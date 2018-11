XVI сезон Международной ювелирной недели моды состоялся

Москва принимала Estet Fashion Week: осень-2018

Мероприятие, организатором которого является Ювелирный дом "Эстет", проходило с 12 по 18 ноября. В нем приняли участие дизайнерские бренды из России, США, Франции, Италии, Узбекистана, Белоруссии и других стран.

Неделю моды посетили, а также приняли участие в концертной программе и дефиле многие звезды шоу-бизнеса: Юлия Началова, Вилли Токарев, Александр Песков, Азиза, Владимир Лёвкин, Ли Мейс (США), Бедрос Киркоров, Никита Джигурда, группа "Блестящие", Антон Зацепин, Евгения Рассказова, Анна Калашникова и другие.

Официальные лица недели моды – модели Анжелика Зубко и Софья Марченко.

На официальной церемонии закрытия, которая состоялась 18 ноября, члены жюри Estet Fashion Week, в которое вошли эксперты моды, продюсеры, представители ведущих СМИ, назвали имена победителей:

Номинация "Лучшая детская коллекция" – бренд Kalina Exclusive

Номинация "Лучшая ювелирная коллекция" – бренд Trofimova Jewellery

Номинация "Лучшая коллекция одежды" – бренд Ольга Буланова

Номинация "Лучшее fashion-show" – бренд Надежда Шибина

"Это был настоящий парад эмоций, красоты, праздник для всех, кто ценит и любит моду и стремится сделать мир прекраснее", – охарактеризовал завершившийся сезон председатель "Гильдии ювелиров России", идейный вдохновитель Estet Fashion Week Гагик Геворкян.

Участниками XVI сезона стали следующие бренды и коллаборации дизайнеров: Hayari Couture Paris (Франция), Frugoletto (Италия), Имидж-лаборатория "ПЕРСОНА", Анна Рамакаева, ART FASHION by AnJKids, Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Ирина Белопухова, Татьяна Ефремова (г. Екатеринбург), Светлана Диво, Наталия Чистова, Дмитрий Нелюбин (г. Киров), Фируза Якубова (Узбекистан), Марина Андреева (Дом "Елисапет"), Rival (Татьяна Дмитриченко) & Vesna Kids (Татьяна Доронина), K.B. dress by Kibovskaya, Veraletta, Kalina Exclusive, Fleurs Monmartre, Марка Alessandro Borelli, Russian Designers For Kids, RBC, Merry Dress, Hansel & Gretel, Jolie Kids, Eclair, Beba Kids, Monic Art Wear (США), Diana Pavlovskaya, Britishka by Irina Chuvarayan, Смена, Fashion Style, Vira Lilium, KiBOVSKAYA, Stilnyashka, Kristina Joanna, Ирина Шарлау, Art Fashion "Kanounov", Asya Akinshina, Jolie Young, Vicontessa, Donna Luna Venezia, Choupette & AnjKIds, Bloomy line, Art Fashion Style, Ольга Буланова, Nadezhda Shibina, Мастерская фотообразов Ирины Кривко Magical Dress, Гала-показ журнала Queen City, Ирина Шарлау, Таня Тузова Russian Barbie, Fashion Book by Alena Stepina, Vera Rodionova, Milena Gentle, TKira Kids.

Среди ювелирных и часовых партнеров Estet Fashion Week – Ювелирный дом "Эстет", Gevorkyan, НИКА, Philippe de Cheron, Gohfeld Jewellery, Trofimova Jewellery, SoulMate Stor.

В этом сезоне в рамках концертной программы Estet Fashion Week был проведен музыкальный конкурс для молодых исполнителей. По решению жюри награды распределились следующим образом: первое место – Юлия Алексанова, второе – Саванна, третье – Данчи.

Победители получили возможность увидеть свое выступление в эфире телеканала Russian Music Box, статью о себе на страницах журнала "SHOWMENS & SHOWWOMENS", а также стали обладателями сертификатов на запись в профессиональной студии звукозаписи CHAYKASTUDIA.

Отличительной чертой XVI сезона стал и конкурс для юных моделей, проведенный в рамках Estet Fashion Week. Итоги конкурса распределились следующим образом:

Miss Ametist Kids Estet Fashion Week 2018 – Хисматуллина Айгуль (Татарстан).

Miss Topaz Kids Estet Fashion Week 2018 – Гуменюк Валерия (Пермь).

Miss Diamond Kids Estet Fashion Week 2018 – Чистилина Юлия (Новокузнецк).

Первая вице-мисс Kids Estet Fashion Week 2018 и почетное третье место – Бескровная Анастасия (Верхняя Салда).

Вице-мисс Kids Estet Fashion Week 2018 и второе место – Рассохина Елизавета (Челябинск).

Победительница конкурса – обладательница титула Мисс Kids Estet Fashion Week-2018 – Завьялова Яна (Омск).

На церемонии закрытия были торжественно объявлены даты следующего, весеннего сезона, который, как стало известно, пройдет 15–21 апреля 2019 года.

Партнеры Estet Fashion Week:

Генеральный партнер по стилю – Имидж-лаборатория ПЕРСОНА.

Официальный партнер по визажу – Beauty Fabrika. Космецевтическая компания GAUDÍ®. Косметологические компании P&M Company, Nairian, Сеть салонов массажа "Вай Тай", стоматологическая клиника Sunny Dent, кофейная компания The Live Coffee, "Королевская Вода", кондитерская фабрика "Волшебница", свадебное агентство Shebi, AV Systems (техническое обеспечение зрелищных мероприятий), кондитерская компания Betty`s cake, космецевтический бренд Dermatime (Испания), студия звукозаписи CHAYKASTUDIA, продюсерский центр АntАrt PR, База Активного отдыха ИВОЛГА, База Отдыха и Экотуризма ГОЛОВИНКА, парфюмерный дом ТHEATRE des PARFUMS, цветочная компания Lily Flowers Butik, массажное оборудование – компания YAMAGUCHI, компания "АРТ ФЭШН", "Сернурский сырзавод".

Информационные партнеры:

Russian Music Box – генеральный телепартнер;

Журнал ОК!, журнал "Модный magazin", ИА Intermedia, "Yтро.ру", ИА Intermoda, РИА "Мода", "Ювелир.info", журнал Modny Dom, журнал "Fashion Хит", журнал SHOWMENS & SHOWWOMENS, журнал Linda, PodiumStars.ru, Fashion Concert.org, mode-art, "МирМоды", журнал "Богема".