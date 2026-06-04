«Озон Фармацевтика» подтверждает статус передовой компании на ключевых форумах фармотрасли

Фармацевтический рынок в 2026 году обсуждает сразу несколько острых тем: доступность препаратов, дефектуру, рост затрат, изменения регулирования, развитие биотехнологий и контроль качества. Эти вопросы стали центральными на крупнейших отраслевых площадках страны, в которых участвует "Озон Фармацевтика".

Для производителя востребованных дженериков такие мероприятия дают возможность сверять подходы с регуляторами, отраслевыми партнерами, научным сообществом и технологическими компаниями. Обсуждения на форумах напрямую связаны с тем, как быстрее реагировать на изменения спроса, как поддерживать стабильность производства, как развивать новые направления и сохранять доверие потребителей к качеству препаратов "Озон Фарм" после их выхода на рынок.

Одной из таких площадок стал 33-й Российский фармацевтический форум имени Н.А. Семашко, прошедший в Санкт-Петербурге. Форум собрал более 500 участников, среди которых были представители российских и международных фармкомпаний, федеральных регуляторов, руководители направлений и топ-менеджеры. Около 70% аудитории составили управленцы, принимающие решения в отрасли.

Разговор лидеров коммерческого сегмента начался с проблем, которые уже влияют на рынок. Ольга Ларина, коммерческий директор, член Совета директоров "Озон Фармацевтика", отметила, что начало года оказалось для отрасли сложнее ожиданий.

Она также указала на факторы, которые давят на рынок. Это снижение покупательской активности, высокая стоимость оборотных средств и необходимость точнее работать с ассортиментом. В этих условиях "Озон Фармацевтика" развивает несколько направлений: массовые дженерики, социальную программу "АльфАктив" с 35 SKU по специальным ценам, а также биотехнологические площадки "Мабскейл" и "Озон Медика", запуск которых запланирован на 2027 год.

По мнению Ольги Лариной, важным условием устойчивой работы являются партнерства, которые помогают своевременно закрывать потребность пациента в терапии. "В центре всегда пациент, которому нужна доступная терапия вовремя и без дефектуры", – подчеркнула она.

На форуме имени Семашко тоже обсуждали дефектуру. говорили, как участникам рынка быстрее реагировать на перебои, производственные ограничения, изменение спроса и регуляторные решения.

В мае компания "Озон Фармацевтика" также стала партнером ежегодной конференции "ФармМедОбращение" в Санкт-Петербурге. Здесь фокус сосредоточили на обращении лекарственных средств, нормативных требованиях, выводе препаратов на рынок, лицензировании и контроле качества.

Темы конференции напрямую связаны с устройством работы производителя. Качество препаратов "Озон Фарм" поддерживается контролем сырья, лабораторными исследованиями, мониторингом стабильности и разбором обращений, которые поступают после появления препарата в обращении.

Директор по качеству "Озон Фармацевтика" Евгения Тетерина отмечает, что в службе качества производителя работают около 450 специалистов. Такой масштаб связан с тремя действующими производственными площадками, большим портфелем препаратов и высоким уровнем требований к фармотрасли.

По словам Тетериной, качество в компании нельзя свести к работе одного подразделения. "В нашей компании за качество отвечает каждый сотрудник через четкое функционирование системы качества и распределение ответственности", – подчеркивает эксперт.

Доверие потребителей в фармацевтике складывается из того, насколько тщательно производитель проверяет препарат, как документирует результаты, как реагирует на вопросы и возражения после продажи. В "Озон Фармацевтика" обращения фиксируют, разбирают и при необходимости сопровождают дополнительными проверками.

Отдельный канал обратной связи – отзывы потребителей препаратов "Озон Фармацевтика". Если у человека или партнера возникает вопрос к качеству, специалисты могут предоставить сертификаты, организовать повторный контроль в независимой лаборатории и направить результаты заявителю. "После выхода препарата на рынок мы его не отпускаем", – говорит Евгения Тетерина.

Еще один элемент системы – постоянное обучение персонала. Новые сотрудники проходят первичную подготовку и работают с наставниками, а действующие специалисты ежегодно обновляют знания. При изменении стандартов, методик или процедур запускают дополнительное обучение. По словам Тетериной, вебинары и конференции проходят практически каждую неделю.

Такая частота связана с тем, что правила в фармотрасли быстро меняются. Например, в 2025 году вступили в силу новые требования к хранению лекарственных средств. "Озон Фармацевтика", по словам директора по качеству, подготовилась к ним заранее. С 2023 года производитель также участвует в эксперименте по системе отслеживания сырья.

Она пояснила, что система позволит видеть путь сырья и готового препарата более полно: от поступления компонентов до вывода лекарственного средства на рынок. Для производителя это дополнительная нагрузка на процессы, но одновременно и инструмент прозрачности.

Технологическое направление компания представила и на саммите "Сириус.Биотех". Площадка объединила более 1500 участников со всей страны: представителей регуляторов, университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний, студентов и молодых ученых. Темы саммита охватывали биотехнологии, системы доставки лекарств, искусственный интеллект, генно-клеточную терапию и радиофармпрепараты.

"Озон Фармацевтика" и "Мабскейл" использовали участие в саммите для профессионального и кадрового диалога. Студенты и молодые специалисты знакомились с биотех-направлением, а "Мабскейл" представил программы стажировок и практик. Для отрасли, где развитие новых производств требует подготовленных кадров, такая работа – часть долгосрочного роста.

В деловой программе выступила кандидат биологических наук, заместитель генерального директора по развитию "Мабскейл" Екатерина Воронина. Ее доклад был посвящен теории решения изобретательских задач. В биотехнологиях ТРИЗ помогает искать нестандартные решения при разработке препаратов, оптимизировать процессы и быстрее продвигать инновационные продукты к рынку.