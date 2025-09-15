ВСУ сообщили о массовых сбоях со Starlink

ВСУ остались без доступа к Starlink: что случилось
Фото: Mil.gov.ua / wikipedia.org
Связь перестала работать по всей линии фронта

В работе спутниковой системе связи Starlink, которая активно используется на Украине, зафиксированы массовые неполадки. Более 50 тысяч пользователей сообщили, что у них есть трудности с подключением, аналогичные проблемы обнаружили и солдаты ВСУ.

В результате связь перестала работать по всей фронтовой линии. Украинские командиры указали, что сбои начались с самого утра, сейчас доступ постепенно восстанавливается. 

Всего проблемы с подключением были обнаружены в нескольких европейских странах, Азии, США и Канаде. Большинство (60%) были связаны с работой интернета, 39% пользователей сообщали о полном отключении связи, еще 1% жаловались на подключение к сети.

Это не первый раз, когда в работе Starlink фиксируются массовые сбои. В конце июля терминалы также переставали подключаться к Сети. В компании позже устранили неполадки и объяснили, что они были связаны со сбоев в ключевом программном обеспечении. Что стало причиной новых проблем, не сообщается.

