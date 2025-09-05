"Чувство смысла": революционная книга Аластэра Уотермана о природе сознания

Друзья, отличные новости для всех, кто увлечён философией сознания! В сентябре вышла книга английского ученого и философа Аластэра Уотермана "Чувство смысла: от древних инстинктов к искусственным разумам" (The Sense of Meaning: From Ancient Instincts to Artificial Minds), которая уже заняла первое место в категории "Горячие новинки" на Amazon в разделе "Сознание и мышление". Эта работа – настоящий прорыв, синтезирующий идеи советской научной школы и современные философские концепции, включая "трудную проблему сознания" Дэвида Чалмерса.

Уотерман предлагает новаторский взгляд на сознание, утверждая, что оно зародилось около 500 миллионов лет назад как "чувство смысла" – механизм, усиливающий адаптивное обучение у ранних позвоночных. Вдохновляясь работами советских учёных, таких как Иван Сеченов, Иван Павлов, Лев Выготский и Алексей Леонтьев, автор переосмысливает сознание как материальный процесс, связанный с самообучением. Он объединяет материалистический подход советской школы, подчёркивающей физиологическую основу психики, с философской глубиной "трудной проблемы сознания", предложенной Чалмерсом, которая акцентирует загадку субъективного опыта.

Ключевые идеи книги: 

•⁠  ⁠Гипотеза обучения: сознание как инструмент формирования условных рефлексов, памяти и мотиваций, возникший в эволюции для выживания. 

•⁠  ⁠Модель градации раздражимости: эволюция сознания от молекулярных реакций простейших организмов до рефлексивного осознания млекопитающих. 

•⁠  ⁠Феноменологическая нейропластичность: динамическая перестройка мозга, лежащая в основе субъективного опыта. 

•⁠  ⁠Тест "Чувство смысла" (SMT): инновационный метод оценки сознания в биологических и искусственных системах.

Уотерман не только переосмысливает природу сознания, но и открывает путь к созданию искусственного интеллекта, способного моделировать субъективные состояния. Его подход, опирающийся на советскую традицию материализма и современные исследования в нейронауке и ИИ, делает книгу уникальным вкладом в философию и науку.

"Эта книга меняет представление о сознании, показывая его как ключ к пониманию нашего прошлого и будущего ИИ", – отмечает Уотерман.

Книга частично доступна по ссылке.

Также ее можно приобрести на Amazon.

