Как перевести видео с Ютуба в текст: 4 браузерных расширения для саммари

Кому может пригодиться перевод видео Ютуб в текст? Тем, кто ценит свое время и не готов тратить данный ресурс на просмотр всего ролика целиком. Ведь зачастую авторы не ограничиваются сутью, а переходят к ней после длинного вступления. Но даже когда дело доходит до ключевого фрагмента, его может прервать реклама. И в итоге зритель вместо 5 минут тратит на потребление такого контента 20-30 минут. Если же не смотреть видео, а делать саммари, это экономит пользователю и время и нервы.

Из этой статьи вы узнаете, как можно расшифровывать Ютуб-ролики, извлекая из них самое важное, с помощью 4 браузерных расширений.

Зачем делать саммари роликов в Ютубе

Представьте, что вы наткнулись на обучающее видео с интересной темой. Начали его смотреть, а там сплошная "вода", растянутая на десятки минут. И не ясно, на какой именно момент надо перемотать, чтобы перейти к сути. Воспользовавшись решением для расшифровки и составления выжимки из ролика, вы узнаете то, что хотели. И при этом вам не придется слушать отступления, рассуждения и другой бесполезный бред.

Еще один сценарий использования таких инструментов – извлечение информации для дальнейшего использования в статьях. Например, вы хотите написать текст в свой блог, сообщество или на сайт на основе найденного ролика. Если действовать традиционно, надо полностью посмотреть видео и запомнить то, что нужно. Скорее всего, для этого придется его еще несколько раз пересмотреть. Либо можно вручную делать пометки в текстовом файле. Всё это отнимает время и силы. А если поручить транскрибацию видео браузерному расширению, оно с этим справится за 2-5 секунд.

Скопировав расшифровку, вы можете ее отдать на переработку любой нейросети. Например, Gemini или ChatGPT. Они легко напишут качественную статью. Правда, если ваша цель – не просто собрать поисковый трафик, а получить одобрение со стороны живых читателей или продать им свой продукт, текст лучше писать самому.

Как перевести видео с Ютуба в текст через YT Summary

Данное расширение можно установить в Safari и используемый многими Chrome. Найдите его по названию YouTube Summary и добавьте в свой браузер! После этого откройте страницу с роликом (перезагрузите ее, если она уже была открыта) и проверьте, появилась ли справа панель этого расширения! Если да, кликните по стрелочке, чтобы открыть расшифровку видео! Ее можно скопировать, нажав на иконку Copy Transcript слева от стрелки. Затем транскрипт из буфера обмена надо вставить в текстовый файл. И уже далее с ним работать – либо читать, либо делать саммари.

Если вы не хотите тратить время на прочтение всей расшифровки, загрузите файл с нею в ChatGPT или Perplexity и попросите ИИ саммировать видео! Из личного опыта скажем, что лучше всего это получается у продукта от OpenAI. К тому же, бесплатно.

В самом расширении также есть функции саммаризации. Но если говорить о встроенной, она доступна только платным пользователям. А если о внешней, то расширение просто отправляет текст в стороннюю нейросеть, где он обрезается из-за лимитов. Чтобы не обрезался, нужно оформлять подписку. А так как делать это охота далеко не каждому, то достаточно просто скопировать расшифровку, сохранить ее в файл и "скормить" его искусственному интеллекту. Так можно избежать потери текста.

Как сделать саммари видео с Ютуба посредством Glarity

Что собой представляет Glarity? Это ИИ-расширение для следующих браузеров:

Firefox.

Chrome.

Opera.

Safari.

Edge.

Установив это решение в браузер, вам следует обновить страницу с роликом! Справа или внизу появится блок, который позволяет расшифровывать и саммировать видео. Если вам нужна только расшифровка, кликните по пункту "Транскрипция" и ознакомьтесь с текстом, либо скопируйте его при помощи релевантной иконки! Если хотите сразу же сделать выжимку, воспользуйтесь кнопкой "Сгенерировать сводку"! Но учтите, что бесплатные пользователи это могут делать 1 раз в сутки! Если нужно больше, придется покупать тариф от 7,49 долларов в месяц при оплате на год.

Так как саммари YouTube может делать тот же ChatGPT, если в него загрузить файл с расшифровкой, то нет смысла платить за увеличение лимитов в Glarity. Можно просто скопировать транскрибацию, вставить в блокнот и отправить в нейросеть. Она без проблем составит выжимку главных моментов, сэкономив вам время и деньги.

Расшифровка и саммари Ютуб-роликов с помощью Scripsy

Еще одно условно-бесплатное расширение для Google Chrome, позволяющее транскрибировать и саммировать видео в Ютубе. Оно называется "Расшифровка и выжимка YouTube видео в текст". А сделала его платформа Scripsy.ai.

Чтобы начать использовать этот инструмент, установите его в браузер! Обновите страницу с роликом и авторизуйтесь в панели расширения снизу через Google! Чтобы расшифровать запись, нажмите на кнопку Transcript! А для получения выжимки кликните по Summary! Бесплатным пользователям доступны 2 саммаризации в день.

Если этого лимита будет недостаточно, то вы можете просто скопировать текст расшифровки, сохранить в файл и попросить сделать саммари у нейросети.

На наших скриншотах блоки с расширениями находятся под видео. Но это только потому, что мы развернули ролик на ширину экрана. Если этого не делать, интерфейс этих решений разместится справа от плеера, что для многих будет удобнее.

Транскрибация видео с использованием YouTube Transcript

Браузерное расширение для Ютуба, позволяющее мгновенно расшифровывать ролики. Сперва его нужно добавить в Chrome, затем открыть видео и в панели справа или внизу (зависит от того, развернут ролик по ширине или нет) кликнуть по стрелке! Это действие откроет транскрипт материала. Чтобы его скопировать, просто нажмите на соответствующий значок в правом верхнем углу панели данного расширения!

К сожалению, функции генерации саммари здесь нет. Но учитывая наш предыдущий лайфхак с текстовым документом и внешней нейросетью, он не так уж и необходим. Получив расшифровку видео, если есть желание сделать выжимку, вам нужно:

Скопировать текст транскрибации.

Сохранить его в документ .txt.

Отправить на обработку в GPT/Perplexity.

Прочитать тезисы, присланные нейросетью.

Ничего сложного, но при этом за возможность саммировать видео платить не нужно.

Вот вы и узнали, как автоматически транскрибировать ролики в YouTube. Конечно, некоторые из расширений имеют платные возможности. Но они, как правило, касаются саммаризации, а не самой транскрибации. Вы можете извлечь транскрипт, не покупая подписки, отправить его в нейросеть для расшифровки видео и получить саммари.