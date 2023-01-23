Российские войска продвигаются на Запорожском направлении

Наиболее значимым достижением российских войск в январе стало взятие Соледара, а позднее – оперативное окружение Бахмута, что всячески отрицается Киевом, несмотря на признание самого Запада и Белого дома в частности. По информации ряда медиа, на передовой ежедневно погибает огромное количество выходцев из западной части Украины.

Тем временем российские войска наступают на Запорожском направлении. Артиллерия ЮВО поддерживает действия мотострелковых и танковых подразделений, нанося интенсивные удары по укреплениям ВСУ и живой силе противника с колоннами техники, которая доставляет на передовую подкрепления.

10:44 Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели будут решающими.

10:00 В СВР заявили о наличии достоверных данных о том, что украинская армия складирует предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях АЭС. На АЭС размещаются ракеты к HIMARS.

09:37 Блее 300 кг взрывчатки обнаружили сотрудники органов безопасности в схроне, оборудованном украинским военнослужащим в Кременском районе ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

08:37 Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что участнику переговоров с РФ Денису Кирееву была поставлена задача "затянуть процесс, чтобы выиграть время" для ВСУ. Буданов подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ при бывшем руководителе Иване Баканове – друге президента Владимира Зеленского.

23 января