Специальная военная операция на Украине: события с 23 по 29 января. Онлайн

Специальная военная операция на Украине: события с 23 по 29 января. Онлайн
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
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Российские войска продвигаются на Запорожском направлении

Наиболее значимым достижением российских войск в январе стало взятие Соледара, а позднее – оперативное окружение Бахмута, что всячески отрицается Киевом, несмотря на признание самого Запада и Белого дома в частности. По информации ряда медиа, на передовой ежедневно погибает огромное количество выходцев из западной части Украины.

Тем временем российские войска наступают на Запорожском направлении. Артиллерия ЮВО поддерживает действия мотострелковых и танковых подразделений, нанося интенсивные удары по укреплениям ВСУ и живой силе противника с колоннами техники, которая доставляет на передовую подкрепления.

08:12 ВСУ не смогут сами обслуживать натовские танки, поэтому если поставки все же согласуют, то при заявленных объемах на линию соприкосновения прибудут еще не менее 300 иностранцев.

24 января

21:32 Пентагон заявил, что рассчитывает доставить БМП Bradley на Украину в течение ближайших недель.

21:11 ЕС выделит еще €45 млн на подготовку украинских военных в Польше.

20:51 Постоянные миссии МАГАТЭ приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины.

20:17 Четыре населенных пункта обесточены из-за повреждения линии электропередач при обстреле в приграничном районе Курской области со стороны  ВСУ.

19:42 В Днепропетровской области  вопреки закону о декоммунизации
отказались сносить памятник экс-главе УССР Щербицкому.

18:33 Под Авдеевкой захвачен боекомплект для американского автоматического гранатомета Mk47, западного оружия становится все больше.

17:54 Медведев: СВО стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов.

17:22 У Словении нет танков для Украины, но поставки Киеву из других стран Любляна поддерживает – глава МИД.

16:46 Происходящее на Украине – уже не гибридная, а настоящая война Запада с Россией – Лавров.

16:04 Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине в размере €500 млн, сообщило агентство Reuters.

15:28 Управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР Татьяна Васильева выдала первый сертификат на материнский капитал семье из Луганска.

14:16 Населенный пункт Краснополье освобожден добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО – МО РФ.

13:42 РФ не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее ситуация, заявил Лавров.

13:08 Система ПВО сбила ракету над селом Казинка в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Никто не пострадал, обломки упали в поле.

11:54 Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы, заявил эстонский посол в Киеве.

11:26 Штаб Территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.

10:44 Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что в конфликте на Украине следующие две-три недели будут решающими.

10:00 В СВР заявили о наличии достоверных данных о том, что украинская армия складирует предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях АЭС. На АЭС размещаются ракеты к HIMARS.

09:37 Блее 300 кг взрывчатки обнаружили сотрудники органов безопасности в схроне, оборудованном украинским военнослужащим в Кременском районе ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

08:37 Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что участнику переговоров с РФ Денису Кирееву была поставлена задача "затянуть процесс, чтобы выиграть время" для ВСУ. Буданов подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ при бывшем руководителе Иване Баканове – друге президента Владимира Зеленского.

23 января

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