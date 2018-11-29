Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бутина может заключить с США досудебное соглашение

AP/TASS. Фото: AP/TASS
Вашингтон дожмет россиянку, чтобы ввести новые санкции

Мария Бутина, арестованная в Соединенных Штатах за то, что она якобы осуществляла шпионскую деятельность, может пойти на компромисс с правосудием.

С таким заявлением выступило 29 ноября агентство Associated Press.

По данным источника, адвокаты Марии и федеральные прокуроры обратились с ходатайством в суд, и в документе якобы указывается, что россиянка надеется на то, что стороны заключат досудебное соглашение.

Бутина обвиняется в том, что она собирала сведения об американских официальных лицах и политических организациях. Утверждается, что она работала под непосредственным руководством бывшего российского законодателя, попавшего под санкции США за связи с президентом Владимиром Путиным. Россиянку также обвиняют в том, что она работала в Соединенных Штатах как незарегистрированный иностранный агент.

Россия неоднократно подчеркивала, что никаких доказательств того, что 30-летняя россиянка является "шпионкой Кремля", не существует, они есть лишь в воображении ее обвинителей. Однако арест Марии Бутиной, несомненно, может стать еще одним поводом для дальнейшего расширения антироссийских санкций.

В среду, 28 ноября, судья отказался перевести Бутину из одиночной камеры в общую. В настоящее время Мария содержится в тюрьме в Александрии, штат Вирджиния.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Трамп не купился на провокацию Киева в Керченском проливе

Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам

В Москве идет массовая эвакуация

Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей