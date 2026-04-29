Далее устройства собирают "спящие ячейки"

Герой России генерал-майор Сергей Липовой объяснил механизм ударов украинских беспилотников по промышленным объектам в глубине территории РФ. По его данным, Киев использует два сценария в зависимости от дальности полета техники.

Если возможностей дронов хватает, атаки проводятся напрямую с подконтрольных ВСУ или приграничных территорий. Однако для ударов по целям в отдаленных регионах, по словам военного, противник завозит БПЛА в Россию в разобранном виде под видом гражданских грузов.

"Разобранные дроны ВСУ обманным путем завозят в Россию, чтобы затем использовать их для атак на промышленные объекты. Если нет, то они в разобранном виде завозят БПЛА в РФ под различными предлогами", – пояснил Липовой.

Далее, как утверждает генерал, "спящие" ячейки собирают эти беспилотники и программируют их на поражение целей. Он заверил, что спецслужбам РФ регулярно удается выявлять такие группы. После задержания исполнителей по закону ждет серьезное наказание.

Военный эксперт Василий Дандыкин тем временем призвал ответить на удары по Туапсе "Сатаной" и "Орешником". Он убежден, что пора "сравнять с землей Рени", так как Киев сознательно добивается экологической катастрофы на курортах.