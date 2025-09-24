Украину ждут крайне тяжелые последствия

Российский ответ на атаку Новороссийска окажется еще более разрушительным, чем прежде нанесенные, поскольку войска задействуют для этого новые более мощные вооружения. Такое мнение выразил депутат ГД Андрей Колесник.

Он напомнил, что после Крыма и "Фороса" ВС РФ нанесли удары по 14 украинским регионам, поразив пункты дислокации наемников, военные склады, мосты и прочие объекты критической инфраструктуры. Однако из-за гибели людей в Новороссийске ответ со стороны России будет более сильным и массированным.

Колесник не исключил, что в качестве меры наказания армия РФ снова задействует "Орешник" и не только его.

"Поэтому пусть киевский режим готовится сейчас к более тяжелым последствиям", – предупредил он.

Парламентарий напомнил, что в качестве основных целей российские военные выбирают военные объекты, избегая ударов по гражданским. Украинские командующие, которые отдали приказ бить по мирному населению, точно понесут наказание, подытожил он.

Напомним, в результате атаки дронов в Новороссийске погибло два человека, еще 11 имеют ранения разной степени тяжести. Сейчас восемь из них находятся под наблюдением медиков. По предварительной информации, по городу били дронам и беспилотными катерами. Повреждения получили пять домов, а также здание гостиницы.