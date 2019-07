Если американский народ на предстоящих в 2020 году президентских выборах переизберет Дональда Трампа, то существованию НАТО может прийти конец. Об этом завил пока главный конкурент нынешнего хозяина Белого дома бывший вице-президент США Джо Байден. Представитель от Демократической партии отвесил альянсу короткий срок жизни.

"Если он будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет", – сказал Байден в интервью CNN.

По его словам, "бывший канцлер Германии (здесь непонятно, кого он имел в виду – ред.) говорит, что им придется действовать в одиночку, так как им нельзя больше надеяться на Соединенные Штаты". И тут же американец задается риторическим вопросом: "Почему же мы подставляем НАТО?".

Американский сенатор призвал воспрепятствовать тому, чтобы одно отдельно взятое государство "злоупотребляло своим господствующим положением в регионе, в Европе, и вобрало в себя [страны Запада], как это было в первую и вторую мировые войны". Байден в русле последних лет традиционно уверяет уверяет, что в настоящий момент такая опасность исходит со стороны России.

