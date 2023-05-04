Пригожин высказался о ядерном ударе после атаки на Кремль

Пригожин высказался о ядерном ударе после атаки на Кремль
Фото: www.unsplash.com
Киевская провокации поразила весь мир

После того, как Вооруженные силы Незалежной рискнули пойти на беспрецедентную провокацию и направили в сторону московского Кремля боевые дроны, многие в нашей стране требуют как можно жестче расквитаться с противником. Свою позицию на этот счет высказал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.

Известный российский бизнесмен подчеркнул, что разговоры, бродящие в народе о необходимости нанести ядерный удар по украинскому государству, недопустимы. О таком развитии событий не может быть и речи.

При этом Пригожин подчеркнул, что относит себя к радикально настроенным гражданам и с большим негодованием наблюдает за бесчинствами киевского режима. Однако даже ему в голову не приходит бить по Украине ядерными боеголовками.

Бизнесмен также добавил, что нужно спросить с того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками. У противника в принципе не должно быть возможности осуществить подобного рода атаку на Москву.

К слову, ранее в Кремле подчеркнули, что Киев не мог принять решение об атаке дронами без согласования с США, передает "Пятый канал".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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