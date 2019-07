"TerraCrypto часть III. Оттепель: куда растем?"

25 июля 2019 в Москве состоится III международный форум по майнингу криптовалют TerraCrypto

В рамках летней деловой программы рассмотрим вопросы бизнес-процессов криптоиндустрии в России и мире, юридические рамки цифрового майнинга, инновационные технические решения, процессы инвестирования, обмен и торговлю криптовалютами, тенденции развития майнинговой отрасли, ее рентабельность в 2019-2020 году.



В третий раз уникальный формат мероприятия соберет под одной крышей коллег из индустрии блокчейн: специалистов, занимающихся разработкой технических, программных и энергетических решений, представителей компаний-производителей и поставщиков оборудования, собственников и руководителей майнинговых компаний, юристов, представителей профильных СМИ. Площадка форума на день превратится в сконцентрированный поток крипто-энергии, который позволит создать новые коллаборации, заключить выгодные контракты, обменяться опытом, познакомится с будущими инвесторами, коллегами, партнерами.

Среди основных задач форума "TerraCrypto" – обзор и демонстрация новых инструментов работы, профессиональные дискуссии об их будущем, обмен практическим опытом в развитии и коммерциализации добычи криптовалют, а также популяризация передовых исследований и разработок ведущих компаний индустрии.

Среди спикеров мероприятия лучшие представители отрасли - Юлия Фетисова, представитель компании BITMAIN, Александр Пересичан – TEHNOBIT.IO – CEO, ALTERGATE – CTO, Петр Лялин – заместитель генерального директора по правовым вопросам компании "Синерджи ресерч групп", Джерлис Михаэль – CEO Emcd.io, Георгий Забадаев – BitFury. Hardware Sales Regional Manager (Eastern Europe and Central Asia), Юрий Дромашко – майнер с 2016 года. Мощность 2 мегаватта. Криптодома в Иркутске, продажа тепла жкх, проекты с использованием тепловой энергии от майнинга, Tim Kham – Founder ANNA Systems, Александр Беспалов – главный редактор International Blockchain Magazine, член правления Национальной Ассоциации Блокчейн, Владимир Шутемов – сооснователь компании CoinFly, разработавшей первую систему “всё в одном” для майнеров, Александр Шашков – основатель Intelion Mining, Мария Станкевич – директор по развитию бизнеса и коммуникациям криптовалютной биржи EXMO, Георгий Басиладзе – основатель Cryptopay.me, Даниил Закомолкин – генеральный директор BitBaza, член экспертного совета по развитию цифровой экономике и блокчейн технологиям при Государственной Думе, Глеб Костарев – менеджер Binance по России и СНГ, Артур Елоян – Venture Lawyer Head of Zeppelin Partners, Paphy Cai – BTC.com Operations Manager, Gaurav Kambli – Co Founder of EXTO EXCHANGE, Co Founder of Crypto Talks, Founder of Blockchain Technology Forum.

Основные темы обсуждений:

Майнинг жив? Рынок 2019.

Кейсы про закон:

– как защитить свое оборудование на хостинговой площадке?

– как обезопасить свою ответственность за чужое оборудование (при том что никто ничего не страхует и по документам оборудования вообще может не быть)?

– честное электричество: какие документы запросить / проверить у хостинговой площадки?

– как защитить свое оборудование на хостинговой площадке? – как обезопасить свою ответственность за чужое оборудование (при том что никто ничего не страхует и по документам оборудования вообще может не быть)? – честное электричество: какие документы запросить / проверить у хостинговой площадки? Кейсы про железо:

- оборудование: как использовать б/у оборудование и развивать эффективность добычи?.

– лечить самому или отдать ежаужа в руки специалистов?

– новинки. А есть ли в них ROI

Кейсы про программы:

– прошивок много, а я один: кейсы использования. Примеры и отзывы.

– дискуссия: чего не хватает на рынке?

Кейсы про людей:

– как нанимать сотрудников на хостинговые площадки, чтобы не воровали?

– как найти удаленного программиста, который сможет оперативно решить проблему с прошивками?

Кейсы про деньги:

– с чем сталкиваются мелкие майнеры, которые выходят на рынок с 1-3 млн. рублей? Какая вообще эффективная сумма входа в рынок?

– обмен валют: честность в разных странах мира. Истории.

– как официально продать/ купить криптовалюту в значительных объемах. Безналично.

– трейдинг: стратегии повышения маржинальности цифрового майнинга.

– покупка "чистых" биткоинов. В этом есть дополнительные деньги?

– системы учета крипты и фиата в добывающих компаниях. Есть альтернативы Exel?





По традиции мы делим пространство на две отдельные зоны. В конференц-зале пройдут выступления спикеров с последующими дискуссиями, а на стендах выставочной зоны представят решения 30 ведущих российских и зарубежных производителей и дистрибьюторов майнингового оборудования. После конференции спикеров, партнеров и бизнес гостей ждет дружеский ужин.

Организатор III международного форума TerraCrypto – компания SixTouchesTeam с 2018 года делает события для бизнеса. Провела “BlockchainExpoFarm Kazan”, TerraCrypto в Казани и Москве, серию питч сессий InvestMe , а также первый федеральный форум "ГДЕДЕНЬГИ?" в Казани. В 2019 году 6TT запускает серию конференций “Лиды.Продажи.Сервис” в городах Поволжья и Урала.



Подробности мероприятия можно узнать на сайте.