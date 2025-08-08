Врач предупредил о появлении зависимости от слабительных

Врач озвучил неприятную правду о приеме слабительных
Фото: unsplash.com
Лекарства эффективны, но не избавляют от причины проблемы

Слабительные препараты помогают многим людям справиться с запорами, однако бесконтрольно принимать их не следует. Как рассказал эндокринолог Максим Кузнецов, это может привести к неприятным последствиям. 

"Немного неприятной правды: слабительные могут выручить, но они вызывают привыкание", – отметил врач.

По его словам, подобные средства замедляют естественную перистальтику кишечника, из-за чего человек не может сходить в туалет без вспомогательных средств. Более того, они не решают основную проблему, которая приводит к запорам, а только помогают справиться с последствиями.

Доктор указал, что аптечные средства, отказ от мучного, клизмы, свекла, чернослив, кефир – это действительно рабочие методы борьбы с запорами. Также довольно эффективен массаж живота. Только помогает это все до тех пор, пока человек этим пользуется. Если хочется решить проблему, то нужен более системный подход.

Источник: Telegram

Путин передал Трампу тайное послание на встрече с Уиткоффом: подробности

Американский политик был сильно воодушевлен инициативой со стороны главы России

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей