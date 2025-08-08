Врач предупредил о появлении зависимости от слабительных

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Слабительные препараты помогают многим людям справиться с запорами, однако бесконтрольно принимать их не следует. Как рассказал эндокринолог Максим Кузнецов, это может привести к неприятным последствиям.
"Немного неприятной правды: слабительные могут выручить, но они вызывают привыкание", – отметил врач.
По его словам, подобные средства замедляют естественную перистальтику кишечника, из-за чего человек не может сходить в туалет без вспомогательных средств. Более того, они не решают основную проблему, которая приводит к запорам, а только помогают справиться с последствиями.
Доктор указал, что аптечные средства, отказ от мучного, клизмы, свекла, чернослив, кефир – это действительно рабочие методы борьбы с запорами. Также довольно эффективен массаж живота. Только помогает это все до тех пор, пока человек этим пользуется. Если хочется решить проблему, то нужен более системный подход.
Американский политик был сильно воодушевлен инициативой со стороны главы России