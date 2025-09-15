Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В работе спутниковой системе связи Starlink, которая активно используется на Украине, зафиксированы массовые неполадки. Более 50 тысяч пользователей сообщили, что у них есть трудности с подключением, аналогичные проблемы обнаружили и солдаты ВСУ.
В результате связь перестала работать по всей фронтовой линии. Украинские командиры указали, что сбои начались с самого утра, сейчас доступ постепенно восстанавливается.
Всего проблемы с подключением были обнаружены в нескольких европейских странах, Азии, США и Канаде. Большинство (60%) были связаны с работой интернета, 39% пользователей сообщали о полном отключении связи, еще 1% жаловались на подключение к сети.
Это не первый раз, когда в работе Starlink фиксируются массовые сбои. В конце июля терминалы также переставали подключаться к Сети. В компании позже устранили неполадки и объяснили, что они были связаны со сбоев в ключевом программном обеспечении. Что стало причиной новых проблем, не сообщается.
Некоторые политики настаивают на необходимости радикальных шагов
Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика