В Москве вручили премию "Рекорды рынка недвижимости"

Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" назвала лучшие проекты и компании, получившие статус "№1" на рынке недвижимости в 2025 году.

В конкурсе приняли участие более 350 номинантов не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов России: от Крыма до Новосибирска. Кроме того, в премии участвуют международные проекты.

Заветными статуэтками были отмечены проекты всех сфер и классов девелоперской отрасли: от жилой недвижимости комфорт-класса до элитного и премиального сегментов. Также были оценены результаты в коммерческой и загородной недвижимости.

Клубный дом "ИМПЕРИУМ" от компании Vesta Development был удостоен высшей награды международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2025" – Grand Prix.

Эксперты отмечают повышенный спрос на объекты высококлассной недвижимости: "премиум" и "элитного" сегментов. При этом объем качественного предложения заметно сокращается.

Лучшим "Жилым кварталом Москвы премиум-класса №1" стал "Дом 56" от ГК "Галс-Девелопмент", который возводится в Басманном районе столицы. ЖК "Ренессанс" от компании "494 УНР" победил в номинации "Новостройка Москвы премиум-класса №1". Клубный квартал "Садовническая 69" от "Балчуг Девелопмент" – победитель в номинации "Жилой комплекс элит-класса №1" премии "Рекорды Рынка Недвижимости".

Награду "Премьера года премиум-класса № 1" получил проект ТАТЕ от ГК "КОРТРОС". Элитный комплекс "Монблан" от ГК "Галс-Девелопмент" на Шлюзовой набережной победил в номинации "Выбор покупателя". В нем 341 квартира, в том числе 5 пентхаусов площадью до 228 кв. м. Многопрофильный комплекс премиум-класса STROGINO (PARADE Development) стал победителем в номинации "Объект 5 звёзд".

Премиальный жилой комплекс Ice Towers (ГРАД) – победитель в номинации "Инфраструктура объекта № 1". В номинации "Архитектура объекта №1" победил Дом "Высотка на Жукова" от концерна "КРОСТ".

Победителем в номинации "Поселок премиум-класса с курортной инфраструктурой и яхтенной мариной №1" стал PORT EMM ZAVIDOVO – это курортный поселок на берегу Волги. Проект входит в премиальную линейку Samolet Select.

"Бурденко 12" от Canary reDevelopment – победитель в номинации "Особняк в Хамовниках №1". Новый проект "Рождественка 8" от ГК "Галс-Девелопмент" на Кузнецком мосту стал "Лучшим комплексом клубных домов de luxe класса".

Победителем в номинации "Масштабный премиальный проект №1" был признан "Папушево Парк" ("ТД Просвет") – проект нового формата с масштабной инфраструктурой.

Победителем в номинации "Лучшая концепция проекта" стал Жилой проект бизнес-класса Solos от компании Dar Development.

Семейный квартал "Адмирал" от ГК "Галс-Девелопмент" в Печатниках стал лауреатом номинации "Жилой комплекс бизнес-класса №1". Он объединит три жилых квартала из 12 корпусов на 4700 квартир.

ЖК "СВЕТ" от компании Dominanta одержал победу в номинации "Next Generation Living №1". ЖК "MYPRIORITY Мневники" от ГК "Гранель" – победитель в номинации "Премьера года бизнес-класса №1". "Семейным объектом № 1" стал квартал "Равновесие", который ГК "КОРТРОС" строит по принципам Green Development: увеличенная площадь остекления, энергоэффективные технологии, дворы без машин, благоустроенные зеленые зоны, детские и спортивные площадки.

На рынке коммерческой недвижимости Москвы сохраняется нехватка качественного предложения в офисном сегменте. Эксперты оценивают низкий уровень вакантных площадей – более 5% по итогам прошедшего года. В ходе проведения премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2025" были определены наиболее интересные и привлекательные объекты коммерческой недвижимости.

Небоскреб Moscow Towers ("Гранд Сити") стал победителем в номинации "Небоскреб №1 – самый большой офисный комплекс класса А". K-CITY (OCTOBER GROUP) – победитель премии в номинации "Лучший строящийся бизнес-центр класса А". Премиальный бизнес-центр Upside Кунцево (Upside Development) – победитель в номинации "Бизнес-центр №1".

Ежегодно премия "Рекорды Рынка Недвижимости" расширяет свою географию, представляя все больше новых интересных проектов региональных застройщиков. В этом году среди участников были представлены объекты как для собственного проживания, так и для инвестиций. Особую нишу заняли проекты курортной недвижимости.

Победителем в номинации "Региональный объект №1" стал комплекс элитных резиденций "Маяковский" (ГК "БЭЛ Девелопмент"), построенный в центре Новосибирска.

Жилой квартал "Гранатовый" (EFFECT Development) признан "Лучшим ЖК бизнес-класса Республики Дагестан". Семейный ЖК "Камелия" (Дербент) – проект компании ООО "Элитстрой" и победитель в номинации "Лучший семейный жилой комплекс Дагестана".

De Luxe Курорт "ЛУЧИ" (СЗ "Лучи") стал победителем в номинации "Лучший объект для инвестиций". Курорт предлагает инвесторам доходность до 34% годовых при окупаемости до 4 лет. Гостиничный комплекс VERA (ДК "Слово Групп") – победитель в номинации "Главный курорт страны". Комплекс апартаментов MORE YUVA (More Development) стал победителем в номинации "Курортная недвижимость №1". MORE YUVA: жизнь, вдохновлённая морем и искусством. Курортный отель "Аманауз" (СК Семья) – победитель в номинации "Лучший инвестиционный проект Карачаево-Черкесской Республики".

Награды премии получили не только компании из московского региона, но застройщики федерального масштаба. Группа компаний "Таврида Девелопмент" стала победителем в номинации "Девелопер элитной курортной недвижимости России №1". Девелопер активно развивает проекты на Южном берегу Крыма (ЮБК).

Победителем в номинации "Девелопер года. Республика Дагестан" стала компания EFFECT development – мультирегиональный застройщик из Санкт-Петербурга.

Группа компаний "Вектор" стала победителем в номинации "Девелопер в Одинцово №1". Компании, входящие в группу "Вектор", более 10 лет активно развиваются на рынке девелопмента.

Строительная компания "СУ-10" была признана "Генеральным подрядчиком №1" в номинации "Добросовестность и Разумность". Компания осуществляет свою деятельность на рынке более 30 лет. В портфеле – более 5 млн построенных квадратных метров.

Победителем в номинации "Компания по демонтажу и реновации №1" стала ГК "КрашМаш".

Компания VSN Group признана "Риелтором №1". В портфеле компании – свыше 2,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях реализации.

В номинации "Девелопер №1" победил SEZAR GROUP, продемонстрировавший за год рост проектного портфеля более чем в 3 раза и выход в сегменты офисной и производственной недвижимости.