Путин смутил и удивил американского политика знанием английского языка

Путин смутил и удивил американского политика знанием английского языка
Владимир Путин. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Оппоненты нынешнего хозяина Белого дома беспокоятся о его разговорах с российским лидером

Президент России Владимир Путин отлично владеет английским языком, хотя и не пользуется им в общении с иностранными коллегами. Об этом должен знать "наш дурак" – глава США Дональд Трамп, заявил председатель Демпартии в штате Огайо Дэвид Пеппер. Об этом он написал в целое эссе в "Твиттер". Появилось оно еще 30 июня, но обратили внимание на него в российских СМИ лишь сегодня.

Он отметил, что с тревогой наблюдает за сообщениями о телефонных звонках Трампа Путину, вспоминая собственные встречи с Владимиром Владимировичем десятилетия назад. Одна из них, поясняет демократ, подчеркивает, насколько "рискованны" такие звонки лидера нации.

По его словам, в середине 1990-х годов он оказался на встрече по оказанию технической помощи Санкт-Петербургу между начальником CSIS и российской делегацией мэра города Анатолия Собчака, куда входил и Путин.

Пеппер отметил, что тогда нынешний президент РФ на всех встречах, а из было много, ни слова не говорил по-английски. Поскольку сам американец не очень владел русским языком, их всегда сопровождал переводчик. И вот спустя год, в ходе очередной встречи произошел казус.

"На этой встрече переводчик, должно быть, ошибся. Потому что, когда она перевела его слова на английский, он поправил ее. По-английски. И это было не какое-то маленькое слово. Это был какой-то сложный термин. Он произнес это слово по-русски, услышал, как она перевела его на английский, и понял, что она сказала не то слово", – поделился воспоминанием демократ.

Он добавил, что Путин сам заменил на английском неправильный термин.

"Короче говоря, он сделал то, что я не смог бы сделать со своим русским языком. Он хорошо знал английский", – считает Пеппер.

По его мнению, таким образом, Путин понимал изначально все, о чем американцы разговаривали друг с другом в его присутствии. Тогда это удивило и смутило его, написал он.


Пеппер заявил, что он вспоминает этот случай всякий раз, когда "наш дурак президент" встречается с Путиным, когда Трамп общается с хозяином Кремля один на один, выгоняя персонал администрации из комнаты и соглашается уничтожить записи переводчика.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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