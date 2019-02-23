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Тимошенко пригрозила Порошенко тюрьмой вместо президентского кресла

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Выборы в Незалежной не обойдутся без жертв

На Украине продолжается борьба за президентское кресло. Один из главных соперников Петра Порошенко Юлия Тимошенко пообещала посадить ближайшее окружение политика в случае прихода к власти. Об этом она заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины.

По ее словам, Порошенко во время предвыборной компании обещал упечь за решетку по совету Ли Куан Ю своих ближайших соратников, однако не сделал этого.

"Поскольку он это не выполнил, я готова пообещать, что если стану президентом, то посажу трёх его друзей!",

подчеркнула Тимошенко.

Возможно, что если она станет следующим президентом Незалежной, то над Порошенко также нависнет угроза сесть в тюрьму.

На пост главы Украины претендуют 44 кандидата. Порошенко входит в тройку лидеров вместе с шоуменом Владимиром Зеленским и экс-премьером Юлией Тимошенко. Однако опросы общественного мнения показывают, что рейтинг действующего президента составляет менее 20%, так что его шансы прорваться хотя бы во второй тур весьма призрачны.

Фоторепортаж
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Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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