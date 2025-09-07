Опасно для здоровья: какие трусы запрещено носить женщинам

Опасно для здоровья: какие трусы запрещено носить женщинам
Фото: unsplash.com
Новые модели могут принести много интимных проблем

Современное нижнее белье, несмотря на изящный внешний вид, может нанести серьезный вред женскому здоровью. Гинекологи уже бьют тревогу, поскольку некоторые виды трусов сильно влияют на репродуктивную способность.

Например, особую опасность несет нижнее белье с приклеенной ластовицей. По словам специалистов, довольно часто при их производстве используют токсичную клеевую основу, который при близком контакте с интимными органами провоцирует развитие воспалений или аллергических реакций.

Дополнительная проблема возникает в случае, если трусы и ластовица сделаны из ненатуральных тканей. Тогда это может спровоцировать возникновение парникового эффекта вместе интоксикацией, В результате у женщины может появится бактериальный кандидоз или вагиноз.

Как отмечают врачи, самым безопасным женским нижним бельем являются трусы из натуральных тканей – например, хлопок. Они обеспечивают дыхание кожных покровов и слизистых, что помогает бороться с развитием различных инфекций.

Источник: Telegram

Выбор читателей