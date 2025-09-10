Неизвестные разнесли могилы бойцов СВО под Оренбургом

Вокруг захоронения бойцов СВО разразился грандиозный скандал
Кадр видео
Местные жители в шоке, что кто-то надругался над покойными

Под Оренбургом произошел вопиющий случай – неизвестные пришли на местное кладбище и разнесли могилы бойцов СВО. По словам жителей, они были шокированы, когда увидели, как надругались над захоронением солдат.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, что вандалы снесли оградки и разбросали их по территории кладбища, раскидали венки, а в некоторых случаях даже наклонили кресты с фотографиями покойных и порвали флаги.

При этом другие свежие могилы без каких-либо военных признаков неизвестные не трогали – захоронения, которые находились поблизости с пострадавшими местами, были в целости. Местные органы власти уже возбудили по факту произошедшего проверку.

Это не первый подобный случай в российских городах. Ранее в Саратове злоумышленники изрисовали деревянный крест на могиле участника СВО, сорвали флаг и пытались поджечь захоронение. В Якутии могилу солдата сровняли с землей во время работ по благоустройству территорий.

В Брянской области полиция смогла найти одних из подозреваемых по делу об осквернении могил. Ими оказались трое детей в возрасте от семи до десяти лет, на их родителей составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. 

Сейчас в России ужесточено наказание за надругательство над могилами. Вандалам могут грозить штраф до трех миллионов рублей или три года тюрьмы.

Источник: Царьград

"Атака России на Польшу": в НАТО дали оценку случившемуся в небе

Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить

В США сделали громкое заявление об убийстве Зеленского

Политик-комик насолил многим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей