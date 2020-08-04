В театре начинается новый, 123-й, сезон

Во МХАТ имени М. Горького 2 августа прошло первое после пандемии собрание творческого состава. Встреча труппы с художественным руководителем Эдуардом Бояковым состоялась на Третьей сцене, в студии "МХАТ говорит!" – там, где в период карантина начался одноименный проект на платформе "Ютуб".

Собрание открыли художественный руководитель театра Эдуард Бояков, заместитель художественного руководителя Захар Прилепин и исполнительный директор Татьяна Ярошевская. На встрече присутствовали начальник отдела театрального искусства Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Ярослав Седов, почетный член Академии военных наук, член Союза писателей России, председатель "Клуба друзей" МХАТ Святослав Рыбас, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, театральный режиссер Сергей Десницкий, драматург, сценарист, актер и режиссер Дмитрий Минченок. По видеосвязи подключились те, кто, по известным причинам, не мог быть в Москве: Михаил Шемякин, Соломон Волков и Антон Адасинский. Говорили о том, что будет в новом сезоне, что сделано в сезоне прошлом, и как театр пережил изоляцию.



"Весь карантин мы работали. Артисты буквально жили в зуме, репетиции не останавливались. Но компьютер – это компьютер, машина, в которой есть все, кроме эмоций. Поэтому, как только закончилась изоляция, мы возобновили репетиции в театре. И 17 сентября открываем сезон премьерой "Красный Моцарт". Планы у нас амбициозные. В прошлом, укороченном из-за пандемии, сезоне мы сделали очень много. И готовы делать больше", – рассказал на встрече художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

За полтора года, с момента прихода Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя, театр стал не только местом громких и актуальных премьер, но и одним из главных культурных кластеров столицы. Он стал открытым. И в этой открытости МХАТ – его возвращение к истокам.

Сто с лишним лет назад МХАТ был центром теоретического осмысления театра как явления. Здесь родилась система Станиславского. Здесь, в творческих школах-лабораториях, всегда создавалось новое, которое спустя времястановилось традицией.

С момента возникновения Художественный театр собирал лучшие артистические силы страны, используя такие инструменты, как творческие студии, выставки,музыкальные вечера, капустники и кабаре. Сегодня такими инструментами становятся "Открытые сцены МХАТ", "Новая Школа МХАТ" и коллаборации с крупнейшими экспертами, которые формируют пространство интеллектуального общения и новой эстетики.

"Для нас театр – место поиска не только смыслов, но и формы, языка. Это трендсеттер, институция, диктующая моду. В том числе и потому, что сегодня, в цифровую эпоху, театр остается практически единственным видом искусства, работающим с живым человеком в реальном времени и пространстве. Театр возвращает людей к языку и созерцанию. Он возвращает нас к русской культуре, к нашему культурному коду", – отметил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.Вот почему МХАТ готов, как сто с лишним лет назад, взять на себя миссию главного национального драматического театра страны, стать законодателем эстетической моды.

Повестка дня на встрече труппы включала несколько пунктов:

• Театр готовит два десятка премьер. Среди них – и долги за весну: спектакли, премьера которых сдвинулась по срокам из-за карантина. Премьеры МХАТ готовит в коллаборации с известными литераторами, режиссерами, художниками, актерами: Евгением Водолазкиным, Михаилом Шемякиным, Андреем Кончаловским, Антоном Адасинским, Соломоном Волковым, Борисом Красновым, Анной Большовой, Сергеем Десницким, Григорием Брускиным.

"Двадцать премьер – это очень много. Но я очень сознательно действую. МХАТ – это театр, который не может быть театром одной эстетики, это театр широких предложений, он таким задумывался. В новом сезоне каждый зритель найдет свое: у нас есть спектакли для детей, есть спектакли для любителей истории, для любителей театрального авангарда, для любителей театральной традиции. Плюс к этому, мы реконструируем спектакли: "Синяя птица" и "Три сестры" появились благодаря нашей кропотливой работе. И я хочу, чтобы через 50 лет эти спектакли оставались на сцене, передаваясь новому поколению как наследие МХАТ", – сказал Эдуард Бояков.

На встрече Эдуард Бояков представил премьеры и проекты нового 2020/2021 сезона, а также новых актеров в труппе.

Большая сцена :

"Красный Моцарт".

Автор – Дмитрий Минченок, режиссер – Рената Сотириади, художник-постановщик – Борис Краснов.

"Холодное сердце".

Автор – Вильгельм Гауф, режиссер – Олеся Невмержицкая.

"Некурортный роман"

Автор – Елена Исаева (при участии Дениса Ретрова, Владимира Забалуева, Анны Гейжан, Ивана Шипнигова, Алексея Шнейдера), режиссеры – Сергей Глазков, Эдуард Бояков

"Нюрнбергский вальс"

Автор – Алексей Звягинцев

"Лавр"

Автор – Евгений Водолазкин, инсценировка – Алексей Зензинов, Эдуард Бояков, режиссер-постановщик – Эдуард Бояков

"Вишневый сад"

Автор – Антон Чехов, режиссер – Сергей Данченко (1988), режиссер реконструкции – Валентин Клементьев

"Лес"

Автор – Александр Островский, режиссер – Виктор Крамер

"На дне"

Автор – Максим Горький, режиссер – Андрей Кончаловский

"Чудесный грузин"

Автор – А.Назаров. Режиссер – Рената Сотириади

"Песочный человек"

Автор – Эрнст Теодор Гофман, либретто – Михаил Шемякин, Ольга Погодина-Кузмина, Эдуард Бояков, художник – Михаил Шемякин

"Женщины Есенина"

Автор – Захар Прилепин, драматург – Елена Исаева

"Хорошо темперированная жизнь"

Режиссер – Антон Адасинский, музыка – Иоганн Себастьян Бах в исполнении Глена Гульда

"Хлорофилия"

Автор – Андрей Рубанов, инсценировка – Ирина Пахомова

Малая сцена :

"Слово о полку Игореве"

Перевод Дмитрия Лихачева, режиссер – Игорь Ларин

"У премьер-министра мало друзей"

Автор – Святослав Рыбас, режиссер – Александр Дмитриев

"Петр и Феврония"

Инсценировка Елены Исаевой, режиссер-постановщик – Валентин Клементьев

"Мифический муж"

Автор – Сергей Десницкий, режиссеры – Сергей Десницкий, Валентин Клементьев

"Сказка в шатре"

Автор – Михаил Пришвин, режиссер – Алиса Гребенщикова

"Незримый друг" (восстановление)

Автор – Юрий Оснос, режиссер – Юрий Горобец

Третья сцена :

"Одиссея Шостаковича"

Автор – Соломон Волков, художник-постановщик – Григорий Брускин

В труппе театра – новые лица. 10 фамилий, среди которых:

– Алиса Гребенщикова (лауреат национальной премии "Триумф" и премии имени Фаины Раневской за лучшую роль в комедии),

– Алика Смехова (киноактриса, певица, заслуженная артистка РФ),

– Ирина Линдт (лауреат национальной премии "Триумф").

В новом сезоне в театре – Сергей Десницкий. Замечательный мхатовский актер и режиссер, человек, восстанавливавший в 70-е годы прошлого века "Три сестры" Немировича-Данченко и "Синюю птицу" Станиславского. Сегодня Сергей Глебович ставит свою пьесу об отношениях Антона Чехова и Ольги Книппер – "Мифический муж".

МХАТ имени М.Горького продолжает развивать проект "Открытые сцены МХАТ". На 15 сценах театра в новом сезоне будут проходить спектакли, перформансы и читки:

– "Сезон стихов". Цикл поэтических спектаклей, каждый из которых посвящен творчеству одного современного поэта

- Пластические спектакли и перформансы различных жанров и стилей, поставленные современными хореографами и исполненные культовыми танцовщиками.

– "Советской песни Атлантида". Цикл музыкальных спектаклей, посвященных советской песне. В каждом спектакле представлен композитор, поэт или исполнитель.

– "12 непридуманных историй". Серия документальных стереоспектаклей по мотивам публикаций журнала "Фома".

– "Цех драматургов". Театрализованные читки как известных пьес, написанных в последние 30 лет, так и новых произведений молодых драматургов.

- Концерты.

- Выставки. Экспозиции работ Алексея Гинтовта, Вячеслава Колейчука и др., а также выставки, посвященные МХАТ.

- Лекции. Философия, театр, религия, искусство.

В 2020 году запускается "Новая школа МХАТ" совместно с университетом "Синергия" –это новая образовательная институция, идеологические и методологические основы которой закладываются Александром Дугиным и Эдуардом Бояковым.Обучение будет вестись по трем направлениями: театроведение, продюсирование, актерское мастерство.

МХАТ открывает свой, уникальный, книжный магазин. Три с половиной тысячи книг по философии, истории, религии, театральному искусству уже отобраны для магазина экспертами театра. Уникальность проекта – в создании "авторских полок", подборок книг от крупных культуртрегеров страны: "10 книг от" (Водолазкина, Кончаловского, Солженицыной, Шемякина, Волкова, Кончаловского, Шемякина, Краснова, Адасинского и др.).

И еще одно открытие. "МХАТ. Место": концептуальный магазин – тридцатиметровый прилавок с дизайнерскими подарками и сувенирами МХАТ.

Ближе к Новому году появится 15-я сцена проекта "Открытая сцена МХАТ", "Клуб.15". Бар, кафе, музыкальная площадка и лекторий в одном месте – никаких сомнений, что это будет новое модное многофункциональное клубное пространство на карте города.

И наконец, гастроли.

Разработан и подготовлен к реализации график гастролей, охватывающий регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Крыма, Центральной и Западной России. В частности, такие города, как Севастополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток. Планируются гастроли в Южной Корее (Сеул), Казахстане, странах Европы.

"Планы наши беспрецедентно амбициозные. Графики очень плотные. Отчасти это вызвано фарс-мажорными событиями, пандемией и карантином. Но мы строим новый театр, новый МХАТ. И времени на раскачку у нас нет", – подчеркнул художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

Встреча закончилась чаепитием на третьем этаже театра, в обновленном пространстве буфета, где актеры, режиссеры и драматурги общались с художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым и его заместителем Захаром Прилепиным.

Все детали и подробности – на пресс-конференции 12 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". МХАТ имени М.. Горького ответит на все вопросы и подробно расскажет о своих планах.

Билеты на спектакли МХАТ им. М. Горького можно купить по ссылке http://www.mxat-teatr.ru/poster/?month=2020-09&upcoming=N.