Rinascente Resin – серия плитки и керамогранита бренда Atlas Concorde для современных проектов

Обращение к натуральным элементам – в числе приоритетных задач российского производителя облицовочных покрытий. Новая коллекция от Atlas Concorde стала логическим продолжением стратегии радовать своих клиентов красивыми и естественными фактурами, наполняющими пространства особой теплотой и способными дарить исключительные эмоции. Rinascente Resin словно соткана из противоречий, но при этом образует полную гармонию форм и цвета.

Все чаще в профессиональных проектах ставка делается на простые и понятные каждому решения с использованием эффективных инструментов, выдержанных в единой эстетике. В первую очередь это многочисленные интерпретации природных текстур, а также материалов, созданных на базе натуральных компонентов. Новая коллекция отечественного бренда вдохновлена цементом, в который была добавлена смола и распределена при помощи шпателя, пока состав не успел затвердеть. Филигранное исполнение, достигнутое посредством передовых технологий, позволило получить поверхности со следами от мастерка. Подобный прием наделил плитку красивой текстурой, в свою очередь добавляющей в оформление легкий объем.

На выбор предлагаются модели в четырех крупных размерах – два прямоугольной и два квадратной формы. Керамогранит Rinascente Resin доступен с нескольких расцветках, выдержанных в нейтральной гамме. Некоторые из них отлично сочетаются между собой, как, например, светло-серый и серый, белый и черный, образуя контрастные, но при этом согласованные комбинации. Толщина каждого изделия 9 мм, что позволяет размещать плитку и на стенах, и полу.

Коллекция содержит и покрытия со слегка структурированной поверхностью, надежно защищающей от скольжения в местах с высоким уровнем влажной среды и пешеходными нагрузками. Формат керамического гранита 1200х600 мм наиболее популярен и гарантирует комфортное и безопасное использование в ванных и туалетных комнатах, торговых и оздоровительных центрах.

Плитка в белом и светло-сером цвете также доступна в сверхкрупном (1200х2780 мм) формате, но уже с уменьшенным параметром толщины. Прочные, устойчивые к агрессивным воздействиям 6 мм слэбы удобны в обработке, что, помимо основного применения, дает возможность изготовить из них самые разные элементы. Готовые предстать в виде столешниц, тумб, столов и прочих предметов обстановки они помогут выдержать дизайн в одном стиле и зрительно объединят все его составляющие. Тонкий керамогранит может использоваться для фасадной отделки, когда необходимо обновить устаревшие либо пришедшие в негодность дверцы шкафов и не отступить при этом от изначального замысла. При высокой техничности слэбы очень просты в уходе, не впитывают запахи и противостоят въевшимся загрязнениям.

Компания Atlas Concorde с целью предложить комплексные решения предусмотрела наличие таких элементов, как лестничные ступени, мозаика и плинтусы. Включение их в проект профессионального или любительского характера повышает шанс получить максимально однородные и перекликающиеся по текстуре поверхности, которые устойчивы к механическим ударам, влаге, возгоранию и изменениям температурного режима.

Декоративную часть коллекции составила плитка в современной интерпретации муранского стекла, впервые появившегося в Европе несколько столетий назад. Вытянутые керамические кирпичики четырех красивых оттенков и с глянцевой поверхностью разбавят строгую отделку, создадут стильный акцент в частных и общественных интерьерах.    

