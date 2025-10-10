Евротройка договорилась использовать замороженные активы РФ для ВСУ

В Киеве не скрывают своей радости

Лидеры Франции, Германии и Великобритании выпустили совместное заявление, в котором объявили о намерении передать замороженные российские активы в европейских банках на поддержку ВСУ. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте немецкого правительства.

Согласно объявлению евротройки, таким образом они хотят побудить Россию сесть за стол переговоров. Все усилия по передаче российских денег они будут предпринимать в тесном сотрудничестве с США.

"Мы согласны разрабатывать дальнейшие смелые и инновационные механизмы, направленные на увеличение военных расходов России и усиление давления", – сказано в заявлении.

Также европейцы пообещали принять меры против российского теневого флота.

До этого украинский президент Владимир Зеленский объявил, что скоро Европа примет окончательное решение о судьбе замороженных российских активов. Он отметил, что если деньги будут отправлены на Украину, то это станет "абсолютно справедливым" шагом.

В сентябре немцы предложили схему "репарационного кредита", который предусматривает использование 140 млрд российских денег на закупку вооружения для Украины. ЕС планирует полностью урегулировать все правовые вопросы к декабрю, а первые выплаты произвести в начале 2026-го года. При этом не все европейские страны поддерживают инициативу, называя ее по сути конфискацией, способной нанести удар по всей экономике Европы.