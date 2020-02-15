Секрет вкусного теста в меде

Масленица начнется уже совсем скоро – 24 февраля. Предпримчивые хозяйки уже сейчас ищут легкий рецепт вкусных блинов. "Утро" рассказывает, как приготовить это блюдо необычным способом.

Ингредиенты:

Яйца – 2 штуки

Мука – 110 грамм

Сахар – 4 столовые ложки

Мед – 1 чайная ложка

Разрыхлитель теста – 1 чайная ложка

Молоко – 1/3 стакана

Пошаговый рецепт японских блинов:

Шаг 1

Сначала нужно приготовить нежное тесто. Для этого яйца слегка взбить с медом и сахаром. В смесь добавить муку, разрыхлитель и молоко. Все тщательно перемешать до получения однородной массы.

Шаг 2

Обжарить блины на сковороде на среднем огне, не размазывая тесто. С одной стороны держать каждый блин около двух минут, пока не появятся пузыри. Со второй стороны готовить полминуты, чтобы она была слегка липкой.

Шаг 3

На каждый блин положить наполнитель по вкусу. Например, можно намазать шоколадной пастой и добавить кусочек банана. Края блина свернуть, чтобы получился конвертик.

Японские блины на молоке готовы.

Ранее "Утро" делилось пошаговым рецептом блинов на минералке.