Спецоперация России на Украине: главные события со 2 по 8 января. Онлайн

Спецоперация России на Украине: главные события со 2 по 8 января. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
Период новогодних каникул не стал временем затишья

Пока вся страна празднует наступление Нового 2023 года и отдыхает на долгожданных праздниках, на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства продолжаются столкновения. Также не приостановился обмен ударами. В начале новогодних каникул, 2 января, украинские власти сообщили о новых ракетных атаках по территории Незалежной.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Незалежной повреждены критически важные объекты энергетики. В городе аварийно отключают электричество. Сообщается, что взрывы прогремели в Голосеевском районе столицы и левобережной части города.

В тот же день стало известно об ударе украинского дрона по Брянской области. Один из поселков приграничного с Украиной региона остался без света.

Тем временем, на Западе прогнозируют затяжной характер конфликта в Незалежной. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен, что столкновения на территории Украины будут продолжаться еще долгое время. "Утро" в онлайн-режиме ведет трансляцию главных событий СВО.

11:13 Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе текущего года, еще два – в феврале, говорится в сообщении Росавтодора.

10:27 Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник, их руководители ее отвергли, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

6 января

14:52 На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военных, на Красно-Лиманском потери противника превысили 40 человек, на донецком – уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком направлении уничтожено – более 40 – МО РФ.

14:00 Путин в разговоре с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, предоставляющего информацию и целеуказания – Кремль.

13:13 У НАТО нет никаких признаков того, что Кремль изменил  планы и цели на Украине, поэтому опасно недооценивать Россию – Столтенберг.

11:40 Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе с 12:00 6 января до 24:00 7 января, сообщает РПЦ.

11:26 США не будут передавать Украине танки Abrams по техническим причинам. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме. 

11:00 Число прибывших в Европу украинских беженцев превысило 7,9 млн человек, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего беженцев приняла Россия – более 2,8 млн.

10:31 РФ получит право на изъятие активов ФРГ и других государств, если Германия сделает это в отношении российских активов – Володин.

5 января

17:38 Более 10 человек пострадали при обстреле жилого квартала в Васильевке в Запорожской области.

17:04 Некоторые страны преследуют корыстные цели, предлагая посредничество в украинском урегулировании – Захарова.

16:34 Система теплоснабжения в Кременной может прийти в негодность из-за повреждения обстрелами наружных газовых труб – Мирошник.

15:03 Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву американских систем противовоздушной обороны Patriot уже началась.

14:34 ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке в Запорожской области, есть погибшие, сообщил Рогов.

14:05 Воздушная тревога, объявленная во всех регионах Украины, отменена.

13:38 Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову снесен в городе Днепре на Украине.

13:07 ВС России уничтожили за сутки на купянском направлении более 40 военных ВСУ.

12:47 Кадыров сообщил, что из украинского плена за декабрь 2022 года были возвращены около 200 российских военнослужащих.

12:14 Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

11:40 Системы ПВО вечером 3 января уничтожили в Мясниковском районе Ростовской области малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. 

11:01 Военнослужащие, попавшие под обстрел в Макеевке, проявили настоящее мужество и героизм, спасая из-под завалов пострадавших товарищей – Пушилин. 

10:34 Система противовоздушной обороны сработала в Пролетарском районе Донецка.

10:10 Системы противовоздушной обороны утром сбили в районе аэродрома Бельбек вблизи Севастополя два беспилотника.

4 января

17:41 Гражданские больницы могут быть подключены к оказанию медпомощи и реабилитации раненых на СВО.

17:02 Документы для получения льгот участниками спецоперации и семьями погибших в боях должны выдаваться в режиме "одного окна".

16:23 Часовой на военном объекте в Белгородской области ранил мужчину, который не остановился на предупреждение.

15:34 Киев переходит к плановому отключению электричества.

14:37 Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области.

14:03 Воздушная тревога объявлена днем в трех областях Украины.

13:45 Литва сконцентрирует помощь Украине в этом году на передаче вооружения и подготовке военных.

13:11 Британский эксперт считает, что Запад будет ждать от Киева "возврата инвестиций" в 2023 году. 

12:27 В полном объеме система ОМС в новых регионах заработает с 2024 года.

11:48 ВСУ ночью нанесли удар по больнице в Токмаке Запорожской области.

11:20 Мантуров заявил о поставке около 340 тыс. комплектов экипировки для нужд спецоперации в 2022 году.

10:53 СБУ предъявила обвинение командующему дальней авиацией ВКС ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом ВМФ РФ Игорю Осипову. 

10:12 Начались поставки малогабаритных разведывательных дронов "Бинокль" в зону проведения спецоперации. 

3 января

17:42 Электроснабжение населенного пункта в Климовском районе Брянской области, пострадавшего из-за нападения дрона, полностью восстановлено.

17:34 ВСУ открыли огонь по центру Донецка, прозвучало не менее 10 взрывов.

17:06 Российские войска заняли новые выгодные рубежи в результате наступления на донецком направлении.

16:23 Киевом нанесен удар шестью снарядами "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации российский военных в районе Макеевки.

16:11 СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

15:50 Воздушная тревога звучит в центре и на юге Украины: в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

15:32 На священника канонической УПЦ напали в храме в Виннице.

14:56 Разведывательный беспилотник сбит над Бердянском в Запорожской области.

14:20 Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях. 

13:43 Воздушная тревога, объявленная в трех областях Украины, была отменена через полчаса.

13:07 В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу.

12:44Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку.

12:20 Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Киевской области в ночь на 2 января  – Кулеба.

12:03 Более 10 тысяч человек прошли подготовку в тренировочном центре группы "Вагнер" на Кубани с начала СВО.

11:41  В Николаеве остановили все водонасосные станции.

10:36  После ракетного удара в Киеве вновь ввели отключения электроэнергии.

10:27 Запущенный с территории Украины дрон был сбит ночью на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений нет.

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