Творческий состав МХАТ имени Горького собрался впервые после пандемии

Творческий состав МХАТ имени Горького собрался впервые после пандемии
Фото: пресс-служба
В театре начинается новый, 123-й, сезон

Во МХАТ имени М. Горького 2 августа прошло первое после пандемии собрание творческого состава. Встреча труппы с художественным руководителем Эдуардом Бояковым состоялась на Третьей сцене, в студии "МХАТ говорит!" – там, где в период карантина начался одноименный проект на платформе "Ютуб".

Собрание открыли художественный руководитель театра Эдуард Бояков, заместитель художественного руководителя Захар Прилепин и исполнительный директор Татьяна Ярошевская. На встрече присутствовали начальник отдела театрального искусства Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Ярослав Седов, почетный член Академии военных наук, член Союза писателей России, председатель "Клуба друзей" МХАТ Святослав Рыбас, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, театральный режиссер Сергей Десницкий, драматург, сценарист, актер и режиссер Дмитрий Минченок. По видеосвязи подключились те, кто, по известным причинам, не мог быть в Москве: Михаил Шемякин, Соломон Волков и Антон Адасинский. Говорили о том, что будет в новом сезоне, что сделано в сезоне прошлом, и как театр пережил изоляцию.

"Весь карантин мы работали. Артисты буквально жили в зуме, репетиции не останавливались. Но компьютер – это компьютер, машина, в которой есть все, кроме эмоций. Поэтому, как только закончилась изоляция, мы возобновили репетиции в театре. И 17 сентября открываем сезон премьерой "Красный Моцарт". Планы у нас амбициозные. В прошлом, укороченном из-за пандемии, сезоне мы сделали очень много. И готовы делать больше", – рассказал на встрече художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

За полтора года, с момента прихода Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя, театр стал не только местом громких и актуальных премьер, но и одним из главных культурных кластеров столицы. Он стал открытым. И в этой открытости МХАТ – его возвращение к истокам.

Сто с лишним лет назад МХАТ был центром теоретического осмысления театра как явления. Здесь родилась система Станиславского. Здесь, в творческих школах-лабораториях, всегда создавалось новое, которое спустя времястановилось традицией.

С момента возникновения Художественный театр собирал лучшие артистические силы страны, используя такие инструменты, как творческие студии, выставки,музыкальные вечера, капустники и кабаре. Сегодня такими инструментами становятся "Открытые сцены МХАТ", "Новая Школа МХАТ" и коллаборации с крупнейшими экспертами, которые формируют пространство интеллектуального общения и новой эстетики.  

"Для нас театр – место поиска не только смыслов, но и формы, языка. Это трендсеттер, институция, диктующая моду. В том числе и потому, что сегодня, в цифровую эпоху, театр остается практически единственным видом искусства, работающим с живым человеком в реальном времени и пространстве. Театр возвращает людей к языку и созерцанию. Он возвращает нас к русской культуре, к нашему культурному коду", – отметил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.Вот почему МХАТ готов, как сто с лишним лет назад, взять на себя миссию главного национального драматического театра страны, стать законодателем эстетической моды.

Повестка дня на встрече труппы включала несколько пунктов:

• Театр готовит два десятка премьер. Среди них – и долги за весну: спектакли, премьера которых сдвинулась по срокам из-за карантина. Премьеры МХАТ готовит в коллаборации с известными литераторами, режиссерами, художниками, актерами: Евгением Водолазкиным, Михаилом Шемякиным, Андреем Кончаловским, Антоном Адасинским, Соломоном Волковым, Борисом Красновым, Анной Большовой, Сергеем Десницким, Григорием Брускиным.

Фото: Пресс-служба

"Двадцать премьер – это очень много. Но я очень сознательно действую. МХАТ – это театр, который не может быть театром одной эстетики, это театр широких предложений, он таким задумывался. В новом сезоне каждый зритель найдет свое: у нас есть спектакли для детей, есть спектакли для любителей истории, для любителей театрального авангарда, для любителей театральной традиции. Плюс к этому, мы реконструируем спектакли: "Синяя птица" и "Три сестры" появились благодаря нашей кропотливой работе. И я хочу, чтобы через 50 лет эти спектакли оставались на сцене, передаваясь новому поколению как наследие МХАТ", – сказал Эдуард Бояков.

На встрече Эдуард Бояков представил премьеры и проекты нового 2020/2021 сезона, а также  новых актеров в труппе.

Большая сцена:

 "Красный Моцарт".

Автор – Дмитрий Минченок, режиссер – Рената Сотириади, художник-постановщик – Борис Краснов.

"Холодное сердце".

Автор – Вильгельм Гауф, режиссер – Олеся Невмержицкая.

"Некурортный роман"

Автор – Елена Исаева (при участии Дениса Ретрова, Владимира Забалуева, Анны Гейжан, Ивана Шипнигова, Алексея Шнейдера), режиссеры – Сергей Глазков, Эдуард Бояков

"Нюрнбергский вальс"

Автор – Алексей Звягинцев

"Лавр"

Автор – Евгений Водолазкин, инсценировка – Алексей Зензинов, Эдуард Бояков, режиссер-постановщик – Эдуард Бояков

"Вишневый сад"

Автор – Антон Чехов, режиссер – Сергей Данченко (1988), режиссер реконструкции – Валентин Клементьев

"Лес"

Автор – Александр Островский, режиссер – Виктор Крамер

"На дне"

Автор – Максим Горький, режиссер – Андрей Кончаловский

"Чудесный грузин"

Автор – А.Назаров. Режиссер – Рената Сотириади

"Песочный человек"

Автор – Эрнст Теодор Гофман, либретто – Михаил Шемякин, Ольга Погодина-Кузмина, Эдуард Бояков, художник – Михаил Шемякин

"Женщины Есенина"

Автор – Захар Прилепин, драматург – Елена Исаева

"Хорошо темперированная жизнь"

Режиссер – Антон Адасинский, музыка – Иоганн Себастьян Бах в исполнении Глена Гульда

"Хлорофилия"

Автор – Андрей Рубанов, инсценировка – Ирина Пахомова

Малая сцена:

"Слово о полку Игореве"

Перевод Дмитрия Лихачева, режиссер – Игорь Ларин

"У премьер-министра мало друзей"

Автор – Святослав Рыбас, режиссер – Александр Дмитриев

"Петр и Феврония"

Инсценировка Елены Исаевой, режиссер-постановщик – Валентин Клементьев

"Мифический муж"

Автор – Сергей Десницкий, режиссеры – Сергей Десницкий, Валентин Клементьев

"Сказка в шатре"

Автор – Михаил Пришвин, режиссер – Алиса Гребенщикова

 "Незримый друг" (восстановление)

Автор – Юрий Оснос, режиссер – Юрий Горобец

Третья сцена:

"Одиссея Шостаковича"

Автор – Соломон Волков, художник-постановщик – Григорий Брускин

В труппе театра – новые лица. 10 фамилий, среди которых:

– Алиса Гребенщикова (лауреат национальной премии "Триумф" и премии имени Фаины Раневской за лучшую роль в комедии),

– Алика Смехова (киноактриса, певица, заслуженная артистка РФ),

– Ирина Линдт (лауреат национальной премии "Триумф").

В новом сезоне в театре – Сергей Десницкий. Замечательный мхатовский актер и режиссер, человек, восстанавливавший в 70-е годы прошлого века "Три сестры" Немировича-Данченко и "Синюю птицу" Станиславского. Сегодня Сергей Глебович ставит свою пьесу об отношениях Антона Чехова и Ольги Книппер – "Мифический муж".

МХАТ имени М.Горького продолжает развивать проект "Открытые сцены МХАТ". На 15 сценах театра в новом сезоне будут проходить спектакли, перформансы и читки:

– "Сезон стихов". Цикл поэтических спектаклей, каждый из которых посвящен творчеству одного современного поэта

- Пластические спектакли и перформансы различных жанров и стилей, поставленные современными хореографами и исполненные культовыми танцовщиками.

– "Советской песни Атлантида". Цикл музыкальных спектаклей, посвященных советской песне. В каждом спектакле представлен композитор, поэт или исполнитель.

– "12 непридуманных историй". Серия документальных стереоспектаклей по мотивам публикаций журнала "Фома".

– "Цех драматургов". Театрализованные читки как известных пьес, написанных в последние 30 лет, так и новых произведений молодых драматургов.

- Концерты. 

- Выставки. Экспозиции работ Алексея Гинтовта, Вячеслава Колейчука и др., а также выставки, посвященные МХАТ.

- Лекции. Философия, театр, религия, искусство.

Фото: пресс-служба

В 2020 году запускается "Новая школа МХАТ" совместно с университетом "Синергия" –это новая образовательная институция, идеологические и методологические основы которой закладываются Александром Дугиным и Эдуардом Бояковым.Обучение будет вестись по трем направлениями: театроведение, продюсирование, актерское мастерство.

МХАТ открывает свой, уникальный, книжный магазин. Три с половиной тысячи книг по философии, истории, религии, театральному искусству уже отобраны для магазина экспертами театра. Уникальность проекта – в создании "авторских полок", подборок книг от крупных культуртрегеров страны: "10 книг от" (Водолазкина, Кончаловского, Солженицыной, Шемякина, Волкова, Кончаловского, Шемякина, Краснова, Адасинского и др.). 

И еще одно открытие. "МХАТ. Место": концептуальный магазин – тридцатиметровый прилавок с дизайнерскими подарками и сувенирами МХАТ.

Ближе к Новому году появится 15-я сцена проекта "Открытая сцена МХАТ", "Клуб.15". Бар, кафе, музыкальная площадка и лекторий в одном месте – никаких сомнений, что это будет новое модное многофункциональное клубное пространство на карте города.

И наконец, гастроли.

Разработан и подготовлен к реализации график гастролей, охватывающий регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Крыма, Центральной и Западной России. В частности, такие города, как Севастополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток. Планируются гастроли в Южной Корее (Сеул), Казахстане, странах Европы.

"Планы наши беспрецедентно амбициозные. Графики очень плотные. Отчасти это вызвано фарс-мажорными событиями, пандемией и карантином. Но мы строим новый театр, новый МХАТ. И времени на раскачку у нас нет", – подчеркнул художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

Встреча закончилась чаепитием на третьем этаже театра, в обновленном пространстве буфета, где актеры, режиссеры и драматурги общались с художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым и его заместителем Захаром Прилепиным.

Все детали и подробности – на пресс-конференции 12 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". МХАТ имени М.. Горького ответит на все вопросы и подробно расскажет о своих планах.

Билеты на спектакли МХАТ им. М. Горького можно купить по ссылке http://www.mxat-teatr.ru/poster/?month=2020-09&upcoming=N.

Евгения КОХАН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE

Мероприятие переносили несколько раз

Путин предрек судьбу Крыма за 4 года до майдана

В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей