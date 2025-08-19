Будущее СТМ в России начинается сейчас: как "Ригла" задает новые правила игры

Марка устанавливает новые стандарты качества и прозрачности

Аптечная сеть "Ригла" не просто адаптируется к трендам, а выступает в роли новатора, инициируя запуск масштабной программы аудитов производителей собственных торговых марок (СТМ). Этот шаг не просто решает текущие задачи контроля качества в "Ригле"; он формирует будущее рынка СТМ в России, устанавливая новые, значительно более высокие стандарты для всей индустрии. В то время как многие ритейлеры активно развивают собственные бренды, аптечная сеть делает решительный и стратегически важный акцент на качестве и безопасности как на главном конкурентном преимуществе.

Программа выходит далеко за рамки традиционного инспектирования. Она включает комплексные и глубокие аудиты производственных площадок, проводимые независимыми экспертами, которые тщательно оценивают соответствие международным стандартам и уникальным, более строгим внутренним требованиям "Риглы". Инновационность заключается не только в строгости проверок, но и в партнерском подходе к устранению выявленных недочетов. Сеть стремится не просто найти ошибки, но и активно помогать партнерам в их исправлении, внедрении лучших практик и постоянном совершенствовании производственных процессов. Это создает уникальную модель сотрудничества, где качество СТМ становится результатом совместных усилий и непрерывного развития всей цепочки производства. Такая модель способствует не только повышению качества конкретных продуктов, но и общему росту культуры производства и соблюдения стандартов на российском рынке, формируя устойчивую экосистему качества.

Традиционно СТМ в аптечной рознице ассоциировались с относительно простыми и менее регулируемыми категориями: БАДы, гигиенические средства, товары для красоты и ухода. "Ригла" активно расширяет этот стратегически важный спектр, осваивая производство аптечной ассортимента под собственными брендами. Это значительно повышает уровень ответственности и требования к качеству и безопасности продукции. Это открывает совершенно новые горизонты для развития рынка СТМ в более сложные, чувствительные и регулируемые категории.

Инициатива "Риглы" по аудиту СТМ – это не просто тактический ход, а элемент долгосрочной стратегии по укреплению лидерства на фармацевтическом рынке. Устанавливая новые стандарты качества и прозрачности, марка не только защищает свой бренд и своих потребителей, но и задает вектор развития для всей индустрии. В будущем можно ожидать, что другие крупные аптечные сети последуют этому примеру, что приведет к общему повышению качества СТМ на российском рынке и усилению конкуренции в сфере здравоохранения. Это создает более здоровую и ответственную конкурентную среду, где главным фактором успеха становится не только цена, но и безупречное качество, подтвержденное независимыми проверками.

