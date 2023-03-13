"Пришло время": США приказали ВСУ покинуть Артемовск

Киев пока не принял окончательного решения

Продолжающиеся бои за Артемовск (Бахмут) подошли к своей кульминационной стадии. Обстановка для ВСУ становится хуже с каждым днем, однако официальный Киев не спешит отдавать приказ об отступлении из города. Вместо украинских властей об этом распорядились американские высокопоставленные лица, утверждает отставной британский разведчик Фрэнк Ледвидж.

По его словам, сейчас консультанты из США настаивают на выводе украинских подразделений из Артемовска.

"Пришло время для вывода войск ВСУ из Бахмута", – приводит его слова URA.RU.

Ранее в ЧВК "Вагнер" заявили, что последний, четвертый путь снабжения ВСУ был отрезан российскими военными. На Украине опасаются, что это приведет к повторению ситуации в Дебальцево в 2015 году, когда вывод войск поставил под удар всю колонну, сообщает RT.

Евгений Пригожин утверждает, что чем ближе войска РФ подбираются к центру Бахмута, тем тяжелее становятся бои, передает Радио 1. Украинцы не жалеют артиллерии и активнее задействуют тяжелую технику для противостояния. Киев, в свою очередь, постоянно подкидывает в город новые резервы.