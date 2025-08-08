Врач предупредил о появлении зависимости от слабительных

Лекарства эффективны, но не избавляют от причины проблемы

Слабительные препараты помогают многим людям справиться с запорами, однако бесконтрольно принимать их не следует. Как рассказал эндокринолог Максим Кузнецов, это может привести к неприятным последствиям.

"Немного неприятной правды: слабительные могут выручить, но они вызывают привыкание", – отметил врач.

По его словам, подобные средства замедляют естественную перистальтику кишечника, из-за чего человек не может сходить в туалет без вспомогательных средств. Более того, они не решают основную проблему, которая приводит к запорам, а только помогают справиться с последствиями.

Доктор указал, что аптечные средства, отказ от мучного, клизмы, свекла, чернослив, кефир – это действительно рабочие методы борьбы с запорами. Также довольно эффективен массаж живота. Только помогает это все до тех пор, пока человек этим пользуется. Если хочется решить проблему, то нужен более системный подход.