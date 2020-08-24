За два дня гостям и участникам представили 13 тематических блоков и 50 решений по развитию городов

Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2020" состоялся 19 – 20 августа в Сибае. Второй год подряд этот малый город, неформально носящий название столицы башкирского Зауралья, принимает представителей федеральных и региональных государственных органов, российского и зарубежного бизнеса, инвесторов, общественных деятелей.

"Зауралье-2020" – это около тысячи гостей, миллиарды экономического эффекта для республики по итогам подписанных соглашений; два дня, девять тематических секций, пленарное заседание, деловое совещание по запуску национальной социальной инициативы в Башкортостане, стратегическая сессия глав городов и районов республики по инвестиционному климату, инвестиционный час при главе РБ, подписание соглашений о сотрудничестве и культурная программа с национальным колоритом.

Пленарная сессия "INNOREGION: Города, в которых хочется жить"

Ключевым событием второго Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2020" стало пленарное заседание "INNOREGION: Города, в которых хочется жить". В нем приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава республики Башкортостан Радий Хабиров, первый заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Андрей Назаров, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, президент Центра стратегических разработок Александр Синицын, директор по горному производству УГМК Григорий Рудой. Модератором выступил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Радий Хабиров начал пленарное заседание с хороших новостей: по данным Росстата, за первое полугодие 2020 года рост инвестиций в республику Башкортостан, несмотря на пандемию и связанные с нею экономические проблемы, увеличился почти на 9%. "Это очень хороший показатель, обнадеживающий, который является путеводной звездой, показывающей, что мы все делаем правильно", – сказал он. И напомнил, что по итогам 2019 года Башкортостан в индексе инвестиционной привлекательности поднялся с 16-го на 9-е место и вошел в десятку регионов России, наиболее интересных для инвесторов. Радий Хабиров подчеркнул, что для таких результатов в республике, при поддержке Агентства стратегических инициатив, была проделана большая работа: создан инструментарий для привлечения инвестиций и действует развитое инвестиционное законодательство, организована особая экономическая зона, работает одна из самых эффективных в стране программ защиты бизнеса.



Светлана Чупшева рассказала, что существует понятная для каждого человека метрика оценки, насколько тот или иной город привлекателен для жизни. И предложила создавать в городах клубы стратегических инициатив, в которые будут входить руководители предприятий, университетов, школ, студенты, молодежь – это поможет совместно решать сложные вопросы, понимать, какие потребности существуют. Самое важное, что школьники, студенты будут видеть возможности для самореализации в родном городе, регионе и у них не будет желания уехать. Также было отмечено, что в Башкортостане делается много для создания городов, в которых хочется жить: по сравнению с прошлыми годами в 2020 году индекс миграции в республике отрицательный, отъезд молодых людей из республики сократился в 1,7 раза.

На заседании обсудили, что города должны стать инклюзивными в значении удобства и адаптированности для людей всех возрастов, для семей с детьми, для старшего поколения и для молодежи.

Была затронута тема, как со временем меняются требования к руководству городов. Заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева заявила: "Перестать быть коммунальными мэрами – это задача номер один для глав городов. Важно ставить перед собой задачу комплексного развития, делать города комфортными для проживания. Сегодня утром Уфа и Стерлитамак первый раз презентовали свои проекты развития территорий. Говорили о том, как будут "перезагружать" города через программу обучения ВЭБ.РФ. Было бы правильным подключить к этой работе Институт развития городов Башкортостана, чтобы его сотрудники помогли в разработке мастер-плана Уфы и Стерлитамака. Так мы сможем соединить то, что будет разработано в процессе обучения и "приземлить" на мастер-планы развития этих городов".

На пленарном заседании много говорили о Сибае. Радий Хабиров отметил, что место проведения форума выбрано не случайно. "Мы хотим перевести экономические акценты с уже сложившихся промышленных центров, агломераций Стерлитамак, Сибай, Ишимбай и уфимской агломерации, именно в Зауралье. Поэтому встречаемся здесь, хотим показать этот регион, эту часть красивой Башкирии, куда можно инвестировать и где можно развиваться и строить бизнес. В Сибае впервые за последние годы количество предприятий, которые закрываются, стало меньше предприятий, которые открываются".

Андрей Назаров высказал убежденность, что Сибай в ближайшее время должен стать центром агломерации Зауралья. Сегодня это один из самых перспективных городов для жизни, логистический центр. Несмотря на удаленность от Уфы, здесь есть железная дорога, глава республики поставил задачу возродить местные авиаперелеты. Формирование агломерации, когда город – это часть пространства, даст людям, проживающим в Зауралье, все условия для комфортной жизни: рабочие места, качественные образование и здравоохранение, интересный досуг. И, как подчеркнул Андрей Назаров, правительство республики стремится помочь Сибаю стать городом, в котором хочется жить: из 23 соглашений о намерениях, партнерстве и инвестировании, которые подписаны на Инвестсабантуе, восемь направлены на открытие новых предприятий в Сибае за счет инвестиций.

Для создания городов, в которых хочется жить, важны как инвестиции, так и помощь государства. Радий Хабиров рассказал об уникальном инструменте для развития городов – Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится Минстроем России: "Это программа, которая дает нам возможность преобразовать наши города и села. Мы участвовали в конкурсе и выиграли: у нас восемь городов получили дополнительное финансирование. Благодаря этому мы преображаем в городах-победителях центральные общественные пространства".

В заключение пленарного заседания важной информацией поделился первый заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Андрей Назаров: во время празднования 450-летия Уфы будет презентован проект развития столицы Башкортостана до ее 500-летия, то есть до 2074 года.

Также было анонсировано, что в следующем году, на третьем Всероссийском инвестиционном форуме, одной из главных тем обсуждения станут вопросы развития села и создание комфортной жизни для жителей сельской местности.

Деловые сеccии

Одним из ключевых событий Инвестсабантуя стало деловое совещание "Запуск национальной социальной инициативы в Башкортостане". Президент России Владимир Путин 9 июня 2020 года дал поручение АСИ запустить проект в нескольких пилотных регионах.

Теперь в ближайших планах агентства – описать и систематизировать проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются люди, и под каждую ситуацию предложить набор системных решений в таких сферах, как оказание первичной медицинской помощи, организация долговременного ухода.

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, решение о старте проекта в Башкортостане было важным и осознанным. "Мы уже имеем опыт запуска инициатив. К примеру, практикуется заключение социальных контрактов, по которым помощь получили 4,5 тысячи малоимущих. На это выделено полмиллиарда рублей. Интересна практика по привлечению негосударственного сектора в сферу социальных услуг, – отметил Радий Фаритович. – Сейчас наша задача – окончательно определиться с узловыми точками, перейти в плоскость конкретной работы. Социальные инициативы – это про людей и их проблемы, а нам нужно понять, как эти вопросы эффективно решать".

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева поблагодарила Башкортостан за вхождение в список пилотных регионов и добавила, что видит символизм в том, что подобные инициативы обсуждались на первом Инвестсабантуе, а сегодня, спустя год, уже видны достижения.

На полях форума 19 августа глава Башкирии Радий Хабиров при участии руководителя АСИ Светланы Чупшевой провел выездное заседание Инвестиционного комитета республики в формате "Инвестчаса". Руководству региона было представлено несколько проектов: переработки мусора с компостированием органических отходов производительностью 100 тыс. т в год, производства комбикормов на основе вспученного вермикулита, оптово-распределительного центра для заготовки, хранения и реализации овощей вместительностью 100 тыс. т и проекты по производству молочной продукции. Светлана Чупшева добавила, что увиденное на заседании Инвесткомитета произвело на нее крайне позитивное впечатление.

"Девятое место Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата абсолютно заслуженное, если сюда, в республику с таким большим интересом приходят инвесторы из центральных российских регионов", – сказала Светлана Чупшева.

Улучшению инвестиционного климата в регионе была посвящена и специальная Стратегическая сессия глав муниципалитетов. В 2020 году объем привлеченных в регион инвестиций достиг 322 млрд рублей. Это на 13,6% больше, чем в 2018 году. В январе – марте 2020 года прирост инвестиций составил 18,1%. По предварительной оценке, в целом за полугодие в условиях пандемии коронавируса положительная динамика по объему инвестиций составила в регионе 9%, это более 120 млрд рублей. Как отметил заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, – такой положительной динамике способствовало, в первую очередь, расширение мер поддержки инвесторов. Речь, в частности, о субсидировании затрат на обслуживание инвестиционных кредитов, компенсации курсовой разницы приобретаемого импортного оборудования, а также о снижении пороговых критериев для получения поддержки в форме строительства и возмещении затрат на инженерные коммуникации.

В целом по городам и районам республики устойчивый рост инвестиций наблюдается в 36 муниципальных образованиях.

Тема моногородов активно обсуждалась в рамках деловой сессии "Моногорода, территория развития". "10% населения Башкортостана проживает в моногородах. Именно поэтому развитие таких территорий занимает особое место в повестке республики. Несколько лет назад, когда только начиналась работа с моногородами региона, мы ставили задачу – не допустить кризисной ситуации. Что сегодня? Сегодня башкирские моногорода – территории, с которых нужно брать пример. Это города, комфортные не только для работы, но и для жизни. Очень горжусь результатами каждого и надеюсь, что этот успешный опыт мы вместе будем тиражировать", – отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов -заявил, что экономика региона во многом монопрофильная, около 40 % ее объема приходится на промышленность. В республике насчитывается шесть моногородов: Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Благовещенск, Учалы, Белорецк. В начале августа был подан пакет документов на включение Сибая в перечень моногородов.

Руководитель блока инвестиционных и инфраструктурных проектов Фонда развития моногородов Марина Порядина познакомила собравшихся с финансовыми мерами поддержки Моногорода.РФ.

Также представитель Фонда развития моногородов заявил, что готов предложить бизнесу из моногородов республики Башкортостан займы на концессионные проекты, проекты в сфере ГЧП, МЧП и займы лизинговым компаниям на проекты, связанные с обновлением общественного транспорта, поставку медицинского оборудования в городские больницы и под проекты ЖКХ. Процентные ставки по таким займам составят от 0 до 5% годовых, в зависимости от суммы запрашиваемого займа.

Во время сессии "Смартека. Платформа обмена практиками устойчивого развития" обсуждались практики, которые Башкортостан подал для участия в одноименном проекте Агентства стратегических инициатив. Всего из было заявлено 8. Проект Смартека направлен на аккумулирование удачных региональных инициатив в различных сферах жизни и дальнейшее распространение этого опыта на других территориях страны.

"Башкортостан одним из первых представил свои антикризисные пакеты по поддержке малого и среднего бизнеса, и многие регионы, не изобретая, условно, "велосипед", активно пользовались решениями его и других субъектов страны", – подчеркнула Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Первый заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Андрей Назаров поблагодарил коллег из АСИ за возможность изучить лучшие практики, с которых стоит брать пример, и резюмировал: "Башкортостан готов к пилотированию проектов в любом направлении. Наш регион, несмотря на огромный потенциал и ресурсы, недооценен. Мы хотим его раскрыть и показать всем, что республика – один из лучших и комфортных регионов для жизни".

Во время сессии "Made in Bashkortostan: новые форматы развития экспорта" эксперты обсудили меры государственного сопровождения экспортеров, продвижение продукции при содействии торгпредств России за рубежом, перспективы развития сотрудничества Башкортостана с Турцией и Японией.

Директор по развитию регионального бизнеса АО "Российский экспортный центр" Андрей Зайцев отметил, что Башкортостан принял участие во многих пилотных проектах, в том числе и в акселерационной программе "Экспортный форсаж". В начале этого года успешно закончился первый поток, причем регион стал пионером в реализации данной стратегии.

За время пандемии регион не только не снизил объемы поддержки бизнеса, но и смог увеличить субсидирование вдвое, рассказала председатель Государственного комитета республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева. При этом осуществляется не только финансовая помощь, содействие оказывается по линии Центра поддержки экспорта. За построение современного имиджа несырьевого экспорта республики отвечает проект "Сделано в Башкортостане". Создается единая система продвижения регионального бренда.

"Если мы говорим о Башкирии, то первое, что приходит на ум, – это башкирский мед. Наш мед пользуется большим спросом в странах Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии, но Башкирия – это не только мед. Наши предприятия уже давно стали частью производств мировых брендов. Так, на заводах BMW и MERCEDES в Германии используется технический углерод, произведенный в Башкортостане. Можно смело сказать, что в этих автомобилях есть частичка башкирской души. Мы успешно заняли свое место и в фэшн-индустрии – всемирно известные дома мод, такие как Moncler, в своем производстве используют перо-пуховое сырье, экспортируемое из нашей республики. Еще один пример – компания Siemens работает на оборудовании, поставляемом нашим республиканским предприятием", – заявила Маргарита Болычева.

Глава Московского представительства Японской ассоциации РОТОБО Саито Даисукэ поделился аналогичной историей становления и развития бренда "Сделано в Японии". Он подчеркнул, что ключевой элемент успешной экспортной деятельности – высокое качество продвигаемой продукции.

"Большинство японцев уверены в продукции местного производства. Важна уверенность в том, что производит ваша страна. Думаю, этот аспект необходимо учитывать, когда Республика Башкортостан экспортирует, продает свою продукцию на международном рынке", – сказал представитель РОТОБО.

Советник президента Ассоциации российских и турецких предпринимателей Самих Гювен отметил, что объединение помогает предприятиям выходить на турецкий рынок. Деловые круги Турции очень активны и хотят открывать новые возможности для продвижения и экспорта продукции.

На сессии "Цифровые решения комфортных городов" цифровизацию назвали одним из основных факторов повышения эффективности работы транспортной системы и городского хозяйства. Как пояснила советник главы республики Башкортостан по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова, сейчас в регионе реализуются два национальных проекта, "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика", на стыке которых был создан проект "Умный город". До 2024 года в него планируется вложить порядка 13 млрд рублей. Цель инвестиций – повышение конкурентоспособности городов, формирование системы управления общественным транспортом и городским хозяйством для повышения комфорта и безопасности жителей.

Одна из наиболее перспективных тем – внедрение "умных" цифровых технологий в сфере общественного транспорта. Как пояснили эксперты ВЭБ, она предполагает несколько составляющих: анализ транспортных потоков, организацию систем контроля и управления, перевод работы частных перевозчиков на контрактную основу, что исключает "гонки за пассажирами".

Башкирия является одним из регионов-лидеров по динамике развития внутреннего туризма, констатировал исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков на сессии "Внутренний туризм. Роль малых городов в стратегии регионов".

Как сообщил глава Госкомтуризма региона Салават Нафиков, в Башкирии наблюдается настоящий туристический бум, "все забронировано до конца августа точно, и это нас очень радует".

На сегодняшний день республика входит в топ-20 самых привлекательных для туристов регионов страны.

"По оценочным данным 2019 года, туристический поток превысил уровень 2018 года и составил 2,7 миллиона человек. Численность тех, кто разместился в отелях и санаториях, составила 1,2 миллиона человек. По этому показателю Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе и девятое – в России", – констатировал Нафиков.

Башкортостан может стать российским центром индустрии моды с этнической составляющей, пришли к выводу участники круглого стола "Башкирский стиль". На этой сессии участники обсуждали способы раскрытия экономического потенциала легкой промышленности региона. Генеральный директор ООО "АртСтиль" Лариса Назарова уверена, что включение элементов национального стиля позволяет республике создать свой конкурентоспособный продукт. "Добавляешь уникальность в виде этностиля – получаешь уникальный продукт. Если вместе с этим идет зарубежная практика, то это уже конкурентоспособный продукт как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Тем более что в нашей республике имеется большой креативный потенциал, богатое культурное наследие", – отметила Лариса Назарова.

Посол доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДО от Российской Федерации Вероника Пешкова убеждена, что креативные индустрии – это огромное поле для творчества талантливых людей, но, в первую очередь, это бизнес. Поэтому проекты должны иметь под собой финансовую основу. "Я верю, что через несколько инвестиционных сабантуев мы будем показывать практику международного присутствия башкирских компаний с креативными продуктами, основанными на наследии республики", – подчеркнула она.

Глава брендов одежды Naumi и ODRI Светлана Коннова отметила, что надо создать красивое предприятие, с достойной зарплатой, чтобы женщины шли туда с такой же радостью, как идут менеджерами в офис. "Шить надо не в Китае или Италии, а у нас. И шить премиальную одежду среднего ценового сегмента. Это выгодно. Можно сделать дешевый бренд, но здесь мы не переплюнем Китай, Вьетнам и Индию, – уверена она. – Ткани можно привезти из других стран. Но необходимо обратиться к правительству с просьбой снизить пошлины. А вот заводы по производству фурнитуры надо построить в России".



"ЭКОSAVE. Экология промышленности" стала одной из самых злободневных площадок форума. Главная тема для обсуждения участниками – работа системы обращения с отходами производства и потребления. В рамках Инвестсабантуя было подписано соглашение о сотрудничестве между предприятием "Федеральный экологический оператор" и правительством РБ в части создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов опасности и ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории республики.

Российские регионы обладают значительным потенциалом для проведения крупных международных мероприятий, однако мировому профессиональному сообществу об этом мало известно. Одним из инструментов может стать проведение крупных форумов в малых городах – эту тему обсуждали во время работы сессии "Центр притяжения. Как сформировать в регионе уникальное предложение для международных мероприятий". Коммерческий директор и совладелец компании Gradi Expo, председатель секции "Сервис и услуги" Национального конгресс-бюро Павел Музыченко назвал "Зауралье" самым динамично развивающимся форумом в России, "который качественно вырос по сравнению с предыдущим, проведенным в 2019 году".

"Инвестиционный сабантуй в Сибае может претендовать на то, чтобы стать одним из масштабных событий в деловой жизни не только Башкортостана, но и всей страны. Он проводится в городе с населением 60 тысяч человек и расположенном в 400 километрах от Уфы. Тем не менее для участия в форуме приехало много гостей", – резюмировал Павел Музыченко.

Опытом форумной работы в Азербайджане поделилась директор Конгресс-бюро Азербайджана Севда Алиева. Она считает помощь властей обязательным условием продвижения страны или региона в мире, повышения его узнаваемости: "У нас колоссальная государственная поддержка. Если мероприятие важное, то подключаются все государственные структуры, чтобы сделать предложение уникальным, ведь речь идет о нетворкинге и контактах".

"Креативная часть должна формироваться одновременно с деловой повесткой и также активно присутствовать в информационном поле. За счет этого приезжает больше людей, – считает член "Деловой России", партнер в управляющей компании в сфере недвижимости полного цикла Miles and Yards Мария Ольшанская. – В Уфе есть театр оперы и балета, где идут "Аттила", "Дон Жуан". Я их смотрю в Большом театре, но с удовольствием посетила бы эти спектакли в Уфе. Понимая сильные стороны республики Башкортостан, – знаменитые имена братьев Абдразаковых, Рудольфа Нуреева – можно провести в Сибае, на карьере под открытым небом, фестиваль музыки и танца, наподобие фестиваля "Вселенная Чайковского", который проходит в Клину. Если сформировать национальный бренд – танцы, выступление звезд мировой оперы – выходцев из Башкортостана, то это было бы мегаактуальным событием. И если сделать это не разово, а ввести в систему, то начнет развиваться событийный туризм.

Обсудили на "Заураль-2020" и роль региональных СМИ как инвестиционной политики территорий.

"СМИ, прежде всего, помогают в коммуникации инвесторов с населением. Они выступают каналом взаимодействия, по которому инвестор может рассказывать о том, что дает его проект, какие выгоды для жителей того или иного региона", – заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

По мнению еще одного участника секции – бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, – при формировании инвестиционной привлекательности региона крайне важна медиация власти, бизнеса и СМИ. И роль СМИ в данном вопросе трудно переоценить. "Взять, к примеру, Сибай: колоссальная разница между тем, как он позиционировался в интернете и СМИ еще в прошлом году и как он ассоциируется сейчас. СМИ – это инструмент, который позволил взять территории новую планку, – заявила Татьяна Минеева". Бизнес-омбудсмен Москвы уверена: "В Башкортостане налажена системная работа. Есть чему поучиться, имеются свои лайфхаки. К примеру, Инвестиционный час, бизнес-шерифы – все это нацелено на результат. Мы друг у друга учимся, и это все тоже про инвестклимат".

Культурная программа

Инвестсабантуй "Зауралье-2020" включал в себя не только обширную деловую программу, но и зрелищную культурную часть. Даты проведения форума совпали с масштабным празднованием 65-летнего юбилея Сибая. С праздником жителей и гостей поздравил глава Башкирии Радий Хабиров. Он пожелал городу успехов и процветания и вручил государственные награды. Почетными грамотами республики Башкортостан удостоены инженеры, технологи, швеи, предприниматели. Несколько человек удостоены званий заслуженных работников текстильной и легкой промышленности, заслуженного юриста, шахтера, артиста.

Перед началом мероприятий Радий Хабиров принял участие в закладке памятной плиты в честь второго Всероссийского инвестиционного сабантуя. Вместе с ним в торжественной церемонии участвовали первый вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров и мэр Сибая Рустем Афзалов. Фестиваль продолжился праздничным концертом с участием звёзд башкирской эстрады.

В этот же день на проспекте Горняков состоялось торжественное открытие памятника трудовому подвигу горняков, шахтеров и строителей – основателей города. Бронзовый монумент работы московского скульптора Вадима Кириллова представляет собой стелу в виде шахтного подъемника. На его фоне возвышаются фигуры женщины-строителя и мужчины-горняка. Автором идеи стал первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

"Сегодня мы открываем памятник основателям Сибая. Отдаем дань уважения людям, которые в тяжёлые годы построили город. Город, который мы все очень любим, – отметил Радий Хабиров. – Мне очень приятно, что этот памятник создавался совместными усилиями администрации города, Уральской горно-металлургической компании, бизнесменов".

Во второй день форума, 20 августа, на площадках Инвестсабантуя развернулся гастрономический фестиваль "Гусь и мед". Он объединил производителей гусиной продукции республики и зарубежья, помог им наладить взаимодействие и расширить границы по обмену опытом. Гости мероприятия получили возможность совершить увлекательное кулинарное путешествие и насладиться этническим разнообразием традиций.

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров с коллегами посетили юрты районов и ознакомились с продукцией местных предприятий. "Такие фестивали должны проводиться на постоянной основе и в других районах, чтобы выйти на более высокий уровень и повысить узнаваемость региональных брендов", – отметил Назаров.

Официальная делегация Инвестсабантуя приняла участие в закладке камня в честь начала строительства Детского центра реабилитации и оздоровительного лагеря "Шифа". Инициаторами проекта стали администрация Сибая и министерство труда и социальной защиты населения республики Башкортостан.

Центр будет принимать детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из районов башкирского Зауралья. Сейчас ввиду отсутствия развитой инфраструктуры, предназначенной для обслуживания таких ребят, в районах республики – Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Зилаирском, Хайбуллинском – наблюдается неравномерный охват и высокая потребность в обслуживании особенных детей. На сегодняшний день в Сибае и близлежащих районах более 700 детей с инвалидностью и более 2300 детей с ОВЗ.

"Я уже не раз писал про наш будущий башкирский "Артек". Работа по нему движется еще быстрее, чем мы предполагали в самом начале", – отметил первый заместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.

Центр планируется построить в уютном, просторном (более 20 Га) и живописном месте на берегу реки Туяляс, ставшем одной из площадок для проведения мероприятий Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2020". Преимущество территории – близость к городу (4 км от зоны жилой застройки). Сейчас здесь размещается детский загородный оздоровительный лагерь "Шифа". В планах муниципалитета – сделать лагерь круглогодичным, обновить и расширить корпуса.

Участники

В Инвестсабантуе приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, первый заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Андрей Назаров, посол доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДО от России Вероника Пешкова, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, директор Travel Business School, главный эксперт WorldSkills в компетенции "Туроператорская деятельность" Анна Гуринчук, заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики республики Башкортостан Рустам Муратов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов, президент ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, вице-президент Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства Алексей Волков, директор The Boston Consulting Group Антон Степаненко, продюсер "Первый канал. Всемирная сеть", телеканала "Поехали!" Руслан Насыпов, глава брендовой одежды Naumi, ODRI Светлана Коннова, представители зарубежных компаний, российского бизнес-сообщества, главы инвестиционных комитетов.

Организаторы

Организаторами Всероссийского инвестсабантуя "Зауралье-2020" выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан.

Партнеры

Оператор форума – АНО "Конгресс-бюро Башкортостан "Офис-группа". Официальный цифровой партнёр – ПАО "Ростелеком".

Информационные партнеры

Генеральными информационными партнерами выступили "Комсомольская правда", "ФедералПресс", "Интерфакс", "Утро.ру", Медиагруппа INFOX, "NEWS.RU", "Эхо Москвы", телеканал "МИР", Общественное российское телевидение, "Аргументы и факты", "Финансовая газета".

Международные партнеры: агентство "Анадолу", телеканал "TRT", dikGAZETE.com, SamaTV, almayadeen.net.

Информационными партнерами стали "Новые известия", медиахолдинг "Регионы России", "Вести Подмосковья", "Российские новости", "MEDIA INVEST".

Региональные информационные партнеры: "РБК Уфа", "Bashinform.ru", "Коммерсантъ", "АИФ в Уфе", "БСТ", "Уфа Собака.ru", "Mkset.ru", радио "Эхо Москвы в Уфе".