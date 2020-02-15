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Японские блины: простой рецепт главного блюда Масленицы

Японские блины: простой рецепт главного блюда Масленицы
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Секрет вкусного теста в меде

Масленица начнется уже совсем скоро – 24 февраля. Предпримчивые хозяйки уже сейчас ищут легкий рецепт вкусных блинов. "Утро" рассказывает, как приготовить это блюдо необычным способом. 

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 штуки
  • Мука – 110 грамм
  • Сахар – 4 столовые ложки
  • Мед – 1 чайная ложка 
  • Разрыхлитель теста – 1 чайная ложка
  • Молоко – 1/3 стакана

Пошаговый рецепт японских блинов:

Шаг 1

Сначала нужно приготовить нежное тесто. Для этого яйца слегка взбить с медом и сахаром. В смесь добавить муку, разрыхлитель и молоко. Все тщательно перемешать до получения однородной массы.

Шаг 2

Обжарить блины на сковороде на среднем огне, не размазывая тесто. С одной стороны держать каждый блин около двух минут, пока не появятся пузыри. Со второй стороны готовить полминуты, чтобы она была слегка липкой. 

Шаг 3

На каждый блин положить наполнитель по вкусу. Например, можно намазать шоколадной пастой и добавить кусочек банана. Края блина свернуть, чтобы получился конвертик.

Японские блины на молоке готовы.

Ранее "Утро" делилось пошаговым рецептом блинов на минералке.

Полина ИВАНОВА

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