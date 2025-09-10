Неизвестные разнесли могилы бойцов СВО под Оренбургом

Курс рубля
Под Оренбургом произошел вопиющий случай – неизвестные пришли на местное кладбище и разнесли могилы бойцов СВО. По словам жителей, они были шокированы, когда увидели, как надругались над захоронением солдат.
На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, что вандалы снесли оградки и разбросали их по территории кладбища, раскидали венки, а в некоторых случаях даже наклонили кресты с фотографиями покойных и порвали флаги.
При этом другие свежие могилы без каких-либо военных признаков неизвестные не трогали – захоронения, которые находились поблизости с пострадавшими местами, были в целости. Местные органы власти уже возбудили по факту произошедшего проверку.
Это не первый подобный случай в российских городах. Ранее в Саратове злоумышленники изрисовали деревянный крест на могиле участника СВО, сорвали флаг и пытались поджечь захоронение. В Якутии могилу солдата сровняли с землей во время работ по благоустройству территорий.
В Брянской области полиция смогла найти одних из подозреваемых по делу об осквернении могил. Ими оказались трое детей в возрасте от семи до десяти лет, на их родителей составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Сейчас в России ужесточено наказание за надругательство над могилами. Вандалам могут грозить штраф до трех миллионов рублей или три года тюрьмы.
