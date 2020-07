Вашингтон открыто заявил о планах "сдержать" Россию на восточном фланге НАТО в Европе, а значит втянуть континент в новую войну. Однако противостояние с РФ для Соединенных Штатов – это всего лишь полувойна. Так прокомментировал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев сообщение главы Пентагона Марка Эспера о начале передислокации части американских войск ближе к границам РФ.

"У США есть концепция полуторной войны. Она говорит о том, что Америка должна сдерживать Россию и ряд стран на Востоке и в Европе. Это половина войны. А целая война – это Индо-Тихоокеанский регион, где у них главный противник – Китай", – рассказал "ЦарьГраду" эксперт.

По его словам, в планах Вашингтона – перебазировать к 2022 году 60% американских войск именно в район ИТР, в связи с чем они вынуждены уменьшить свое присутствие на европейском континенте.

Напомним, накануне Эспер заявил, что Пентагон перебазирует часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания" и поддержки союзников Вашингтона на восточном фланге НАТО. При этом ряд подразделений и дальше будут базироваться в ротационном режиме "на востоке и в районе Черного моря", сообщает РИА "Новости".

Также глава штатовского оборонного ведомства уведомил о сокращении присутствия Пентагона в Германии. По его словам, Вашингтон выводит из страны почти 12 тыс. солдат, из которых 5,6 тыс. будут передислоцированы в страны НАТО именно для сдерживания РФ.

Следом за Эспером свое яркое слово вставил и президент США Дональд Трамп. Он выразил недоумение, почему Штаты должны защищать ФРГ, если немцы платят много денег Москве.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!