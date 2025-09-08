Врач назвала главные отличия ОРВИ от гриппа и коронавируса

Курс рубля
Количество инфекционных и вирусных заболеваний в России с приходом осеннего сезона стабильно растет. Особенно многих пугает обновление статистики по ковиду – в некоторых регионах заболеваемость стала сильно увеличиваться. Врач Ольга Уланкина рассказала, как отличить в подобных условиях ОРВИ от гриппа и коронавируса.
По словам специалиста, грипп всегда развивается стремительно – температура тела может сразу подняться до 39 °C и держаться в течение нескольких дней. Человек начинает страдать от кашля, ломоты в теле, озноба и головной боли. Нередко к этим симптомам добавляется и насморк. ОРВИ, в свою очередь, имеет более мягкое течение.
"Основные симптомы: кашель и насморк, боль в горле, температура около 38 °C, которую гораздо легче, чем при гриппе, снизить лекарственными препаратами", – пояснила медик.
Что касается коронавируса, то вычислить его значительно сложнее. Болезнь может долгое время протекать в скрытом режиме, иметь различные симптомы и приводить к развитию тяжелой пневмонии или дистресс-синдрому.
