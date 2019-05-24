Театр Сац покажет премьеру нового международного проекта

Любителям балета подготовили приятный сюрприз

На Большой сцене Театра имени Наталии Сац 23, 24 мая и 20 июня состоится премьера нового международного проекта. Худрук балета театра Кирилл Симонов и знаменитый премьер труппы Мориса Бежара Патрик де Бана покажут спектакль "Шут и Свадебка" (на музыку "Сказки про шута, семерых шутов перешутившего" Сергея Прокофьева и "Свадебки" Игоря Стравинского)", "Свадебка" – с разрешения Chester Music Limited, либретто и музыка Игоря Стравинского.

Музыкальный руководитель проекта – главный дирижер театра Алевтина Иоффе. "Объединяющая нить этих двух балетов – русские, народные, фольклорные мотивы, русские песни и русские сказки. Именно они лежали в основе новаторской для того времени музыки Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева Сергей Павлович Дягилев открыл имена этих композиторов миру и был непосредственным участником создания этих балетов. Мы же, в свою очередь открываем их для нашей публики", – рассказала она.

"Музыка Сергея Прокофьева всегда рядом со мной, я ее люблю. "Золушка", "Ромео и Джульетта", "Стальной скок" - все эти балеты я ставил в разных театрах, а теперь взялся за прекрасную партитуру "Шута" с ее необыкновенно яркой палитрой чувств, которым первым в Москве поставит "Шута". Это очень русская музыка, которая не оставляет тебе возможности быть безучастным. Задумывая спектакль, мы с художниками Екатериной Злой и Александром Барменковым решили сделать постановку с фольклорным акцентом. Мы решили рассказать сказку. Непростую, ведь Дягилев с Прокофьевым, когда сочиняли свой спектакль для "Русских сезонов", взяли из народных сказок то, что им казалось выигрышным для сцены, – и у них получилась история про то, как один человек, серенький и невзрачный, обманул огромное количество людей и при этом остался в выигрыше, не говоря уже о том, что ушел безнаказанным", – отметил хореограф "Шута" Кирилл Симонов.

И добавил: "У нас же это будет рассказ с элементами комикса, компьютерной бродилки – и реминисценциями на модные дефиле Дольче и Габбана, Версаче, которые использовали русские мотивы в своих коллекциях. Так что история про Шута (он же – Арлекин, Пульчинелла, этот вечный тип, который бесконечно умирает и воскресает в других обличиях, чтобы нарушать правила, обманывать честных граждан, убивать, грабить – и всегда из любых ситуаций выходить победителем) – получится у нас немного гламурной".

"Моя "Свадебка", наша "Свадебка", будет о той свадьбе, которой никогда не было в реальности. Но она все-таки состоялась – в воображении Вацлава Нежинского, легендарного артиста, великого танцовщика ХХ века. Да, он будет в нашем спектакле – уже больной, в психиатрической клинике, уже сломленный разрывом с Россией, с Дягилевым, с Ballet Russe, с Анной Павловой, с Карсавиной – со всем своим миром", – пояснил хореограф спектакля "Свадебка" Патрик де Бана.

И продолжил: "Для него, невероятно возбудимого, нервного, этот разрыв имел необратимые последствия. И вот он в госпитале один, сломленный. Он чувствует себя ужасно. Я очень подробно изучил этот период его жизни – видел все фотографии, где он в больнице, прочел все дневники "Разговоры с богом". Там есть поэтичные страницы, есть драматичные, есть полные трагизма, а есть те, читая которые ты думаешь: "он совершенно сумасшедший!" Именно в этом дневнике я черпал свое вдохновение".

"Итак, перед наши Нижинский, у ног которого был весь мир. Теперь он запрет один в комнате, и он вспоминает все то, что раньше составляло его жизнь. И эта "Свадебка" – это свадебка Нижинского с Дягилевым, с Карсавиной, с Павловой, с Balley Russe, с Россией, с его женой, с небесами, с жизнью. Это будет мощный спектакль. Предельно живой спектакль. Спектакль о сильных эмоциях, таких неистовых, как ветер в Сибири, который сбивает тебя с ног", – заключил Патрик де Бана .

Театр имени Наталии Сац сегодня – это далеко не только детский театр. В афише – более 50 спектаклей, рассчитанных на зрителей всех возрастов. Классические балеты, раритетные оперы эпохи Ренессанса и Барокко, восстановленные совместно с фондом "Русские сезоны ХХI века" легендарные постановки дягилевских "Русских сезонов", шедевры мировой оперы на Большой сцене и инструментальные вечера на Малой, несколько громких международных проектов – таких, как "Пиноккио" Джонатана Доува и "Маленький Арлекин" Карлхайнца Штокхаузена – вот что наполняет афишу Театра имени Наталии Сац.

С театром сотрудничают звезды современной музыкальной сцены – Николай Цискаридзе, Андрис Лиепа, Дмитрий Бертман, Эндрю Лоуренс-Кинг. Театр ездит на гастроли по России и по миру. Только за последние годы были Париж, Лондон, Дублин, Венеция, Таллин, Дубай, Канны, Сан-Ремо, Манама... Театр принимает участие в российских и международных фестивалях и становится номинантом и лауреатом самых престижных в театральном мире наград: российских национальных премий "Золотая маска" и "Арлекин", а также международной премии International Opera Awards (оперного аналога "Оскара").