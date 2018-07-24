В Совфеде поддержали инициативу нижней палаты парламента по реформе рынка жилищного строительства

Совет Федерации поддержал закон об усилении административной ответственности за нарушения в сфере долевого строительства. Документ был принят в третьем, окончательном чтении депутатами Госдумы 19 июля.

Законопроект был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина, который указал на необходимость выстроить единую вертикаль контроля за долевым строительством. Над инициативой работали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов, первый зампред ГД Иван Мельников, вице-спикер ГД Игорь Лебедев, глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев, а также глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По их предложению введено обязательное банковское сопровождение жилищного строительства. Чтобы не допустить нецелевого использования средств граждан, к возведению квартир на условиях соинвестирования со стороны их будущих владельцев допускаются лишь компании, у которых нет побочной деятельности. Как отметил Николаев, "нельзя одновременно привлекать средства граждан на строительство многоквартирных домов и продавать картошку".

Кроме того, с 1 июля 2019 г. для застройщиков будет обязательным использование эскроу-счетов: так они смогут получить деньги граждан только после сдачи объекта в эксплуатацию.

За нарушения в сфере долевого строительства вводятся штрафы.

Так, за необоснованный отказ выдать заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, равно как и за необоснованную выдачу такого документа, соответствующий орган будет оштрафован на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

За несоблюдение порядка, способа или сроков размещения информации о строительстве в единой системе жилищного строительства, а также за недостоверную опубликованную информацию должностным лицам придется выложить от 15 тыс. до 30 тыс. руб., а с юридических лиц будет взыскано от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

За повторное нарушение грозит повышенный штраф либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Законодатели верхней палаты парламента на заседании СФ 24 июля поддержали инициативу депутатов Госдумы.

Законопроект начнет действовать 1 октября 2018 года.