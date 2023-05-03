Контрнаступление ВСУ уже началось - Пригожин

Контрнаступление ВСУ уже началось - Пригожин
Ann-Marie Utz/www.globallookpress.com
Киев демонстрирует активность и в зоне СВО, и в тылу своего противника

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в настоящее время активность киевского режима можно считать как начало контрнаступления ВСУ. 

Пригожин объяснил, что противник демонстрирует высокую активность в зоне боевых действий. Штурмовые подразделения "Вагнера" контролируют собственный фронт – фланги же прикрыты не самым лучшим образом, считает спикер.

Еще один ключевой признак – активизация противника за пределами текущих административных границ Украины, считая сильно участившиеся взрывы в российском тылу – подрывы железнодорожных линий, ЛЭП и падения беспилотников в России.

Напомним, в ночь на 3 мая два беспилотных дрона попытались обрушиться на Кремль. Атаку БПЛА отразили с помощью радиопомех. Кремль назвал теракт попыткой покушения на жизнь президента Российской Федерации Владимира Путина. 

Политолог Антон Бредихин же считает, что об активной фазе контрнаступления ВСУ речи еще не идет – и не будет до тех пор, пока Владимир Зеленский не встретится в начале мая в Берлине с немецким канцлером Олафом Шольцем, его предшественницей Ангелой Меркель и экс-президентом США Бараком Обамой. Зеленский пытается расширить военную помощь от Запада через "клуб бывших", передает "Пятый канал".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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