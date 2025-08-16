Онколог назвал неожиданные симптомы раки слизистой полости рта

Довольно часто недуг маскируется под банальное воспаление

В любой части ротовой полости может возникнуть злокачественное образование. Врач-онколог Александр Серяков рассказал, какие ранние признаки должны заставить человека пройти исследование на наличие рака.

В первую очередь специалист посоветовал обратиться внимание на наличие неприятного запаха изо рта. Если он сохраняется на протяжении длительного периода, то это повод насторожиться. Также долго незаживающие язвы могут указывать на онкологию.

Если у человека начал развиваться рак слизистой полости рта, то довольно часто это проявляется в непроходящей осиплости голоса. Иногда бывают странные кровотечение изо рта и носа. И главная проблема диагностики недуга на ранних стадиях заключается в том, что пациент сперва списывает все на воспаление. Однако внешний вид может выдать наличие злокачественного новообразования.

"Опухоль может быть похожа на предраковые состояния, например лейкоплакию и эритроплакию, в виде характерных белых или красных пятен на слизистой, иногда – на различные травмы полости рта", – отметил медик.

По его словам, если диагностировать рак на ранней стадии, то практически всегда его можно вылечить. А если запустить болезнь, то шансы значительно уменьшаются.