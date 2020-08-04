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Во МХАТ имени М. Горького 2 августа прошло первое после пандемии собрание творческого состава. Встреча труппы с художественным руководителем Эдуардом Бояковым состоялась на Третьей сцене, в студии "МХАТ говорит!" – там, где в период карантина начался одноименный проект на платформе "Ютуб".
Собрание открыли художественный руководитель театра Эдуард
Бояков, заместитель художественного руководителя Захар Прилепин и
исполнительный директор Татьяна Ярошевская. На встрече присутствовали начальник отдела театрального искусства Департамента государственной поддержки
искусства и народного творчества Ярослав Седов, почетный член Академии военных
наук, член Союза писателей России, председатель "Клуба друзей" МХАТ Святослав
Рыбас, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР,
театральный режиссер Сергей Десницкий, драматург, сценарист, актер и режиссер
Дмитрий Минченок. По видеосвязи подключились те, кто, по известным причинам, не
мог быть в Москве: Михаил Шемякин, Соломон Волков и Антон Адасинский. Говорили
о том, что будет в новом сезоне, что сделано в сезоне прошлом, и как театр
пережил изоляцию.
"Весь карантин мы работали. Артисты буквально жили в зуме, репетиции не останавливались. Но компьютер – это компьютер, машина, в которой есть все, кроме эмоций. Поэтому, как только закончилась изоляция, мы возобновили репетиции в театре. И 17 сентября открываем сезон премьерой "Красный Моцарт". Планы у нас амбициозные. В прошлом, укороченном из-за пандемии, сезоне мы сделали очень много. И готовы делать больше", – рассказал на встрече художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.
За полтора года, с момента прихода Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя, театр стал не только местом громких и актуальных премьер, но и одним из главных культурных кластеров столицы. Он стал открытым. И в этой открытости МХАТ – его возвращение к истокам.
Сто с лишним лет назад МХАТ был центром теоретического осмысления театра как явления. Здесь родилась система Станиславского. Здесь, в творческих школах-лабораториях, всегда создавалось новое, которое спустя времястановилось традицией.
С момента возникновения Художественный театр собирал лучшие артистические силы страны, используя такие инструменты, как творческие студии, выставки,музыкальные вечера, капустники и кабаре. Сегодня такими инструментами становятся "Открытые сцены МХАТ", "Новая Школа МХАТ" и коллаборации с крупнейшими экспертами, которые формируют пространство интеллектуального общения и новой эстетики.
"Для нас театр – место поиска не только смыслов, но и формы, языка. Это трендсеттер, институция, диктующая моду. В том числе и потому, что сегодня, в цифровую эпоху, театр остается практически единственным видом искусства, работающим с живым человеком в реальном времени и пространстве. Театр возвращает людей к языку и созерцанию. Он возвращает нас к русской культуре, к нашему культурному коду", – отметил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.Вот почему МХАТ готов, как сто с лишним лет назад, взять на себя миссию главного национального драматического театра страны, стать законодателем эстетической моды.
Повестка дня на встрече труппы включала несколько пунктов:
• Театр готовит два десятка премьер. Среди них – и долги за весну: спектакли, премьера которых сдвинулась по срокам из-за карантина. Премьеры МХАТ готовит в коллаборации с известными литераторами, режиссерами, художниками, актерами: Евгением Водолазкиным, Михаилом Шемякиным, Андреем Кончаловским, Антоном Адасинским, Соломоном Волковым, Борисом Красновым, Анной Большовой, Сергеем Десницким, Григорием Брускиным.
"Двадцать премьер – это очень много. Но я очень сознательно действую. МХАТ – это театр, который не может быть театром одной эстетики, это театр широких предложений, он таким задумывался. В новом сезоне каждый зритель найдет свое: у нас есть спектакли для детей, есть спектакли для любителей истории, для любителей театрального авангарда, для любителей театральной традиции. Плюс к этому, мы реконструируем спектакли: "Синяя птица" и "Три сестры" появились благодаря нашей кропотливой работе. И я хочу, чтобы через 50 лет эти спектакли оставались на сцене, передаваясь новому поколению как наследие МХАТ", – сказал Эдуард Бояков.
На встрече Эдуард Бояков представил премьеры и проекты нового 2020/2021 сезона, а также новых актеров в труппе.
Большая сцена:
"Красный Моцарт".
Автор – Дмитрий Минченок, режиссер – Рената Сотириади, художник-постановщик – Борис Краснов.
"Холодное сердце".
Автор – Вильгельм Гауф, режиссер – Олеся Невмержицкая.
"Некурортный роман"
Автор – Елена Исаева (при участии Дениса Ретрова, Владимира Забалуева, Анны Гейжан, Ивана Шипнигова, Алексея Шнейдера), режиссеры – Сергей Глазков, Эдуард Бояков
"Нюрнбергский вальс"
Автор – Алексей Звягинцев
"Лавр"
Автор – Евгений Водолазкин, инсценировка – Алексей Зензинов, Эдуард Бояков, режиссер-постановщик – Эдуард Бояков
"Вишневый сад"
Автор – Антон Чехов, режиссер – Сергей Данченко (1988), режиссер реконструкции – Валентин Клементьев
"Лес"
Автор – Александр Островский, режиссер – Виктор Крамер
"На дне"
Автор – Максим Горький, режиссер – Андрей Кончаловский
"Чудесный грузин"
Автор – А.Назаров. Режиссер – Рената Сотириади
"Песочный человек"
Автор – Эрнст Теодор Гофман, либретто – Михаил Шемякин, Ольга Погодина-Кузмина, Эдуард Бояков, художник – Михаил Шемякин
"Женщины Есенина"
Автор – Захар Прилепин, драматург – Елена Исаева
"Хорошо темперированная жизнь"
Режиссер – Антон Адасинский, музыка – Иоганн Себастьян Бах в исполнении Глена Гульда
"Хлорофилия"
Автор – Андрей Рубанов, инсценировка – Ирина Пахомова
Малая сцена:
"Слово о полку Игореве"
Перевод Дмитрия Лихачева, режиссер – Игорь Ларин
"У премьер-министра мало друзей"
Автор – Святослав Рыбас, режиссер – Александр Дмитриев
"Петр и Феврония"
Инсценировка Елены Исаевой, режиссер-постановщик – Валентин Клементьев
"Мифический муж"
Автор – Сергей Десницкий, режиссеры – Сергей Десницкий, Валентин Клементьев
"Сказка в шатре"
Автор – Михаил Пришвин, режиссер – Алиса Гребенщикова
"Незримый друг" (восстановление)
Автор – Юрий Оснос, режиссер – Юрий Горобец
Третья сцена:
"Одиссея Шостаковича"
Автор – Соломон Волков, художник-постановщик – Григорий Брускин
В труппе театра – новые лица. 10 фамилий, среди которых:
– Алиса Гребенщикова (лауреат национальной премии "Триумф" и премии имени Фаины Раневской за лучшую роль в комедии),
– Алика Смехова (киноактриса, певица, заслуженная артистка РФ),
– Ирина Линдт (лауреат национальной премии "Триумф").
В новом сезоне в театре – Сергей Десницкий. Замечательный мхатовский актер и режиссер, человек, восстанавливавший в 70-е годы прошлого века "Три сестры" Немировича-Данченко и "Синюю птицу" Станиславского. Сегодня Сергей Глебович ставит свою пьесу об отношениях Антона Чехова и Ольги Книппер – "Мифический муж".
МХАТ имени М.Горького продолжает развивать проект "Открытые сцены МХАТ". На 15 сценах театра в новом сезоне будут проходить спектакли, перформансы и читки:
– "Сезон стихов". Цикл поэтических спектаклей, каждый из которых посвящен творчеству одного современного поэта
- Пластические спектакли и перформансы различных жанров и стилей, поставленные современными хореографами и исполненные культовыми танцовщиками.
– "Советской песни Атлантида". Цикл музыкальных спектаклей, посвященных советской песне. В каждом спектакле представлен композитор, поэт или исполнитель.
– "12 непридуманных историй". Серия документальных стереоспектаклей по мотивам публикаций журнала "Фома".
– "Цех драматургов". Театрализованные читки как известных пьес, написанных в последние 30 лет, так и новых произведений молодых драматургов.
- Концерты.
- Выставки. Экспозиции работ Алексея Гинтовта, Вячеслава Колейчука и др., а также выставки, посвященные МХАТ.
- Лекции. Философия, театр, религия, искусство.
В 2020 году запускается "Новая школа МХАТ" совместно с университетом "Синергия" –это новая образовательная институция, идеологические и методологические основы которой закладываются Александром Дугиным и Эдуардом Бояковым.Обучение будет вестись по трем направлениями: театроведение, продюсирование, актерское мастерство.
МХАТ открывает свой, уникальный, книжный магазин. Три с половиной тысячи книг по философии, истории, религии, театральному искусству уже отобраны для магазина экспертами театра. Уникальность проекта – в создании "авторских полок", подборок книг от крупных культуртрегеров страны: "10 книг от" (Водолазкина, Кончаловского, Солженицыной, Шемякина, Волкова, Кончаловского, Шемякина, Краснова, Адасинского и др.).
И еще одно открытие. "МХАТ. Место": концептуальный магазин – тридцатиметровый прилавок с дизайнерскими подарками и сувенирами МХАТ.
Ближе к Новому году появится 15-я сцена проекта "Открытая сцена МХАТ", "Клуб.15". Бар, кафе, музыкальная площадка и лекторий в одном месте – никаких сомнений, что это будет новое модное многофункциональное клубное пространство на карте города.
И наконец, гастроли.
Разработан и подготовлен к реализации график гастролей, охватывающий регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Крыма, Центральной и Западной России. В частности, такие города, как Севастополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток. Планируются гастроли в Южной Корее (Сеул), Казахстане, странах Европы.
"Планы наши беспрецедентно амбициозные. Графики очень плотные. Отчасти это вызвано фарс-мажорными событиями, пандемией и карантином. Но мы строим новый театр, новый МХАТ. И времени на раскачку у нас нет", – подчеркнул художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.
Встреча закончилась чаепитием на третьем этаже театра, в обновленном пространстве буфета, где актеры, режиссеры и драматурги общались с художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым и его заместителем Захаром Прилепиным.
Все детали и подробности – на пресс-конференции 12 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". МХАТ имени М.. Горького ответит на все вопросы и подробно расскажет о своих планах.
Билеты на спектакли МХАТ им. М. Горького можно купить по ссылке http://www.mxat-teatr.ru/poster/?month=2020-09&upcoming=N.
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