВСУ открыли огонь по Энергодару, взрывы слышны в районе промзоны и прибрежной части – Рогов.

13:43 Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

13:27 Более 150 тысяч жителей выехали из Херсона с начала эвакуации – Сальдо. 

12:43 Ожидается, что Байден встретит Зеленского на лужайке у Белого дома в 22.00 мск, пресс-конференция пройдет в 0.30 мск.

12:36 Глава МАГАТЭ посетит Москву завтра, сообщил российский постпред в Вене.

12:17 Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен на краснолиманском направлении.

11:57 Никакой необходимости в новой волне мобилизации нет, эта тема ни разу не обсуждалась на заседании Совбеза РФ – Матвиенко.

11:28 Пасечник заявил, что в республике могут провести приватизацию предприятий угольной отрасли, если сохранится проблема их нерентабельности.

11:03 Politico: приезд Зеленского в Вашингтон "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, подготовка к нему велась тайно в течение нескольких недель

10:31 Власти США активно работают над законопроектом, который позволит присвоить России статус "государства-агрессора".

09:52 Экстренные отключения электроэнергии продолжаются в Киеве третий день, плановые графики отключений не действуют.

09:17 Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон.

08:13 Высокий уровень террористической опасности, установленный в Курской области, продлевается с 21 декабря на 15 суток.

21 декабря

20:57 Большинство граждан стран Евросоюза выступают за скорейшее урегулирование украинского конфликта и считают, что Россию и Украину необходимо принудить к мирным переговорам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного будапештским исследовательским центром Szazadveg ("Конец столетия") во всех 27 государствах ЕС. 

20:32 ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области – очевидцы.

20:29 По Шебелинскому заводу в Харьковской области был нанесён повторный удар.

19:01 В некоторых районах Днепропетровска вода, тепло и свет отсутствуют уже пятые сутки, пишут в соцсетях.

18:30 Британский министр обороны пока считает маловероятным присоединение Белоруссии к конфликту на Украине.

17:55 МИД России: прекращено действие соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий.

16:57 Электроснабжение в городе Шебекино, нарушенное в результате обстрела украинскими военными, восстановлено, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

16:42 Вашингтон готовит почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

16:00 Отстранен от должности украинский генерал Бондарь. который подарил шефу польской полиции заряженный гранатомет, который затем сработал у того в офисе.

14:39 В ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, еще одна – в ДНР – Минобороны РФ.

14:07 Путин наградил Пасечника и Пушилина орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

13:50 Сообщают о взрыве в районе Полтавы.

13:42 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский прибыл в Бахмут (Артемовск) с неанонсированным визитом.

13:06 ВСУ атаковали Белгородскую область из американских HIMARS. По данным источника Mash, всего было зафиксировано 10 прилетов, один из снарядов попал в электростанцию.

12:52 ВСУ возобновили обстрел Донецка – мэр Алексей Кулемзин.

12:40 Идет обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области, по предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья, сообщают власти Белгородской области. 

12:37 СБУ заявила, что задержала мужчину, который в 2014 поднял российский флаг над мэрией Харькова.

11:05 Проект бюджета США на 2023 предполагает выделение 13,5 млн долларов на надзор за распределением помощи Украине.

10:18 Согласно решению парламента, сенатором от ЛНР в Совфед определена Ольга Бас.

10:16 В Киеве отсутствует водоснабжение во всех районах, сообщает водоканал.

10:12 Курс евро на Мосбирже впервые с 11 мая поднялся выше 73 рублей, а доллар выше 69 рублей. 

9:44 Объем новой финансовой помощи Украине со стороны США составит 44,9 млрд долларов – Reuters.

9:04 В новых субъектах РФ сформированы территориальные ведомства Роспотребнадзора.

9:00 Трасса Горловка – Ясиноватая временно перекрыта для движения в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ – мэр Горловки.

8:46 Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в поставках иранских беспилотников для использования на Украине. 

7:47 Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет, частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор.

20 декабря

20:19 При обстреле больницы в Донецке Киев использовал шведские гаубицы – МИД РФ.

20:04 В очередной раз ВСУ предприняли попытку обстрелять село Гуево Суджанского района Курской области.

19:59 Песков о словах украинского генерала о возможной совместной наземной операции с Беларусью: ему надо отдыхать.

18:20 Генсек ООН заявил, что не видит перспективы проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшей перспективе.

18:09  Дешевые дроны-камикадзе российского производства быстро истощат дорогостоящие американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, пишет Daily Mail со ссылкой на ветерана морской пехоты США Марка Канчиана.

16:48 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР СЦКК.

15:49 Российские военные уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой, передает корреспондент РИА Новости.

14:49 В Киеве завершили расследование по делу об обвинении Януковича и Азарова в госизмене.

14:39 Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что Путин едет в Минск якобы решать вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине.

14:37 Воздушная тревога звучит в большинстве регионов Украины.

14:21 Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где в понедельник пройдут переговоры президентов Республики Беларусь и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина.

14:01 МИД РФ: опасная и недальновидная политика Вашингтона ставит США и Россию на грань прямого столкновения.

13:30 ВС РФ сбили четыре американские ракеты HARM в воздушном пространстве Белгородской области – Минобороны РФ.

13:26 РФ нарастила производство ракетных комплексов "Искандер", сообщил первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

13:17 В Вооруженных Силах Республики Беларусь завершились мероприятия по проверке боевой готовности – Минобороны РБ.

12:10 В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение, без света остаются порядка 14 тысяч жителей – власти Белгородской области.

11:42 Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая – данные Мосбиржи.

11:41 Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской областях.

11:15 Евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая – данные торгов.

10:11 Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса. По ее данным, речь идет о 39-летнем "сыне дипломата", якобы получавшем "миллионы", в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию".

9:41 Часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку, была ночью уничтожена – Пушилин.

9:30 Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников Белого Дома.

9:02 Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, сообщила Росавиация.

8:54 В Белом доме ожидают замедления помощи Украине со стороны Конгресса США, сообщили источники Politico. 

8:29 Великобритания поставит Украине боеприпасы еще на 304 млн долларов.

8:26 Ночью по Киеву был нанесен удар, повреждены несколько объектов "критической инфраструктуры". 

19 декабря

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