Неизвестные разнесли могилы бойцов СВО под Оренбургом

Местные жители в шоке, что кто-то надругался над покойными

Под Оренбургом произошел вопиющий случай – неизвестные пришли на местное кладбище и разнесли могилы бойцов СВО. По словам жителей, они были шокированы, когда увидели, как надругались над захоронением солдат.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, что вандалы снесли оградки и разбросали их по территории кладбища, раскидали венки, а в некоторых случаях даже наклонили кресты с фотографиями покойных и порвали флаги.

При этом другие свежие могилы без каких-либо военных признаков неизвестные не трогали – захоронения, которые находились поблизости с пострадавшими местами, были в целости. Местные органы власти уже возбудили по факту произошедшего проверку.

Это не первый подобный случай в российских городах. Ранее в Саратове злоумышленники изрисовали деревянный крест на могиле участника СВО, сорвали флаг и пытались поджечь захоронение. В Якутии могилу солдата сровняли с землей во время работ по благоустройству территорий.

В Брянской области полиция смогла найти одних из подозреваемых по делу об осквернении могил. Ими оказались трое детей в возрасте от семи до десяти лет, на их родителей составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Сейчас в России ужесточено наказание за надругательство над могилами. Вандалам могут грозить штраф до трех миллионов рублей или три года тюрьмы.