Спецоперация России на Украине: главные события со 16 по 22 января. Онлайн

Спецоперация России на Украине: главные события со 16 по 22 января. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
продолжение"Ситуация критическая": украинские власти сделали важное заявление
Военная инфраструктура Незалежной планомерно уничтожается высокоточными ударами

С наступлением нового года на территории украинского государства продолжились ожесточенные бои. На регулярной основе в городах Незалежной фиксируют прилеты по важным объектам инфраструктуры.

В конце прошлой неделе стало известно о мощных ракетных ударах по территории Киева, Киевской области, Харькова, подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области и другим украинским регионам. В ряде городов пострадали критически важные объекты инфраструктуры.

Одним из главных событий прошлой недели стало долгожданное освобождение города Соледар, расположенного в многострадальной Донецкой народной республике. Наши войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. "Утро" ведет онлайн-трансляцию главных событий СВО.

18:28 Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

18:14 Министр иностранных дел Австрии заявил, что конфликт на Украине однажды закончится, а Россия всегда останется частью европейской истории и культуры – глава МИД призывал сохранять чувство меры в отношении Москвы.

17:18 Украинские военнослужащие укрепляют фортификационные сооружения на границе с Белоруссией – телеканал NBC.

17:01 Офис президента Украины принял отставку Арестовича с поста советника, сообщил пресс-секретарь Зеленского.

14:37 Сотрудниками ФСБ России в Северной Осетии задержан местный житель, который передавал украинской разведке данные о движении войск.

13:56 ВСУ обстреляли село в Валуйском горокруге – пострадал один человек.

13:40 Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия" – глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

13:24 "Эта польская дуда". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "позорищем" Давосский форум, где вместо экономических вопросов обсуждается поставка танков на Украину.

13:02 Предложения Минобороны РФ по увеличению численности Вооруженных сил, с которыми концептуально согласился Владимир Путин, связаны с "войной, которую страны коллективного Запада" ведут против России – Песков.

12:44 Кличко после встречи с вице-канцлером Германии в Давосе заявил, что "положительные решения" о передаче вооружения приняты.

12:05 Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности.

12:03 Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил до 1,5 млн в течение 2023 – 2026 годов. Министр отметил, что особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечить передачу вооружений в части в срок, увеличить число полигонов, нарастить объемы подготовки специалистов.

11:47  ЕС перевел Украине первые три миллиарда евро в рамках программы кредитной помощи на 18 миллиардов евро на 2023 год.

11:20 Правовое управление Госдумы не одобрило законопроект, который предусматривает освобождение от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук.

10:47 Последние атаки украинских дронов на Крым осуществлялись из Одессы, но перешагнуть через российский рубеж ПВО им не удалось, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

10:27 Пушилин заявил о весомых успехах в Марьинке, отметил, что скоро населенный пункт перейдет под полный контроль российских военных.

10:14 Число погибших при взрыве гранаты в Белгородской области выросло до 7 человек – источник РЕН ТВ.

10:06 Соледар полностью освобожден – штаб теробороны ДНР.

9:18 В Киеве, Одессе и Днепре продолжаются экстренные отключения света.

8:48 Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ старшине Сафину посмертно.

8:02 Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ. 

7:46 Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

17 января

21:50 Взрывы слышны в Харьковской области Украины. Об этом сообщает издание "Страна".

21:03 Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг признал, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать Россию, и отверг идею полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ – СМИ.

20:24 Мобильная связь от операторов РФ работает на всех новых территориях – Минцифры РФ.

20:18 Украина и Россия ведут переговоры о большом обмене, под который может попасть тысяча человек. Об этом заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч, сообщает CNN Turk.

19:54 Появились и видеокадры, подтверждающие освобождение станции Соль штурмовиками ЧВК "Вагнер".

19:33 Великобритания направит на Украину бронетранспортеры "Бульдог" – министр обороны.

19:20 Несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и более 80 беспилотников были переданы украинским военным в Артемовске, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

19:08 Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет Р-3С "Орион" ВМС Германии над акваторией Балтийского моря – Минобороны РФ.

19:01 ЕС запасается российским дизтопливом перед вступлением в силу эмбарго и потолка цен на нефтепродукты, сообщают СМИ.

18:02 Запланированные на 17 января переговоры между Лавровым и главой МИД Ирана перенесены на более поздний срок – МИД РФ.

17:15 Путин впервые высказался по рождественскому перемирию, которое отвергла Украина. В разговоре с Эрдоганом назвал это "примером лицемерной политики Киева".

17:01 Сообщается о новых прилетах ракет по центру Херсона. 

16:29 Вопрос передачи Киеву финских танков Leopard зависит от позиции ФРГ – Минобороны Финляндии.

16:03 Глава министерства обороны технического правительства Болгарии Николай Милков заявил, что ничего не знает о партии самолетов Су-25, которые, согласно появившейся в СМИ информации, были проданы в страны НАТО для дальнейшей передачи Украине.

14:44 ПВО и Черноморский флот сбили сегодня 10 из 10 украинских беспилотников, поврежденных объектов нет – глава Севастополя.

14:18 Армия России уничтожила более 30 украинских военных за сутки на купянском направлении.

14:03 Пушилин поручил в кратчайшие сроки рассмотреть возможность выплаты единовременной матпомощи всем эвакуированным жителям Соледара.

13:37 Поставка Западом танков Украине не изменит ситуацию, а лишь затянет страдания украинского народа – Песков.

13:11 Губернатор Севастополя заявил, что ПВО сбила уже 7 беспилотников над морем, никакие объекты в самом городе или в акватории не повреждены.

12:57 Мэр Донецка заявил, что 4 городских района сейчас под массированным обстрелом украинских войск, работает ПВО.

12:32 Первые танки Challenger 2, скорее всего, появятся на Украине с иностранными экипажами – Леонков.

12:03 Губернатор Севастополя заявил, что в общей сложности над морем сбиты три беспилотника, ПВО продолжает отражать атаку.

11:45 Певец SHAMAN на выходных дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске и пообещал целый тур по Новороссии.

11:23 Системы ПВО сбили беспилотник над морем на подлете к аэродрому Бельбек в Севастополе.

10:43 В центре Донецка прозвучало как минимум два взрыва.

10:22 МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине ради предотвращения "ядерной аварии во время текущего конфликта.

10:03 Украинские силовики, убегая в панике из Соледара, бросили там большое количество оружия и боеприпасов, в том числе натовского производства – НМ ДНР.

09:34 Воздушная тревога на Украине отменена.

09:10 В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу.

08:36 Президент Хорватии заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.

08:04 США начали на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных.

16 января

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