Мария Бутина, арестованная в Соединенных Штатах за то, что она якобы осуществляла шпионскую деятельность, может пойти на компромисс с правосудием.

С таким заявлением выступило 29 ноября агентство Associated Press.

По данным источника, адвокаты Марии и федеральные прокуроры обратились с ходатайством в суд, и в документе якобы указывается, что россиянка надеется на то, что стороны заключат досудебное соглашение.

Бутина обвиняется в том, что она собирала сведения об американских официальных лицах и политических организациях. Утверждается, что она работала под непосредственным руководством бывшего российского законодателя, попавшего под санкции США за связи с президентом Владимиром Путиным. Россиянку также обвиняют в том, что она работала в Соединенных Штатах как незарегистрированный иностранный агент.

Россия неоднократно подчеркивала, что никаких доказательств того, что 30-летняя россиянка является "шпионкой Кремля", не существует, они есть лишь в воображении ее обвинителей. Однако арест Марии Бутиной, несомненно, может стать еще одним поводом для дальнейшего расширения антироссийских санкций.

В среду, 28 ноября, судья отказался перевести Бутину из одиночной камеры в общую. В настоящее время Мария содержится в тюрьме в Александрии, штат Вирджиния.

