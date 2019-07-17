"TerraCrypto часть III. Оттепель: куда растем?"

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
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- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
В рамках летней
деловой программы рассмотрим вопросы
бизнес-процессов криптоиндустрии в России и
мире, юридические рамки цифрового майнинга,
инновационные технические решения, процессы инвестирования, обмен и торговлю
криптовалютами, тенденции развития майнинговой отрасли, ее рентабельность в
2019-2020 году.
В третий раз уникальный формат мероприятия соберет под одной крышей коллег из индустрии блокчейн: специалистов, занимающихся разработкой технических, программных и энергетических решений, представителей компаний-производителей и поставщиков оборудования, собственников и руководителей майнинговых компаний, юристов, представителей профильных СМИ. Площадка форума на день превратится в сконцентрированный поток крипто-энергии, который позволит создать новые коллаборации, заключить выгодные контракты, обменяться опытом, познакомится с будущими инвесторами, коллегами, партнерами.
Среди основных задач форума "TerraCrypto" – обзор и демонстрация новых инструментов работы, профессиональные дискуссии об их будущем, обмен практическим опытом в развитии и коммерциализации добычи криптовалют, а также популяризация передовых исследований и разработок ведущих компаний индустрии.
Среди спикеров мероприятия лучшие представители отрасли - Юлия Фетисова, представитель компании BITMAIN, Александр Пересичан – TEHNOBIT.IO – CEO, ALTERGATE – CTO, Петр Лялин – заместитель генерального директора по правовым вопросам компании "Синерджи ресерч групп", Джерлис Михаэль – CEO Emcd.io, Георгий Забадаев – BitFury. Hardware Sales Regional Manager (Eastern Europe and Central Asia), Юрий Дромашко – майнер с 2016 года. Мощность 2 мегаватта. Криптодома в Иркутске, продажа тепла жкх, проекты с использованием тепловой энергии от майнинга, Tim Kham – Founder ANNA Systems, Александр Беспалов – главный редактор International Blockchain Magazine, член правления Национальной Ассоциации Блокчейн, Владимир Шутемов – сооснователь компании CoinFly, разработавшей первую систему “всё в одном” для майнеров, Александр Шашков – основатель Intelion Mining, Мария Станкевич – директор по развитию бизнеса и коммуникациям криптовалютной биржи EXMO, Георгий Басиладзе – основатель Cryptopay.me, Даниил Закомолкин – генеральный директор BitBaza, член экспертного совета по развитию цифровой экономике и блокчейн технологиям при Государственной Думе, Глеб Костарев – менеджер Binance по России и СНГ, Артур Елоян – Venture Lawyer Head of Zeppelin Partners, Paphy Cai – BTC.com Operations Manager, Gaurav Kambli – Co Founder of EXTO EXCHANGE, Co Founder of Crypto Talks, Founder of Blockchain Technology Forum.
Основные темы обсуждений:
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оборудование: как использовать б/у оборудование и развивать эффективность
добычи?.
– лечить самому или отдать ежаужа в руки специалистов?
– новинки. А есть ли в них ROI
– прошивок много, а я один: кейсы использования. Примеры и отзывы.
– дискуссия: чего не хватает на рынке?
По традиции мы делим пространство на две отдельные зоны. В конференц-зале пройдут выступления спикеров с последующими дискуссиями, а на стендах выставочной зоны представят решения 30 ведущих российских и зарубежных производителей и дистрибьюторов майнингового оборудования. После конференции спикеров, партнеров и бизнес гостей ждет дружеский ужин.
Организатор III международного форума TerraCrypto – компания SixTouchesTeam с 2018 года делает события для бизнеса. Провела “BlockchainExpoFarm Kazan”, TerraCrypto в Казани и Москве, серию питч сессий InvestMe , а также первый федеральный форум "ГДЕДЕНЬГИ?" в Казани. В 2019 году 6TT запускает серию конференций “Лиды.Продажи.Сервис” в городах Поволжья и Урала.
Подробности мероприятия можно узнать на сайте.
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